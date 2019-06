DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

-Askeri araçların ilçe merkezinden Suriye Hassa Sınır Hattına geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

2)KUŞADASI'NDA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yası dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Kuşadası'nın Aslan Burnu açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenleri taşıyan botu durdurdu. 30'u Suriye, 6'sı Kongo ve 1'i Orta Afrika uyruklu toplam 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkartılan 14'ü çocuk, 10'u kadın 37 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçaklardan görüntü

Haber: Latif SANSÜR- Kamera: KUŞADASI (Aydın),

3)4,5 MİLYONLUK YOLSUZLUĞA ZİMMET DAVASI

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların 'zincirleme şekilde zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan İsrafil A.'nın kurumda çalışmayan oğluna dahi promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 31 bin 235,09 TL para gönderdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak, haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan kişiler, gözaltına alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni ve mutemet İsrafil A. (54), muhasebe biriminde çalışan Adem K. (40), hizmetli Ahmet A. (59) ile İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde şef olan Yusuf T. (55), mutemet Fatih O. (46), maaş ödeme emri belgelerinde düzenleyen olarak imzası bulunan kurumdan emekli Orhan P. (63) ve İsrafil A.'nın kurumla bağlantısı olmayan oğlu A.A. (22) gözaltına alındı. A.A.'nın dışındaki 6 kişi, geçen yılın Aralık ayında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA GÖNDERMİŞ

6'sı tutuklu 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Etem Gündüz tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, tüm sanıkların 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde zimmet' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. İddianamede, İsrafil A.'nın görevi kapsamında kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile sözleşme yapılan bankalara ödeme yapılacak personelin tahakkuk eden ödeme belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yaptığı 'text' dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer 5 kişinin hesaplarına para gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı. İsrafil A.'nın, 2006'dan 2018 yılının Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415,77 TL tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği belirlendi.

İsrafil A.'nın memur olmadığı ve hak etmediği halde oğlu olan A.A.'nın banka hesabına promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 2016 ile 2017 arasında 7 kez toplam 31 bin 235,09 TL para transfer ettiği tespit edildi. Yine İsrafil A.'nın, Adem K.'nin hesabına 1 milyon 56 bin 381,45 TL, Yusuf T.'nin 434 bin 954,72 TL, Orhan P.'nin hesabına 425 bin 132,57 TL, Ahmet A.'nın hesabına 479 bin 871,33 TL gönderdiği ortaya çıktı. Fatih O.'nun da İsrafil A.'nın kullandığı aynı yöntemle 301 bin 803,38 TL parayı zimmetine geçirdiği aktarılan iddianamede, kurumun toplam 4 milyon 394 bin 794 TL zarar ettiği bildirildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.



-Erzurum adliyesi

-İl Sağlık Müdürlüğü binası

-Halk Sağlığı Müdürlüğü binası

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM,

4)GELİNLİK İÇİNDEN ERKEK ARKADAŞI ÇIKAN DAMAT ŞOK YAŞADI

İSTANBUL'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkadan gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu. Gelin Fulya Yüksel'in yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi gelini ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla Fulya Yüksel'in bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla arkadan gelen gelini bekledi. Beyazlar içinde gelen gelin, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde erkek arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.

-Gelinin arkadan gelmesi

-Yapılan şaka

-Damadın gülme krizine girmesi

-Arkadaşına sarılması

Süre: (1: 34) Boyut: (10 MB)

Haber-Kamera: İSTANBUL,

5)SARAY'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Saray'ın Yeniköy Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Saray'dan Kapaklı ilçesi istikametine giden Eray Balcı'nın kullandığı 59 AV 233 plakalı otomobil, ışıklı kavşak önünden U dönüşü yapmaya çalışan Erol Aslan idaresindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Erol Aslan, Yusuf Aslan ile otomobil sürücüsü Eray Balcı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İki aracın çarpışma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Araçların çarpışması (güvenlik kamerası)

-Kazadan sonra yaşananlar

-Kazaya karışan araçlar

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA-Şenol AKSOY/ SARAY(Tekirdağ),

6)ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINDA SERİNLİYOR

Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 12.00-15.00 arasında 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Sıcakların yanı sıra yüksek nem de vatandaşların bunalmasına neden oldu.

"ADANA'YA GİDEK Mİ? KANALINDA YÜZEK Mİ?"

Sıcaktan bunalan çocuk ve gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ailt sulama kanallarında serinledi. Sürekli kanala atlayıp tekrar çıkan, yaş aralığı 10-15 arasında değişen çocuklar, yüzmeyi bu kanallarda öğrendiklerini, boğulanların ise genelde yüzme bilmediğini kaydetti. Kent merkezinde deniz olmadığı için kanalda yüzdüklerini aktaran çocuklar, "Adana'ya gidek mi? Kanalında yüzek mi?" diye şarkı söyledi.

Çocukların kanala atlaması

Kanalda yüzen çocuğun şarkı söylemesi

Kanalda yüzen çocuklarla röp

Dron çekimi

Termo metre

Haber: Nuri pir -Kamera: ADANA,

7)BUĞDAY HASADI YAPILAN TARLALARDA DANE KONTROLLERİ YAPILIYOR

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver ve dane kontrolleri yapılıyor.

Hasadın yeni başladığı Balıkesir'in Manyas ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlalarda dane kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, hububat hasadının yüzde 95'inin biçerdöverler tarafından yapıldığını söyledi. Biçerdöverlerin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Kaplan, Bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin biçerdöverlerin kontrollerini sürekli yaptığını söylerken, böylece dane kaybını en alt seviyeye getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kaplan, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, kontrollerde yüzde 2 dane kaybının baz alındığını, bunun üzerinde dane kaybı olduğunda cezai işlem uyguladıklarını belirten İlçe Müdürü Kaplan, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, bu duyarlılıklarından dolayı biçerdöver operatörlerine teşekkür ettiklerini söyledi. Biçerdöver sahibi ve operatörü Turgut Şenyüz'de kontrollerden memnun olduklarını ve yapılması gerektiğini söylerken, biçimlerde dane ve saman kaybının olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

-Buğday dane Kontorolleri

-Acıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir)

8)LİSELİ STAJYERLERDEN HASTA ÇOCUKLARA DESTEK

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, çocuk servisinde tedavi gören çocukları, giydikleri renkli kostümler ve hediyeler ile ziyaret edip, moral vererek tedavilerine destek oluyor.

Kentteki sağlık meslek liselerinde eğitim gören 20 stajyer öğrenci, hastane bünyesinde 1 yıl önce 'Küçük Kalpler' grubunu kurdu. 'Küçük Kalpler' üyesi öğrenciler, çocuk servisinde tedavi gören çocukları her gün ziyaret ediyor. Renkli kostümleriyle dikkat çeken öğrenciler, çocuklara şeker, balon, kitap hediye edip, pasta ikram ediyor. Stajyer öğrenciler, tedavi gören çocuklara moral vererek, tedavi süreçlerine destek oluyor.

'TEDAVİDE MORAL VE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİDİR'

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik, yapılan projeyle çocukların tedavilerinde hızlı bir iyileşme gözlemlediklerini söyledi. Çelik, "Hastanemizde staj yapmakta olan öğrenciler, 1 yıldır 'Küçük Kalpler' isimli ekibimizi oluşturdular ve çocuklarımıza motivasyon sağlamak için gece gündüz çalıştılar. Onlar stajlarını tamamladılar ve hastaneden ayrılacaklar. Onların o güzel desteği, burada her zaman devam edecektir. Hakikaten çok büyük bir emek sarf ettiler. Öğrencilerimiz çocuklara verilen hediyelerin maddi kaynaklarını da bulmak için çok gayret gösterdiler. Tedavide moral ve motivasyon çok önemlidir. Biz bu ekibi gördükçe seviniyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı çocuklarımız da hızlı bir iyileşme gözlemliyoruz" dedi.

Öğrencilerin önemli bir iş yaptığını anlatan Çelik, "Bizim için bu onur ve gurur verici bir hadisedir. Çocuklara moral vermek, dünyaya ve geleceğe moral vermektir. Çocuklarımızı sevindirmek dünyada yaptığımız en güzel iyiliklerdendir" diye konuştu.

-Grubun hastaneye gelişi

-Çocuk servislerini gezmeleri

-Başhekim İlhami Çelik'in konuşması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

9)SİVAS'TA 'BAHAR' ŞENLİĞİ: BUZAĞILAR YARIŞTI, PROTOKOL TIRPANLA HASAT YAPTI

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından bahar şenlikleri kapsamında buzağı yarışması düzenlendi. Renkli görüntüler oluşan etkinlikte, sahipleri tarafından süslenen buzağılar en güzel seçilebilmek için yarıştı. İl protokolü de geleneksel tırpan ile hasat yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, merkeze bağlı Tepeönü köyünde "Bahar Şenliği" düzenlendi. Şenliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı. Besiciler, şenlik kapsamında Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi. Yetiştiriciler, bu yıl dünyaya gelen "simental" ve "montofon" ırkından buzağılarını yarışma için süsledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada buzağılar jüri tarafından oylandı.

Yarışmada dereceye girenlerin sahiplerine il protokolü tarafından altın hediye edilirken, buzağılara da madalya takıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, el emeği, göz nuru, yanık ve nasırlı eller ile kavruk yüzlü insanların emeklerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ayhan, "Bütün coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Buralarda heyecan ve bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın. Sivas'ın can damarı olan tarımın her zaman yanında olma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Programda ayrıca Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, geleneksel tırpan yöntemi ile hasat yaptı.

-Şenlikten görüntüler

-Buzağı yarışması

-Yarışmaya katılan buzağıların görnütüsü

-İl prtotokolünün tırpan ile hasat yapması

-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

