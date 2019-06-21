DHA YURT BÜLTENİ-16

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda



TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 15.30 sıralarında, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi geçerken, 'TCG Fatih' fırkateyniyle eşlik edildi.

130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi olan 'Yavuz', 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. 130 metrelik 2 sondaj kulesi bulunan geminin içinde; sinema ve spor salonu ile dinlenme odaları, 4 yataklı mini hastane ve tam zamanlı doktor yer alıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan gemi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde kullanıldı. 'Dynamic positioning' sistemi de olan gemide, 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz yapılıyor. KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan 'Karpaz-1' kuyusunda, 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak 'Yavuz' ile çalışmalar, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazından geçişinden görüntüler.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

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Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 17 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Honaz dağı Cankurtaran Milli Parkı yolunda meydana geldi. Adnan Er, yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüsle, Milli Park'tan Denizli'ye giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, yolun dışına çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yana yatan midibüsteki yaralı öğretmenler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kırılan camlardan çıkarıldı. Kazada 14 öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu ve 1 şoför olmak üzere 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada öğretmen çocuğu olan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan öğretmenlerin Hürriyet Ortaokulu'nda görev yaptığı, yıl sonu nedeniyle 'Doğa'da öğreniyorum' etkinliği kapsamında milli parka hem piknik hem de eğitim amacıyla gittikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden detay ve genel görüntüler

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yan yatan midibüsten genel görüntüler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Mersin Limanı içerisinde KKTC'ye gitmek üzere feribota yüklenecek 33 NVV 25 plakalı TIR'da arama yaptı. Strafor taşıyan TIR'ın dorsesini açan ekipler, 7'si çocuk olmak üzere 20 Suriyeli göçmenle karşılaştı. Dorsedeki göçmenlerin sıcak ve havasızlıktan etkilenmemesi için iklimlendirme sistemi yapıldığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Göçmenler ise ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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TIR'ın görüntüleri

Dorsedeki straforların çıkarılması

Göçmenlerin görüntüleri

TIR'ın içinden ve göçmenlerin görselleri

SÜRE: 03'01" BOYUT: 310 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına karışıp Sivas'ta yakalanan şüpheliler adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak alıp kaçan ve Sivas'ta yakalanan 3'ü yaralı 11 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Tekerek Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut P., ev almak için Elbistan'dan Kahramanmaraş'a geldi. Bankadan 139 bin lira çekip bir alışveriş merkezine gitti. Mesut P., ev almak için gerekli işlemleri yaparken, kimliği belirsiz kişilerce de takip edildi. Mesut P.'nin 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının yanına yanaşan otomobilden inen kapüşonlu bir kişi, aracın arka kapısının camını kırarak içerisinde 139 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan kişinin içinde bulunduğu otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Detaylı çalışmaların sonunda bu otomobilin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ettiğini ve Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Şüpheliler, akşam saatlerinde Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal-Hekimhan Karayolunda seyir halindeki araçlar, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Çatışma ve yaşanan kovalamacı sırasında araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durduruldu. Diğer iki otomobil de kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3'ü yaralı 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin para dolu çantayla kaçtığı belirlendi. Kaçan şüpheliler ise bugün öğle saatlerinde Sivas'ta yakalandı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ceylan G. Sevilay M., Ferdi B., Efe B., Erdal Y. ve Eren B., Kangal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarılırken yüzlerini kapattıkları görüldü. Olay sonrası firar eden ve Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir eve yapılan baskında yakalanan şüpheliler Ozan B. ile Azer M.ise emniyetteki işlemlerinin ardından Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Kangal'a gönderildi. 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Şüphelilerin bir çok suçtan sabıkası olduğu ve arandıkları öğrenildi.

PARA ARAZİDE ARANIYOR

Para dolu çanta ile olay esnasında araziye kaçan ve daha sonra Sivas'ta yakalanan şüpheliler Ozan B. ile Azer M.'nin üzerlerinde ve yakalandıkları evde yapılan aramada çalınan paraya ulaşılamadı. Jandarma ekipleri dün olayın yaşandığı bölgede paranın bulunması için yeniden çalışma başlattı.Şüphelilerin kaçtıktan sonra parayı araziye gömmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

-Sivas'ta yakalanan şüphelilerin hastaneye götürülüşü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ-Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL(Sivas), -

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Sivas'ta 28 kilo eroin ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Sivas Kayseri karayolu üzerinde saat 13.00 civarında uygulama yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan M.A. yönetimindeki araçta narkotik köpeği 'Ares' tarafından yapılan aramada araca zulalanmış toplam ağırlığı 28 kilo 885 gram olan 60 paket eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüleri

-Şüphelinin hastaneden çıkışı

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,

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