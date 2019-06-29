DHA YURT BÜLTENİ - 15

Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve personelin içinde bulunduğu otomobil, 3 kişinin taş ve sopalı saldırısına uğradı. Tekyıldız saldırganların elinden havaya ateş açarak kurtulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale Belediyesi önünde meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız mesai bitimi beraberinde Şube Müdürü Ömer Baytak ve Osman Demir ile birlikte giderken, otomobilin önü 3 kişi tarafından kesildi. Otomobilin etrafını saran bu kişiler sopalarla araca zarar vererek Tekyıldız ve yanındakilere saldırdı. Halil Tekyıldız üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancayla havaya ateş açınca, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili açıklamada yaptı. Saldırının kınandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Cuma günü, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil Tekyıldız ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik mesai çıkışı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, çok değerli müdürümüze ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın meydana gelmesinden hemen sonra kolluk kuvvetlerince gerekli müdahaleler yapılmış ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca da konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen üç (3) şüpheli şahıstan ikisi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yüklendikleri kamu görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olan personelimizin maruz kaldığı şiddetin kabul edilmez olduğu ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TAŞIMA İHALESİ YÜZÜNDEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Saldırı sonrası bugün sosyal medyadan açıklama yapan Tekyıldız, olayın 'taşıma ihalesi'nden kaynaklandığını belirtti. Tekyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam şube müdürlerimizle mesaiyi tamamlayıp, görevden ayrılırken bir grup tarafından yolumuz kesilerek taş ve sopayla linç edilmeye çalışıldık. Daha önce de taşıma ihalesinden dolayı bizi tehdit eden bu grup hakkında suç duyurusunda bulunularak emniyet güçlerimizi haberdar etmiştik. Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki, küçük sıyrıklarla atlattık. Sağlık durumumuz oldukça iyi. Bu ve benzeri her ne şekilde saldırı olursa olsun, bizi görevimizi hakkıyla yapmaktan asla bir adım dahi geri attırmayacaktır."

Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

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ŞANLIURFA, -

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Porsuk Çayı'nda 'siyanür' endişesi (2)

KÜTAHYA'DA 'SİYANÜR' PROTESTOSU

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanması, çevreci dernekler tarafından protesto edildi. Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda Eskişehir ve Uşak'tan gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Dernek üyeleri ÇED raporunun iptal edilmesi için imza toplarken, kalabalık ellerinde 'Murat Dağı yok olmasın, toprağımız, suyumuz altından daha değerli' yazılı dövizler taşıdı. Toplananlar adına konuşan Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, Murat Dağı'nın dünyanın tabiat harikası 3 dağından biri olduğunu ifade ederek, "Karpuz çatlatan buz gibi şifalı suyu, yanı başında yine şifası tartışılmaz termal suları ve kayak merkezi ile turizm cenneti Murat Dağı'mız, asırlık çamları, bitki örtüsü, endemik bitkileri ve bol oksijeni ile akciğerimizdir. Akarsuları da kan damarlarımızdır. Şimdi karşımızda, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Eskişehir, Sakarya illerimizin yaşam kaynağını oluşturan bu doğa harikasını çöle döndürerek bizden sonraki nesillere bir nefes oksijeni, bir yudum suyu, bir avuç altın için çok gören altın avcıları var. Lütfen kararlarınızı gözden geçirerek ÇED raporuna verilen olumlu kararı kaldırınız. Yoksa bu dağların kurdu, kuşu, bu akarsuların hayat verdiği şehirlerde, ilçelerde ve köylerde yaşayan milyonlarca vatandaşın ve mahlukatın laneti üzerinize olacaktır" dedi.

Kalabalık, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ederek protesto eylemini bitirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalığın pankart ve dövizlerle yürüyüşü

-Dövizler detay

-Kalabalıktan görüntüler

-Mustafa Er'in açıklaması

-İmza toplama masası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Necdet Sarıtaş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevrediki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolunun Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, kavşakta bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıtaş, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarıtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Osman Tanrıverdi ise, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıtaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın, çevredeki iki işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, bisikletli çocuğun Uşak yönüne giden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarpması görütüde yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan kazada ölen Necdet Sarıtaş, bugün Merkez Çarşı Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası, Kula Kabristanı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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İki farklı açıdan güvenli kamera görüntüleri

Kazanın olduğu kavşaktan detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 25 gözaltı

Mersin merkezli olarak 3 kentte uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekeye yönelik 8 aylık takip sonucunda yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekenin olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şebeke elemanlarını 8 ay fiziki ve teknik takibe aldı. Takipte şüphelilerin elde ettikleri uyuşturucu maddeyi, Mersin kent merkezi ile ilçelerinde ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Anamur, Toroslar, Yenişehir ilçeleri, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bulundukları yerlerde kenevir esrar maddesi yetiştiren 39 kişilik bir şebeke olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine şüphelilerin belirlenen adreslerine Jandarma komando timi, 3 narkotik köpek timi ve 220 personel katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 36 kilo 354 gram esrar ve 21 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 kişi ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gülnar ilçesine getirilerek sorgulanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklanırken 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıları taşıyan araçlar Jandarma Komutanlığından çıkarken

-Zanlılar adliyeye getirilirken

-Zanlılar adliyeye alınırken

-Genel ve detay

(BOYUT: 203 mb) (SÜRE: 1,48 DK)

Haber-Kamera: GÜLNAR(Mersin),

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaldıkları adresleri tespit edilen 11 şahıs, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E, L.E, U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A tutuklandı.

OSMANİYE, -