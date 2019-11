DHA YURT BÜLTENİ - 19

YPG/ PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

HATAY İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPG/PKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPG/PKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Teslim olan teröristlerin emniyette aileleriyle buluşmalarından genel ve detay görüntüler

Süre: 02.57 Boyut: 387 MB

Haber-Kamera: HATAY,

==========================

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Sınıra set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, terörle mücadelede Avrupa'ya en fazla katkıyı sunabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye- Yunanistan, Türkiye- Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? veya Irak- Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz" dedi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nca 'Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşması olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve Amerika ile olan ilişkilere değindi. Kaymakcı, özellikle son dönemde AB'nin de dahil olduğu uluslararası kuruluşların hantallaşmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Avrupa'da ikinci gördüğümüz ilginç bir durum tek taraflılığın giderek artmaya başlaması ve çok taraflılığın sorgulanması. Bu hem siyasi hem de ticari ilişkilerde geçerli. Bu durum dünyada ticareti, ilişkileri daraltan bir ortam yaratıyor. Uluslararası kuruluşlarda bir hantallık başladı, buna AB'nin kendisi de dahil. AB 28 ülkeli bir birlik. Bu 28 ülkenin belli konularda, özellikle dış politika, güvenlik, savunma, içişleri, terörle mücadele ve eğitim politikalarında hızlı kararlar alamadığını görüyoruz. AB'nin içerisinde bazı farklılıklar oluşmaya başladı. Özellikle 2004'ten sonra AB'ye üye olan ülkeler, yani yeni ülkelerle eski ülkeler arasında bazı ayrışmalar oluşmaya başladı. Bir taraftan terör, dünyanın gündeminde hakim olmaya başladı. DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Ben Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan sizse gelir'. Neyle gelir, terörle, radikalleşmeyle, uyuşturucuyla, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor."

'TÜRKİYE ANAHTAR KONUMDA'

Özellikle Avrupa ülkelerinin yaşadığı göç, terör, enerji gibi sorunların aşılmasında Türkiye'nin anahtar konumunda olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Biz diyoruz ki bu zorlukların aşılmasında Türkiye aslında anahtar konuma sahip. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerde Türkiye bir değer olabilir, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bunu da AB üyeliğiyle yapabilir. Türkiye NATO'nun güney kanadının her zaman bir anlamda bekçiliğini yapmıştır. Mesela 2004'ten sonra merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri eskiden komünist bloğa ait oldukları için aslında hazır değilken AB'ye üye yapıldılar. Türkiye ise başından itibaren batı kampında yer aldı, eğitime, bilime, araştırmaya yapacağı yatırımı askere yaptı, Avrupa'nın, NATO'nun bekçiliğini yaptı ama bugün geçmişte yapmış olduğumuz bu seçimden dolayı adeta cezalandırılıyoruz. Belki şu anda bir doğu bloğu ülkesi olsaydık AB diyecekti ki; 'Türkiye'ye haksızlık yapıldı, diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi de bir an önce AB üyesi yapalım' diyebilirdi" dedi.

'SINIRA SET ÇEKEREK DEAŞ'I BİTİREMEZSİNİZ'

"NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğine Türkiye'den daha fazla kim katkı yapabilir?" diyen Kaymakcı, "Dolayısıyla buna en fazla katkı sunacak ülke Türkiye'dir. Terörle mücadelede Türkiye'den fazla kim katkıda bulunabilir Avrupa'ya? DEAŞ'ı, kaynaklarında kurutma konusunda Türkiye'den daha etkin hangi ülke olabilir? Siz Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin AB'ye katkısı çok ciddidir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Toplantıdan detaylar

Salondaki öğrenciler

Kaymakcı'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

=========================================

Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan dede, çocuklarıyla arasında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını söyledi.

Arsuz ilçesinde yaşayan biri kız 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dede C.Ö.'nün yargılanmasına bugün İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

C.Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuklarıyla aralarında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Mağdur çocuklar ile tanıkların da dinlendiği duruşma ertelendi.

Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert, duruşma sonunda "İlk duruşmada tanıklar, müştekiler, mağdurlar ve sanık dinlendi. Sanık iddiaları kabul etmiyor, iftira atıldığını söylüyor. 2 torununa cinsel istismarda bulunan öz dedenin en yüksek ceza almasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Avukat ve kadın platformu adliye çıkışı görüntüleri

-Avukat Mehtap Sert'in açıklamaları

SÜRE: 02'33" BOYUT: 115 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

==========================

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ADANA'da çalıştığı inşattan dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Sait Savan (46), hayatını kaybetti.

Acı olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan Adana'ya gelen 4 çocuk babası Sait Savan, sıva yapmak için çalıştığı inşaatın asma katına çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Savan'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sait Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

İnşaattan genel ve detay

Cesedin görüntüsü

Polislerin çalışması

SÜRE: 02'07" BOYUT: 234 MB

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

===========================

Minik öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

EDİRNE'de Meriç İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık malzemelerden kıyafet oluşturup defile yaptı. Defilede öğrenciler Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıkarken, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.

Edirne'de, Meriç İlkokulu tarafından çocuklarda çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla öğrenci ve velilerinin hazırladığı artık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu - Eko Okullar Doğa Dostu Nesiller Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atıklardan yaptıkları Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıktı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmenin önemine değinerek, "Yediğimiz içtiğimiz gıdaların ambalajlarını bir defa değil bin defa düşünmeliyiz. Bugün farkındalık için buradayız. Bu etkinliklerin bizden sonra gelen nesillere aktarılarak daha çok tabiatımızın çevremizin korunmasının gerektiğinin nasıl önemli olduğunu anlamış olacağız. Bizler bunun eğitimini verirsek, önlemini alırsak bu farkındalık sayesinde gelecekte çocuklarımız daha sağlık ortamda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.

Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de, çocuklara yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakmanın temel hedef olduğunu vurguladı. Canalp, "Çevre ve çevre ile ilgili sorunlar ülkemizde ve dünyada her geçen gün yoğun bir şekilde artmaktadır. Çevre ile ilgili konularda duyarlılığımızı arttırmak ve üzerinde yaşadığımız gezegenimizi koruyacak her türlü faaliyeti desteklemek gerekmektedir. Her zaman hatırlamalıyız ki bu gezegen çocuklarımızın bize emanetidir. Bu nedenle Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi bu çerçevede yapılması öncelikli işlerimizdendir. Yaptığımız bu etkinlikte; Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre için çocuklarımızın bilinçlendirilmesi açısından çok kıymetli ve değerlidir. Hepimizin hedefi çocuklarımıza yaşanabilir, sağlıklı temiz bir dünya bırakmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Defilenin yapıldığı salondan genel detay

-Defileden detaylar

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı konuşması

Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp konuşması

-Öğrencilerin ritim gösterileri

-Anasınıfı öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı elbiselerin defilesi

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

============================

Hastanede şüpheli paket tatbikatı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde olası şüpheli paket ihbarı ve sonrasında imha tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrası görevli polislerden birinin, bomba imha uzmanını alnından öpmesi dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi G Blok girişinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, hastane girişine bırakılan şüpheli paketin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme, bomba imha uzman ekipleri robotla müdahale ettikleri şüpheli paketi imha etti. Sonrasında özel giysili bomba imha uzmanı patlatılan çantayı inceledi. Tatbikat sonunda, patlatıcıya hassas köpeğin olay yeri çevresini ve bölgeyi taraması canlandırıldı. Tatbikatın ardından görevli polislerden birinin, bomba imha uzmanını alnından öpmesi dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, tatbikatla eksiklerini de görme imkanı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Her yıl farklı senaryolar uygulayarak masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Tatbikat senaryolarımızı daha çok risk skoru yüksek alanlardan (yangın, deprem, parlama patlama) seçiyoruz. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın yapmaya çalışıyoruz. Hastanenin değişik alanlarında zaman zaman sahipsiz, şüpheli paketler, çantalar unutulabiliyor. Kötü niyet taşıma ihtimalini de düşünerek, son zamanlarda artış gösteren sağlık personeline şiddet konusuna da değinmek istedik. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Çok etkili ve eğitici bir tatbikat oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Hastanede bahçesinden görüntü

Ekipklerden görüntü

Polisin hazırlıkları

Pakete müdahale edilmesi

Paketin patlatılması

Detay

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

================================

Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Çerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayet şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ