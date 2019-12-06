DHA YURT BÜLTENİ - 19

Demiryolu bakım aracının altında kalarak öldü

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, demiryolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağı takılarak raylara düşen Zeliha Yüksel (64), demiryolu bakım aracının altında kalarak öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, 50'inci Yıl Mahallesi'ndeki tarihi Horozköy Tren Garı'nın önünde meydana geldi. Gar önündeki kaldırımı kullanan, evli ve 5 çocuk annesi Zeliha Yüksel, ayağı takılarak raylara düştü. Hareket halindeki demiryolu bakım aracının altında kalan Yüksel'i çevredekiler fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yüksel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Yüksel'in cesedi, polisin yaptığı incelemeden sonra otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

Kaza yerinden görüntü

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=============================

Otomobilin çarptığı polis aracı, yol kenarında yürüyen gence çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, otomobilin çarptığı polis aracı yol kenarında yürüyen gence ve marketin önündeki reyonlara çarptı. Polis aracının çarpmasıyla savrulan kişi ayağa kalkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Bolulular Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolsüzce dönüş yapan otomobil, şeridinde ilerleyen karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Polis aracı çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan marketin önüne doğru savrulurken, yol kenarında elleri cebinden yürüyen bir kişiye ve iş yerinin önündeki reyonlara çarptı. Polis aracının çarptığı kişi, savrularak yere düştükten bir süre sonra ayağa kalktı. Polisler kazanın şokunu yaşarken, polis aracının çarpması sonucu hafif yaralanan K.Z. hastaneye kaldırıldı. K.Z. tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-otomobilin polis aracına çarpması

-polis aracının marketin önünü savrulması ve gence çarpması

-gencin yerden kalkması

-polislerden görüntü

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

=============================

Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (3)

BULDAN: YARALILARIN DURUMU İYİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli , yaralıları hastanede ziyaret edip, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Buldan ve Temelli, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Buldan, Demirtaş Ailesi'nin ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, " Selahattin Demirtaş 'ın ailesi, Edirne ziyareti sırasında, Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirdi. Sayın Demirtaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Demirtaş'ın ailesinin, geçirmiş olduğu bu büyük kazayı hafif kırıklarla atlattıklarına dair bilgiyi paylaşmak isterim. Selahattin Bey'in annesinin ve babasının ufak kırıkları var. Babanın göğsünde, annenin ise bacağında kırık var. Selahattin Bey'in kızkardeşinin omuzunda, kayınpederi ve eşinin erkek kardeşinde de kırık var. Her türlü tedavileri burada yapılıyor. Hayati tehlikelerinin olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Buldan, Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle ailenin, cezaevi ziyaretine kalabalık olarak gitme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Ailenin büyük fertleri, Demirtaş'ın bir hafta önce yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı, kendisini görmek üzere yola çıkmışlar. Şunu da belirtmekte fayda var; Selahattin Demirtaş'ın Edirne gibi uzak bir yerde olması, bu tür kazaların yaşanması sebebiyle, elbette üzerinde durulması ve tartışılması gereken konu. Israrla Demirtaş'ın Edirne gibi bir yerde olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü aileler gelip, gitmekte büyük zorluk yaşıyorlar. Ziyaret saatini tutturabilmek, kaçırmamak için hız yapmak zorunda kalıyor, araç sahipleri. Biz hem Demirtaş'ın hem de Abdullah Zeydan 'ın bundan sonra özgürlükleri tartışılmalıdır. Hem milletvekillerimizin hem de bütün siyasi tutuklu arkadaşlarımızın. Ancak bu tür cezaların ailelerinden uzak yerde olması da ayrıca konuşulması gereken bir meseledir" diye konuştu.

Buldan, açıklamasının ardından hastane önünde bekleyen partililere de yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

------------

-Hastane önünde bekleyenler

-Yaralıların hastaneye gelmesi

-Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin gelmeleri

-Acil tabelası

-Pervin Buldan'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

===========================

Büyükelçiler ve aileleri, Diyarbakır'ı gezdi

Dışişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'a davet edilen Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin büyükelçileri, aileleriyle birlikte kenti gezdi.

Büyükelçiler ve aileleri, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'deki Valilik Binası'na gelerek, Vali Hasan Basri Güzeloğlu 'nu ziyaret etti. Vali Güzeloğlu, "Bugün burada Diyarbakır'da çok özel ve değerli konuklarımızı ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim. Kendilerini şahsım ve tüm Diyarbakırlılar adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üç gün sürecek programlarının kendileri için güzelliklerle geçmesini diliyorum" dedi.

'DİYARBAKIR'IN TANITIMINA KATKI SUNACAK'

Bu buluşmanın Diyarbakır'ın tanıtılmasına ve anlaşılmasına katkı sunacağına inandığını dile getiren Güzeloğlu, "Bu buluşmanın şahısları ve temsil ettikleri ülkeler adına ülkemiz ve Diyarbakır adına güzel bir buluşma olmasını, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştirilmesine katkı sunmasını diliyorum. Diyarbakır'ın gezecekleri tüm yerlerinde, Diyarbakır insanının ve ülkemizin sıcaklığını hissedeceklerini, güzel anlar ve zamanlar yaşayacaklarını biliyorum. Bölgedeki çok zengin kültür dokusunun kendileri için de güzel bir zaman dilimi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı ise "Diyarbakır'ın güzelliklerini görebilmek için üç gün hiç de yeterli süre değil. Ancak bu bölgede neleri görebilecekleri konusunda kendilerine bir fikir verecek. Bundan sonra ister resmi makamlar tarafından düzenlenen organizasyonlar olsun ister özel amaçlarla olsun, buraya daha sık gelmelerini istiyoruz. Şehrin, bölgenin, turistik, tarihi özelliklerinin yanı sıra bu ziyaret sırasında yabancı büyükelçilerin çeşitli yemekler, sosyal etkinlikler vasıtasıyla şehrimizin iş dünyasıyla da tanışmasını arzu ettik. Yemeklerimizin önemli bir kısmı, iş dünyamızın, meslek odalarının katkıları ile yapılıyor. Şu an 8 ülkenin büyükelçisi burayı ziyaret ediyorö şeklinde konuştu.

Geziye katılan büyükelçiler ve eşleri de Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, programdaki yerleri görmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Davetliler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ukrayna Büyükelçi'si ve ailesinden görüntü

Süleymaniye Camisi gezisi

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Şeref defterini imazalayan büyükelçilerden görüntü

-Ukrayna Büyükelçisi'nin eşinin konuşması

-Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı'nın konuşması

-İngiltere Büyükelçisi'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Rihan ALP/ DİYARBAKIR,

=============================