Dha yurt bülteni - 17

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu (2)

26 YIL SONRA BABASIYLA AYNI YAŞTA VE AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit olan güvenlik korucu 8 çocuk babası Abdullatif Emen (37), kendisi gibi güvenlik korucusu olan şehit babası Mehmet Emin Emen'in yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde cenazesi alın şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen için doğduğu Ömerli ilçesine bağlı Kayaüstü mahallesinde uğurlama töreni düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, şehidin silah arkadaşları ve yakınlarının da bulunduğu 2 bin kişinin katıldığı uğurlama töreninde teröre lanet okundu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehit Emen'in cenazesi, helallik alınarak aile kabristanına götürüldü. Kendisi gibi güvenlik korucusu olan 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 yılında terör saldırısında şehit olan babası Mehmet Emin Emen'in ölüm yıl dönümünde şehit olan Abdullatif Emen, babasının yanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------

Köyden görüntü

Törenden görüntü

Çocukları ve ailesinin görüntü

Yakılan ağıtlar

Cenazenin taşınması

Babasının mezarlığından görüntü

Şehidin mezarından görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 750 MB

MARDİN

===========

Deniz paraşütünün halatı koptu, iki turist 20 metreden yere çakıldı

ANTALYA'da, Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov'un (18) bindiği deniz paraşütü (parasailing), halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek bir palmiye ağacına takıldı. Paraşütteki turist, yaklaşık 20 metreden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle havalanan yabancı uyruklu Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov, yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki bir otelin bahçesindeki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

20 METREDEN DÜŞTÜLER

Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak kurtarma ekipleri gelene kadar iki turist yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan turistler, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki turistin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Turistlerden görüntü

Yaralıların ağacın altında alınması

Yapılan müdahale

Olay yeri detay

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

=====================

Ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle hastaneye getirildi

Niğde'de ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi, hastaneye silaj makinesiyle getirildi.

Merkez Hacıabdullah Beldesi'nde 35 yaşındaki Y.A., bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı. Y.A.'nın yardımına koşan yakınları, durumu 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Y.A'nın silaj makinesine sıkıştığı bölüm kesildi. Sıkıştığı parça ile Y.A 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Ambulansın gelişi

-Yaralıdan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=================================

Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı.

Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yağmurda denize girenler

Yanan ağaçlardan görüntü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

============

Bitlis'te 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlendi



Bitlis'te düzenlenen "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü ile önceki gün Diyarbakır'da gerçekleştirilen PKK saldırısı kınandı.

Cumhuriyet meydanında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yürüyüşe Bitlis Vali Yardımcıları Tamer Kılıç, Kemal Karahan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti ve MHP İl başkanları, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ulu Cami meydanına gelen kalabalık, burada "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından konuşan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Avukat Kadir Köstekçi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınadıklarını belirterek, "Allah'tan, başta bu saldırıda şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Yine saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza sağ salim dönmelerini Yüce mevladan diliyoruz. Bu saldırı 'son olsun' artık diyor ve artık terör belasının bir an önce yakamızdan düşmesini diliyoruz" dedi.

Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin ise, "Kulp'ta meydana gelen saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu eylemin amacı anaların duruşunu etkilemek, onları korkutup davalarından caydırmak ve zarar vermek gayesi ile yapıldığı aşikardır. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaşıyor ve direnişlerini destekliyoruz. İnançlı milletine ve devletine bağlı Bitlis halkı görüşlerini istismar edecek farklı ideolojilerin insafına terk olmamıştır. Bu sebepten ötürü böyle yetişecek genç neslin manevi değerleri ışığında kültür ve geleneklerini yaşayacak devletine ve milletine sadakat ile bağlı bir neslin yetişmesi halinde dış odaklarımız halkımız üzerindeki oyun ve tuzakları tutmayacaktır. Anneler fedakarlık ve şefkatin sembolüdür. Annelerin feryatlarına kulak vermeyen toplumların sonu hüsrandır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalık

-Yürüyüşten detaylar

-Atılan sloganlardan detaylar

-Alandan detaylar

-Kuranı Kerim okunması

-Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Avukat Kadir Köstekçi'nin konuşması

-Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin'in Konuşması

-Şehitler için dua edilmesi

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

=================================

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, burada partililerin selfie teklifini geri çevirmedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile parti yöneticilerinin karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, parti anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Yalova Rizom Tatil Köyü'nde düzenlenen AK Parti Alanya Teşkilatı Eğitim Semineri'ne katıldı. Tüm ziyaretleri basına kapalı gerçekleşen Bakan Çavuşoğlu'nun, seminerin ardından karayolu ile Ankara'ya gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

------------

-Bakandan görüntüler

-Bakanı karşılama

-Fotoğraf çekilnmesi

Süre: 1.26 Boyut: 162 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-DHA

===========================

Erciş merkezine yaban domuzları indi

VAN'ın Erciş ilçesine inen yaban domuzları bölge halkını korkuttu.

İlçenin Van yolu Caddesi'nde, sabah saatlerinde, görülen yaban domuzları bölge sakinlerine kısa süreli korku yaşattı. Aç kaldıkları için ilçe merkezine indikleri tahmin edilen yaban domuzlarını bir anda karşılarında gören sürücü ve yayalar kaçmaya başladı. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, bu konuda çok fazla ihbar aldıklarını söyledi.

Veteriner Hekim Çiftçi, "Bize bahçesinde domuz olduğuna dair şikayet geldi. Gidip baktığımızda bunların yaban domuzu olduğunu tespit ettik. Bizde Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Onlarda bize gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Şehir merkezine inmelerinin nedeni aç, susuz kalmış olabilirler. Bu bölgede daha önce bu hayvanlarla çok fazla karşılaşmadık. Bir araçtan da düşmüş olabilirler. Domuzlar, sıkıştırmayıp onları germediğiniz sürece saldırgan değildirler. Bu konuyla ilgili yetkili mercilere haber verdik. Onlarda gerekli müdahaleyi yapıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Şehir merkezindeki domuzlar

-Domuzları gören vatandaşla röportaj -

-Veteriner İhsan Çiftçi ile röportaj

-Detaylar

BOYUT: -165 MB -SÜRE: 3 Dakika 8 Saniye

=============================

