DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

SMO, Resulayn'da PKK/ YPG'nin zorla silah altına aldığı 45 kişiyi serbest bıraktı

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye 'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları belirlenen 45 kişi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'da, SMO tarafından terör örgütü saflarına zorla katıldıkları belirlenen gözaltındaki 45 kişi, polis karakolunda alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Karakoldan çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurduklarını hatırlattı. Çağrının ardından terör örgütüne zorla katılanların teslim olduğunu söyleyen Mustafa şunları dedi:

"Suriye Geçici Hükümeti olarak af çağrısında bulunduk. Af çağrısına uyan PKK/YPG, katılan vatandaşlarımız silahlarını bırakıp SMO'ya teslim oldu. Teslim olanların sorgusu yapılıyor ve suça karışmamış olanları serbest bırakıyoruz. Eğer eli kana bulaşmamışsa terör eylemlerinde bulunmamışsa vatandaşları katletmemişse soruşturmaların ardından salıveriyoruz. Bugün de 45 kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve ailelerine kavuşacaklar. Tabi bu serbest kalmalar devam edecek soruşturmaları bittikten sonra. Ben buradan Resulayn ve Tel Abyad halkına sesleniyorum. Burada hayat normale dönmüş bulunmakta herkes evlerine dönebilir. Suriye Milli Ordusu sizin evlatlarınızdır sizin can güvenliğinizi sağlamak için bütün önlemleri almış bulunmakta. Herkes evlerine bir an önce dönsün" dedi.

'BENİ ZORLA SİLAHALTINA ALDILAR'

PKK/YPG'li teröristler tarafından evindeyken zorla silah altına alındığı öğrenilen ve SMO'ya teslim olan 14 yaşındaki Muhammed Ali , "İlk olarak ağabeyimi silah altına aldılar. Evimize baskın düzenleyen PKK/YPG'li teröristler beni de zorla silah altına alarak Türkiye 'ye karşı savaşmamı istediler. Yaklaşık 25 gün teröristlerin elinde esir kaldım. Fırsat bulup Türk askerine ve Suriye Geçici Ordu birliklerine teslim oldum. Şimdi de özgürlüğüme kavuştuğum için çok mutluyum ve güven içerisindeyim. Buradan teröristlerin elinde olan esir kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de fırsat bulup teslim olun silahlarınızı bırakın. Teröristler zulümden başka hiçbir şey getirmedi" dedi.

Teslim olan 45 kişi, daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada kontrolleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Ömer ŞULUL-Şafak SAĞ/RESULAYN,(Suriye)

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Diyarbakır'da kurulacak çağrı merkezlerinde 3 bin kişi istihdam edilecek

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde kurulacak 2 çağrı merkezinde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 'nde düzenlenen 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde istihdama yönelik yapılacak yatırımları değerlendirdi. Vali Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en büyük projesi olan Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, Diyarbakır'ın en önemli başka bir projesi olan İhtisas Organize Bölgesi'nin kurulması için ise çalışmaların devam ettiğini aktardı. Diyarbakır'ı üretim merkezi konumuna getirip istihdam piyasasına ciddi katkılar sunacaklarını anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın önümüzdeki 50 yılına hizmet edecek küçük sanayi sitelerinin temelini oluşturuyoruz. Sosyal donatım alanları, sağlık alanları, eğitim kurumları, iş verimini sağlayacak merkezler, mesleki teknik eleman yetiştirecek okullar bu sitede olacak. Bu alana geçişle birlikte 5 bine yakın ek istihdamı orada sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla projelendirme çalışmalarında bu konunun hem takipçisiyiz hem de yakın bir izleyicisiz."

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

2020 hedeflerinde çağrı merkezleri ve turizm yatırımlarının önemine değinen Vali Güzeloğlu, özellikle genç ve beyaz yakalı istihdamında çağrı merkezlerinin önemli bir yer sahip olduğunu belirtti. 2020'de 2 çağrı merkezini hayata geçireceklerini anlatan Vali Güzeloğlu, bu merkezlerde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntü

Toplantıya katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

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Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin bir otel odasına düzenlediği operasyonda bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçedeki bir otel odasında uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu otele, dün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada otelin odalarından birinde toplam bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Ele geçirilen ecstasy uyuşturucu haplardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Mehmet Görmez: Kanaat önderi, sulh uğruna canını verdi

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıda öldürülen kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesine Türkiye'nin değişik illerinden binlerce kişi geliyor. Taziye'nin ikinci gününde gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çevik'in sulh uğruna canını verdiğini söyledi.

Abdulkerim Çevik'in Erentepe Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de acılı ailenin evine gelerek, taziyede bulundu. Güroymak halkına ve din adamlarına başsağlığı dileyen Görmez, "Cenab-ı Hak, Abdulkerim Hoca'ya rahmet eylesin. Burası gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin hatta bütün bölgenin ilim merkezidir. Burada çok büyük alimler yetişti. O da talebe yetiştiriyordu. Aynı zamanda iki insan arasında arabuluculuk yaparken, hayatını kaybetti. Sulh uğruna canını verdi. Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet diliyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyarbakır'dan taziye için gelen Medrese ve Din Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, Güroymak ilçesinin 150 yıllık medrese geleneğinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Norşin ; ilim, irfan yuvası ve medrese geleneğinin yaygın olduğu önemli bir membadır. Seyda Şeyh Abdurrahmani Taği ile başlayan bu gelenek babalardan torunlara geçmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Çok sıkıntılı dönemlerde bile buradaki medrese eğitimi sürdürülmüştür. Şehadeti için bir arada toplandığımız Abdulkerim Çevik de bu geleneğin son halkalarından biriydi. Bu gelenek aynı zamanda insanlar arasında oluşan sorunların çözümünde sulh, arabuluculuk ve barışı sağlamak görevini de yürütmekteydi. Bu hizmeti yürütürken, arabuluculuk yaptığı ailelerden birinin, şeyhin verdiği kararı beğenmeyip, böyle fecaatli bir şekilde, dostane bir ortamda, dostça yanaşıp şehit etmiştir. Böyle bir olayı biz memleketimizde ne duyduk ne de görmüştük. Gerçekten çok feci bir olaydır."

'BU OLAY HZ. OSMAN'IN ŞEHADETİNİ HATIRLATTI'

Elçi, olayı ilk duyduğunda Hz. Osman'ın Kuran-ı Kerim başındaki şehadetini hatırladığını belirterek, "Abdulkerim Çevik talebelerine ders verirken böyle bir saldırıya uğradı. Kuran hizmeti yürütürken bu saldırıya uğradı. Bu açıdan Hz. Osman'ın şehadeti gibi gördük. Üç gündür bölge halkı ile birlikte bu şokun içerisindeyiz. Bir türlü kabullenemediğimiz, anlam veremediğimiz bir olayın içerisindeyiz. Abdulkerim Çevik'e Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA ARABULUCULUKLARDA TEMKİNLİ DAVRANABİLİRİZ'

Tayyip Elçi, bu olayın bundan sonraki arabuluculuklarda daha temkinli davranılmasına sebep olacağını ifade ederek, "Bölgemizde öteden beri şeyh, alimler bir taraftan din, ilim ve irfan hizmeti verirken, diğer taraftan halkın her türlü sorunlarına rehberlik etmiş, yasında, düğününde yanında bulunmuş, aile arasında husumetler ve hatta karı koca arasındaki kavgalara bile girerek, onları barıştırma yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle onların sosyal hayata etkileri vardır. Bu bölgede ilk defa böyle bir saldırı duyuyoruz. Biraz da endişe duyduk. Gerçekten hocalarımız bir arabuluculuk görevinde bulunacakları zaman biraz daha temkinli olma durumunda olabilirler"diye konuştu.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ

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-Taziye evinden detay görüntüler

-Başsağlığı için gelen vatandaşlardan detaylar

-Muhabir anonsu

-Diyanet İşleri eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gülmez ile röportaj

-Katılanlardan detaylar

-Medrese ve Din Alimleri Vakfı Genel Başkanı Tayyip Elçi ile röportaj

-Genel ve özel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan Sivas ziyareti

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Sivas'ta belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başarısından dolayı Süper Lig'in lideri Sivasspor'u tebrik den Miyajima, Japon iş insanlarına, kente yatırım yapmaları için tavsiyede bulunacağını söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Büyükelçi Miyajima, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i makamlarında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Süper Lig'de lider durumda olan Sivasspor'u kutlayan Miyajma, kırmızı- beyazlı ekibin çok başarılı sezon geçirdiğini söyledi. Sivasspor'un başarı hikayesini anlatan Başkan Bilgin ise Japon büyükelçiye çeşitli hediyeler verdi.

Büyükelçi Miyajima, daha sonra STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti. Başkan Eken, ziyarette Japon büyükelçiye Sivas'ın ekonomik, ticari, turistik ve yer altı zenginlikleri hakkında bilgi verdi. Eken, kentin ekonomik durumu ve yatırımları hakkında bilgi verirken, "Japonya'dan ülkemize gelecek bir yatırım var ise Sivas olarak talibiz" dedi.

Büyükelçi Miyajima da Selçuklu Devleti 'ne başkentlik yapmış ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli şehirde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sivas önemli bir şehir. Böylesine bir ile ziyaretten mutluyum. Ayrıca Sivasspor'un elde ettiği başarı da çok önemli ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

'TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN JAPONYA İYİ PARTNER'

Japon- Türk ilişkilerinin gelişim gösterdiğine değinen Büyükelçi Miyajima, "Türkiye'de 200 Japon firması faaliyet göstermektedir. Sivas'ın yeni bir sanayi sitesi oluşturacağını biliyorum. Sivas'a gerçekleştirdiğim ilk ziyaret ve araba ile yaklaşık 6 saat sürdü. Hızlı trenin gelmesiyle Sivas'ın turizm kapasitesi artacaktır. Türkiye- Asya ticaretinde iyi ticaret yapabilmesi için iyi ortaklıklara ihtiyaç var. Japon- Türk firmaların ortaklıkları iyi gidiyor. Türk firmalar için Japon ortaklıklar, iyi olacaktır. Türk ticaretinin gelişmesi için Japonya, iyi partner olacaktır. İki ülke arasında kurulacak iş birlikleri ticari hayatı canlandıracaktır. Ankara'da elçiliğimizde ekonomi birimimiz var. Japon- Türk ilişkilerini artırmak için İstanbul 'da birimimiz var. Ayrıca TOBB ve DEİK ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için iş birliğimiz devam ediyor. Japon iş insanlarının buraya gelmeleri, yatırım yapmaları konusunda da görüşmeler yapacağım. Tabi Sivas'ın turizm ve doğal güzelliklerinin görülmesi için de gerekli teşviklerde bulunacağım" dedi.

Ziyaret sonunda STSO Başkanı Eken, Japon Büyükelçi Miyajima'ya Sivas tarağı ve bıçağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ziyaretinden görnütüler

-STSO ziyareti

-STSO Başkanını konuşması

-Japon büyükelçinin açıklamaları

Haber: SİVAS,

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523 yıllık konak restore edildi

KAYSERİ'de, 1497 yılında inşa edilen ve 1998 yılından itibaren Etnografya Müzesi olarak hizmet veren Güpgüpoğlu Konağı, restore edilerek törenle ziyarete açıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde 1419 yılında inşatına başlanan ve 1497 yılında tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı, 1998'de Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri 'nin en eski evlerinden olan konağın, 2015 yılında restore edilmesine karar verildi. 2 yılı restore olmak üzere teşhir ve tanzimi ile 5 yılda tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnogfra Müzesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş İsmail Tamer , Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve daire müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Günaydın, "Kayseri'nin tarihini yansıtan bu müze için Kültür Bakanlığımızın ciddi çalışmaları oldu. Dünyada böyle eserlere sahip olmadıkları halde bunları çok iyi tanıtarak ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayan ülkeler var. Turizmde önemli bir hamle gerçekleştiriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 5 milyon liraya restorasyonu tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Restoresi tamamlanan konaktan genel ve detay görüntü

Açılış tören programı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuşmaları

-Açılış kurdelesi kesilmesi

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Timsah adası, turizme kazandırılacak

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 'timsah adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan Yason burnu, hoynat adasından sonra 'timsah adası'nın da turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan ilçeye bağlı Belicesu Mahallesi'ndeki adanın, kumsalı ise halk plajı olarak kullanılıyor. Fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine ada, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

'DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR'

Denizle iç içe ilçedeki Yason burnu yarımadası ve Hoynat adasının da yoğun ilgi gördüğünü, aynı güzergahta yer alan 'timsah adası'nın ise, son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Yason burnu ve çevresi ile kıyı şeridimizde sit alanı olan yerler var. Bu nedenle bu adalar bozulmadı, doğal güzelliğini halen koruyor. Güzelliği ile de büyülüyor. Buralarda çevre düzenlemesi yaparak yörenin cazibesini artıracağız. Her geçen gün kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Böyle güzel yerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Perşembe'de bulunan jeolojik bir oluşumla timsahı andıran timsah adasını da turizme kazandıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hilmi Güler ile röportaj

-Timsah adasından genel görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU