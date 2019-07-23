DHA YURT BÜLTENİ-17

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı (2)



GÖZALTI SAYISI 39 OLDU

İzmir merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli



İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Boris Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Hemşehrilerinin İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlılar ise köy meydanında bir araya gelerek aldıkları haberin sevincini yaşadı.

Köy muhtarı Bayram Tavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın başbakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Boris Johnson'u Kalfat'a beklediklerini ifade eden Tavukçu, hemşehrileri olarak İngiltere'ye gidip kendisini tebrik etmek istediklerini kaydetti.

'ONUR VE GURUR VERİCİ'

Köy sakinlerinden Mustafa Bal da köylerinden ve bir Türk sülalesinden başbakan çıkmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Boris Johnson adına çok mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Dünyada liderlik yapabilecek kişiler bu sülaleden çıkabiliyor. Bu da bize onur ve gurur verdi. Buradaki ev sülalesine Sarıoğlangiller derler. Boris Johnson'ın sarılığı da o sülaleden geliyor zaten" dedi. Boris Johnson'u Londra Belediye Başkanlığı döneminde köylerine davet ettiklerini belirten Bal, Johnson'u başbakan olarak Kalfat'ta ağırlamak istediklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Selim Barışkan da Boris Johnson'u tebrik ettiğini, köylerinin sorunlarının çözülmesinde kendisinden yardım beklediklerini ifade etti.

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Görüntü Dökümü:

-Boris Johnson'un evinden görüntü

-Köy muhtarı ve köylüler ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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Bebeğine yedirdiği tarhananın acılı çıktığı iddiasıyla dava açtı

Aydın'da, bebek mağazasından aldığı tarhanayı kızı 21 aylık Duru Naz'a yediren Gülay Ölmez, kızının sindirim sisteminde sorun yaşaması üzerine hastaneye başvurdu. Tarhanaya yanlışlıkla acı biber katıldığını öğrenen anne Ölmez, kızının sağlığının bozulduğunu öne sürerek firmaya tazminat davası açtı.

İşi nedeniyle Aydın'da bulunan Gülay Ölmez (45), 21 aylık kızı Duru Naz Ölmez için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı. Duru Naz'ın 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya başlayıp sürekli aynı firmadan alınan tarhanayı tükettiğini belirten Ölmez, 2 ay önce aynı çorbayı içen kızının sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı. Çalışan bir anne olduğunu ve olayın yaşandığı gün kızına babasının baktığını dile getiren Ölmez, "Ben gündüz, eşim gece çalışıyordu. 2 ay önce 3 paket tarhana aldım. İşe giderken bebeğe yedirmesi için eşime bıraktım. Kızım bu çorbayı çok seviyordu. Ama o gün yerken zorlanmış. Ancak bu aklımıza gelmedi. Babası da tatmış ama anlamamış tattaki garipliği. Akşam çok ağladı, ıkınıyordu. Gün boyunca yediği besinleri kontrol ettim. Meyve püresi, yoğurt ve tarhana alıyordu. Bir gariplik olunca hastaneye götürdük. Film çekildi, gaz sıkışması olduğu söylendi. Tuvaletini yapamıyordu, ağlıyordu. Bu firmadan hep alışveriş yapıyordum. Tarhanayı da güvenerek alıyordum" dedi.

Yaşananların ardından firmaya ulaştığını ve sorunu anlattığını belirten Ölmez, üreticinin çorbanın içine yanlışlıkla acı biber katıldığını itiraf ettiğini söyledi. Ölmez, 19 yıl sonra sahip olduğu ikinci çocuğu Duru Naz'ın gözünün nuru olduğunu söyleyerek, iki aydır büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Kızındaki sağlık sorunlarının hala devam ettiğini belirten Ölmez şöyle konuştu:

"Aydın'da iş gereği bulunuyordum. Bu olay başımıza gelince işimi kaybettim. Bir tarhana bizim hayatımızı değiştirdi. En önemlisi kızımın sağlığı. Çocuğumla ilgilenmeye mecburum. Hala ilaç kullanıyor. Firma hatasını kabul edip özür diledi ve İstanbul'da bizi özel hastaneye götürdü. Ama sonra ilgilenmediler. Kızım hala psikolojik sorun yaşıyor. Tuvaletini yaparken canının yanacağını sanıyor. Tedavi süreci alerji uzmanının söylediğine göre en az 6 ay sürecek. Bizim dikkatli olmamız lazım. Atlatamazsak sorun 4-5 yaşına kadar sürebilir."

ÇALIŞAN ANNE BABALARA UYARI

Aynı deneyimi başka bir ailenin yaşamasını istemeyen anne Gülay Ölmez, şirkete İzmir'de adliyeye başvurarak 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ölmez konuşmasını şöyle sürdüdü:

"Bu iki ayda çocuğumla birlikte 10 yaş yaşlanmış gibi oldum. Ona bir şey olacak diye ödüm koptu. Mağazanın bir gıda mühendisi yok mu, bilmiyorum. Ama bu mağduriyet başkalarının başına gelsin istemiyorum. Bizim gibi çalışan anne babalar var. Kimseye güvenmesinler. Ben hakkımı aramak istiyorum. Kime güvenelim bu ülkede, biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Son iki aydır işimden oldum. Aydın'da bir düzen kurmuştuk. Ama ailem İzmir'de ve çocuğumun tedavisi için İzmir'e taşındık. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Anne ve kızından detay görüntü,

-Tarhana paketinden detay görüntü,

-Bebeğin evde ağlarken görüntüsü ,

-Anne Gülay Ölmez ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Motosiklet kazasında yaralanan Gülben, hayata tutunamadı



Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülben Topçu (18), 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 14 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı 4 Eylül köyü yakınlarındaki Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Umut yönetimindeki 05 HA 013 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Umut ile arkasında oturan Gülben Topçu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ömer Umut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavisi süren Gülben Topçu ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. Gülben Topçu'nun cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kız için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. İkindi sonrası kılınan namaza Gülben'in ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sırasında Gülben'in arkadaşları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gülben Topçu'nun cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

-Yakınlarının üzüntüsü

-Genç kızın fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Türkiye'nin en büyük UMKE tatbikatı başladı

Malatya'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı çeşitli kurtarma ambulansların katılımı ile başladı. Şeker Fabrikası içinde toplanan ekipler, konvoy halinde sırasıyla kent merkezi yönüne doğru ilerledi. İnönü Caddesi'ne gelen ekipler sirenlerini çalarak ilerlemeye devam etti. İnönü Stadı'ndan Battalgazi kavşağına gelen araçlara halk ilgi gösterdi. Tekrar Şeker Fabrikası'na gelen ekipler, Cuma günü yapılacak olan büyük tatbikatın yapılacağı çadırlarına geçti.

Cuma günü gerçekleştirilecek olan tatbikata; UMKE'den 500 kişilik personel, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araç katılacak. AFAD, Kızılay ve diğer kurumların ekiplerinin de katılacağı tatbikatı 20'ye yakın ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri takip edecek. Tatbikatın yapılacağı Cuma günü ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, çalışmaları yerinde izleyeceği ve ekipleri denetleyeceği bekleniyor. Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek olan 8'inci Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak. Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak.



Görüntü Dökümü:

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Toplanma alanı

Araçların hareket etmesi

Konvoydan detaylar

Ambulanslardan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Denizlili öğrenciler İngiltere'deki Matematik Olimpiyatı'na damga vurdu

Denizli'de özel bir kolejden mezun olan 4 genç, İngiltere'de düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Takım adına Türkiye'yi temsil etti. Denizlili 4 genç milli takım adına yarıştıkları ve 110 ülkeden en iyi matematikçilerin yarıştığı olimpiyattan 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Bath kentinde bu yıl 11-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na Denizli'deki özel bir kolej mezunu olan ve TÜBİTAK Milli Takımına seçilen İbrahim Suat Evren (18), Ozan Kaymak (19), Halil Alperen Gözatan (19) ve Halil Özkan (18) katıldı. 110 ülkeden yaklaşık 630 matematik öğrencisinin yer aldığı olimpiyatta İbrahim Suat Evren altın madalya, Halil Alperen Gözatan gümüş madalya, Ozan Kaymak ve Halil Özkan ise birer bronz madalya kazandı. Denizlili 4 öğrenci olimpiyatta madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

'6 SORUYU 2 GÜN İÇİNDE YAPMAMIZ GEREKİYORDU'

Yarışmadan dönen öğrenciler okulda öğretmenleri ve aileleriyle buluştu. Sevinçlerini paylaşan öğrencilerden altın madalya kazanan İbrahim Suat Evren, TÜBİTAK'ın 23-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında Milli Takıma seçildiğini, ardından ise İngiltere'deki olimpiyatta gittiklerini ve iyi bir derece alarak geri döndüklerini söyledi. Evren, olimpiyatta Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yarışmaya uzun süredir hazırlanıyorum. Orada 9 gün boyunca ter döktüm. Son 2 günde sınava girdik. Toplamda 6 soruyu 2 gün içerisinde yapmamız gerekiyordu. Türkiye olimpiyatlarda altın madalya alacak kadar prestijli bir ülkeydi. Üniversitede finansal matematik ya da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

Gümüş madalya kazanan Halil Alperen Gözatan da, Milli Takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları olarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklaını söyledi. Gözaltan, "Bu yarışma direkt bilim adamı yetiştiriyor. Bizim gelişmemiz demek Türkiye'nin gelişmesi demek. Bu lise öğrencileri yarışması olmasına rağmen daha çok geleceğe yön veren bir yarışma. Dünyadaki önemli yarışmalarda derece alanlar bu yarışmalardan çıkıyor" diye konuştu.

Okul müdürü Resul Tekin ise Denizli ve ülkenin adının uluslararası arenada duyurdukları için öğrencilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerden ve öğretmenlerden detay

-Öğrenciler İbrahim Suat Evren ilme röp.

-Halil Alperen Gözatan ile röp.

-Okul müdürü Resul Tekin ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.

Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suyal kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti.



Görüntü dökümü:

Yağmura yakalananlar

Saçak altında bekleyenler

Suyla dolu caddeler

Araçların su dolu yolda ilerlemesi

Esnafın suyu süpürmesi

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



