DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Gülistan Doku'dan 61'inci günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 61'inci günde de sürdü. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ekiplerin çalışmasını her gün yerinde izlerken kardeşinden gelecek bir haber bekliyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 61'inci günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk viyadüğü ve Dinar deresi bölgesindeki arama çalışmaları AFAD, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ KIYI ARAMASI YAPTI

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Gölün renginin değişerek koyu bir renge bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürdü. Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri ile bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma ve polis özel harekat timleri de arama çalışmalarına katıldı. Gün boyu dedektör köpekler eşliğinde yapılan arama çalışmalarına dronelar ile de havadan destek verildi. Yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

'HALA UMUDUMUZ VAR'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ekiplerin çalışmasını her gün yerinde izlerken kardeşinden gelecek bir haber bekliyor. Doku, umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Talebimiz sonrası Uzunçayır Baraj Gölü'nün debisi düşürüldü. Vali Tuncay Sonel'den rica ettik kıyı boyunun tamamen aranması için. Bugün sabah saatlerinde ekipler artırıldı. Jandarma ve polis ekipleri dedektör köpekler ve dronelar eşliğinde gün boyu bütün kıyı boyunu aramaya başladı. Biz şuanda her ihtimali değerlendiriyoruz. Eğer Gülistan bu baraj gölüne atladıysa en azından ona ait bir kıyafet ya da telefon kıyıya vurabilir umuduyla bu aramalar yapılıyor. Gülistan'a dair umutlarımız hala var. Su içinde çıkmadığı her gün yaşıyor umudumuz devam ediyor. Bu kadar sıkı çalışmalara rağmen Gülistan'ın hiçbir şekilde bulunmaması nedeniyle bazen 'acaba başına başka bir şey mi geldi' diye düşünüyoruz. Yani son anda intihar etmekten vazgeçip bir araçla buradan gitti mi ya da erkek arkadaşının ailesi Gülistan'ı buradan aldı mı bilmiyorum ama hala içimde umut var. Biz arama çalışmalarının bu kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. Şuan suda görüş mesafesi olmadığı için su altı araması yapılamıyor. Gerçekten Gülistan bu su içinde ise bulunmasını ve bedenini alıp memleketimize götürmek istiyoruz. Çok zor bir durum tam 61 gündür burada umutla bekliyoruz" dedi.

Ekiplerin arama çalışması

Havadan yapılan arama

Bot ile yapılan arama çalışması

Aygül Doku'nun konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 ölü

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde iki komşu restoran çalışanların, 'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, sabaha karşı 04.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B., gelen iki kadın müşteri yüzünden tartışmaya başladı. 'Kadın müşteriye yan baktın' tartışması biranda kavgaya dönüştü. Selçuk ile birlikte 5 kişi, Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Arbededen kurtulan Yakup İ. dükkanına koşup bıçak aldı ve döndüğünde Ziya Selçuk'u yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan Yakup İ.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Yaralı olarak özel hastaneye götürülen Yakup İ.'nin kaburga kemiği, sol göğüs çukur kemiğinin kırıldığı, sol işaret parmağında 4 santimetre kesi olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltına alınan Yakup İ., "Ziya Selçuk, 4 kişi ile bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Kavgaya karışan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest kalırken, Selçuk'un ölümüne neden olan Yakup İ. adliyeye sevk edildi.

Emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

Şüphelinin polisler arasında görüntüsü

Araca binmesi

Aracın adliyeye gidişi

Adliye dış plan görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarttı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, terlik üretimi yapan bir fabrikanın idari bölümde çalışan bir kişinin içinde bin 400 lira bulunan çantası çalındı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, çantayı çaldığı belirlenen A.Ç. (24) polis tarafından gözaltına alındı.

Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki bir terlik üretimi yapan fabrikanın idari bölümünde, dün, bir çalışana ait içinde bin 400 lira bulunan çanta çalındı. Fabrika çalışanları durumu polise bildirdi. Polis, fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden çantayı çalan kişinin dışardan geldiği öğrenilen A.Ç., olduğu belirlendi. Görüntülerde A.Ç.'nin fabrikanın idari bölümündeki muhasebe birimine girip, etrafı kontrol edip, kimsenin olmadığına emin olduktan sonra montunu buradaki koltuğun üzerine bıraktığı, ardından da masanın arkasında duran içi para dolu çantayı alıp, yeleğinin içine sakladıktan sonra dışarı çıktığı anlar yer aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüpheli A.Ç.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Bursa'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gece operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain ve bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.G. ve T.C., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.B., F.F., T.Ö. ve S.T. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaş'ta marinada çıkan hortum korkuttu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde marinada hortum çıktı. Yatların arasından geçerek ilerleyen hortum kısa süre sonra gözden kayboldu. Hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaş- Kalkan yolu üzerindeki Setur Marina'da saat 14.45 sıralarında hortum çıktı. Devasa hortum denizden marinaya, teknelerin bulunduğu bölüme doğru ilerlemeye başladı. Teknekleri sallayıp aralarından geçen hortum kısa süreli korkuya neden oldu. Yaklaşık 15- 20 saniye sonra etkisini kaybeden hortum dağlık alana doğru ilerleyip, gözden kayboldu. Hortum nedeniyle 3 teknenin halatı koptu. Tekneler anında müdahale edilerek yeniden karaya bağlandı. Marina bölümünde ise küçük çapta maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Diğer yandan hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde marinanın açığında başlayan hortumun hızla yatların arasına doğru ilerleyip, daha sonra da etkisini kaybettiği anlar yer aldı.

Hortum anının görüntüsü

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),

Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

MERSİN'de, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, boşandığı Murat Demir (41) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın (37) ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Aşkın ailesi, Demir için 'kasten öldürme' suçundan ceza istenmesine tepki gösterdi. Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 14 Şubat 2019'da, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından Sevgililer Günü'nde tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık Murat Demir, Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın, kardeşi Saliha Aşkın ile taraf avukatları ve çok sayıda kadın katıldı.

Karar aşamasına gelinen davada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Murat Demir'in, suçun niteliği ve işleniş biçimi bakımından 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. İddia makamının mütalaası üzerine söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Saliha Aşkın da Murat Demir'in, ablasını tasarlayarak, planlı öldürdüğünü savunup, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Aşkın ailesinin avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'tasarlayarak öldürme' fiilinin meydana geldiğini belirtti.

'TEK İSTEDİĞİM BARIŞMAKTI'

Duruşmada sanık Murat Demir ise 'tasarlayarak öldürme' iddialarını reddetti. Olayı bütün yönleriyle anlattığını söyleyen Demir, "Böyle olsun istemezdim. Kaderin bir oyunu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek istediğim, barışmaktı; pişmanım. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, esas hakkında kararını vermek için duruşmayı erteledi. Sanık Murat Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Aşkın ailesi adliye önünde mütalaaya tepki gösterirken

-Kübra Aşkın'ın mezarı

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Adıyaman'da muhtarlardan CHP'li Özkoç'a tepki

ADIYAMAN Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Dernek üyeleri Özkoç'un fotoğrafının olduğu pankartı yırtıp, yaktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a Adıyaman'da muhtarlar tepki gösterdi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri CHP Milletvekili Engin Özkoç'un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankartını parçalayarak yaktı.

Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda Başkomutan olduğunu belirterek, "Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır. Şu an orada cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, cumhurbaşkanımızın şahsına değildir. Başkomutanımızın şahsınadır, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsine yapılmıştır. Engin Özkoç'a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz" dedi.

-Muhtarlıktan görüntü

-Muhtarların pankartı parçalaması

-Muhtarların pankartı yakması

Muhtar Abdulkadir Geylani Taş'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı yaklaşık 35 kilometreyi bulan lodos ve ardından başlayan aralıklı sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde lodos etkisini artırdı. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan lodos, ilçe körfezinde dev dalgalara neden oldu. Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi'nde rüzgar nedeniyle Marmarisliler ve az sayıdaki turist yürümekte güçlük çekti. Kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle Yat Limanı'nı yürüyüş yolu su ile doldu. Tepe Mahallesi'ndeki Yat Limanı girişindeki Azmak Deresi'nde bulunan 3 metrelik bir balıkçı teknesi battı. Su alan 4 metrelik bir tekne ekiplerin müdahalesi ile batmaktan kurtarıldı. Saat 13.30 itibariyle lodos etkisini azaltıp, yerini aralıklarla sağanak yağmura bıraktı. Marmaris-Datça Karayolu'na yağmurla birlikte küçük kaya parçaları düştü. Kemeraltı ve Tepe Mahallesi'nde yağmurun kayganlaştırdığı yol nedeniyle 3 ayrı maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2 motosiklet ve 1 otomobil hasar gördü. Saat 14.30 sıralarında yağmurun etkisini yitirmesiyle Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması başlattı. Marmaris-Datça Karayolu'na düşen kaya parçaları temizlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 3 saatte metrekareye 30 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.

-Atatürk ve Kordon Caddesi'nde şiddetli lodosun görüntüsü

-Kıyıya vuran dalgaların görüntüsü

-Azmak Deresi'nde batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesinin kurtarılma görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla),