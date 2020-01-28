DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında

AKSARAY'da, öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen, 10 Çinli turistten 1'i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi'nin acil servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amacıyla hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Hastanedeki 12 kişi, bugün ise intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde özel bölüme alındı. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya gezisine katılan turistlerden 1'inin öksürük şikayeti üzerine, temasta bulunan diğerlerinin de tedbir amaçlı gözelm altında olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da gözlem altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu, 24 saat kontrol altında tutulacaklarını, bakanlığa gönderilen kan tahlillerinde olumsuz sonuç çıkmazsa taburcu edileceklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane dışından detay

Turistleri taşıyan minibüsten detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen Suriyeli, Adana'da yakalandı

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG'ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Musfata Kasem (53), Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütüne istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem'in mülteci kılığında yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini aldı. Ailesiyle birlikte 2 yıldır Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasem'in iki kardeşinin Suriye'de terör örgütü saflarında olduğu, örgüte istihbarat ve eleman sağladığı, yaşamsal malzeme temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem'in, "Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladımö dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasem, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının adliyeden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Adliye girişi ve tabelasından arşiv görüntü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 5 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ve şekerle güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Kulp ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında düzenlenen 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu' operasyonları tamamlandı.

Operasyon bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 5 kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Lice ilçesine bağlı Şenlik mahallesi kırsalında da güvenlik güçlerinin güzergahında bulunan patika yol kenarında toprağa gömülü 30 kiloluk yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış, akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. El yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) timi tarafından operasyon bölgesinde imha edildi.

Güvenlik güçlerince operasyonların düzenlediği bölgelerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, anti tank roketatar mühimmatı, 223 fişek, 225 el bombası kütüklüğü, 2 tüfek dipçiği, 250'lik makineli tüfek mayonu, 3 Kalaşnikof şarjörü, 11 kar elbisesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilo amonyum nitrat, 50 kilo amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 adet 250 gramlık TNT kalıbı, 17 elektronik devre kartı, 20 elektronik diyot, 120 metre elektrik kablosu, 600 kilo gıda malzemesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askerlerin helikoptere binmeleri

Operasyon bölgesi

Operasyondan görüntü

Ele geçirilen malzemeler

Malzemelerin imha anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Donmak üzere bulunan kaçaklar, Pakistan'dan 15 günde gelmiş

VAN'da, göçmen kaçakçıları tarafından terk edildikleri yol kenarında donmak üzereyken bulunan 8 kaçağın hastanedeki tedavileri sürüyor. El ve ayaklarında donmaya bağlı yanıklar oluşan kaçaklar, Pakistan'dan 15 gün süren zorlu yolculuğun ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye ulaştıklarını ve İstanbul'a çalışmaya gitmeyi planladıklarını söyledi.

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 7'si Pakistan, 1'i Suriye uyruklu 8 kaçak, göçmen kaçakçıları tarafından sınıra yakın bir bölgede kaderlerine terk edildi. Donma tehlikesi geçiren kaçaklar, gece yarısı yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçaklar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Donmaya bağlı el ve ayaklarında yanıklar oluşan göçmenler, tedaviye alındı.

15 GÜN ÖNCE YOLA ÇIKMIŞLAR

Tedavileri süren kaçak göçmenler, Türkiye'ye nasıl geldiklerini anlattı. Pakistan'dan 15 gün önce çıkan göçmenler, kaçak yolları kullanarak İran'a, buradan da zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi. Yolculuk sırasında aç ve susuz kaldıklarını belirten kaçaklar, çalışmak için İstanbul'a gitmeyi planladıklarını belirtti.

'ELLERİNİN İLERİ DERECE DONDUĞU TESPİT EDİLDİ

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, göçmenlerin tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Cumartesi günü saat 03.00 civarında hastanemize geldiler. Acil servisimizde hemen müdahale edildi. 8 göçmenin de ellerinin ileri derecede donduğu tespit edildi. Plastik cerrahi uzmanımızla hemen müdahale ettik. Çünkü tamamen kangrene gitme durumu söz konusu. Bunlara yanık tedavisi yapıldı. Daha sonra yanık merkezimize aldık ve burada gerekli tedavileri yapıldı. Sınırı geçmeye çalışırken elleri donmuş. Bir kısmının da ayakları donmuştu" dedi.

'HER TÜRLÜ YARDIMI YAPIYORUZ'

Göçmenlere maddi manevi her türlü yardımı yaptıklarını belirten, Doç. Dr. Çelik, "İçlerinde az seviyede İngilizce bilen biriyle iletişimi sağlıyoruz. Pakistan'dan yola çıkmışlar. 15 gün sonra Türkiye'ye ulaşmışlar. İran üzerinden geldiklerini anlatıyorlar. Sınırımızdan nerden geldiklerini tam bilmiyorlar. Daha sonra ellerinin donduğunu fark ediyorlar. Sonra güvenlik güçleri tarafından Van'a getiriliyor. Sonra da hastaneye geldiklerini söylediler. Buradaki tedavileri sürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-El ve ayakları donan tedavi altınadaki kaçak göçmenler

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in muayene etmesi

-Elleri donan kaçak göçmenlerden detaylar

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile röportaj

-Kaçak göçmenlerden detaylar

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı

KARS, - AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.

Elazığ'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Başkan Ayhan Bilgen ve belediye yetkililerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılar üzerine vatandaşlar yardımlarını toplama merkezine getirdi. Yardımlar koliler halinde yüklendiği TIR ile Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da yardımların toplandığı merkezde, TIR'daki koliler görevliler tarafından teslim alındı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ'a teslim ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilen yardımların engellendiğine dair iddialar üzerine, AFAD'la işbirliği yapan belediyelerin yardımlarının kabul edildiğini açıklamıştı. Yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirten Bakan Soylu, Kars Belediyesi'nin de AFAD ile işbirliği yaptığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kars Belediyesi'nin yardım kampanyası

-Yardım paketlerinin TIR'a yüklenmesi

-TIR'ın hareket etmesi

-Elazığ toplama merkezinde yardımların boşaltılması

Haber-Kamera: KARS,

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Kedi- köpek korkusunu, gözleri kapalı besleme yaparak yendiler

OSMANİYE'de kedi, köpek korkusu olan gençler, gözleri kapalı bir şekilde sokak hayvanlarına yaklaşıp, onları besleyerek, korkularını yeniyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gençlerle birlikte göz kapalı anlamına gelen 'bird box challenge' yaparak besleme yapan bir ekip kurduklarını söyledi. Laçinbala, "Lise ve üzeri okullarda öğretimine devam eden gençlerimize uyguladığımız bu proje ile köpek korkularını ve hayvana yaklaşma korkularını yenen gençler, sosyal medyalarında yayınlayacakları renkli görüntüler elde ediyor. Günden güne talebin çoğaldığı projemizde 100'e yakın gencimizle beleme yaptık" dedi.

'KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Laçinbala, gençlerin hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir tecrübeyi bu sayede edindiklerine dikkat çekerek, "Yapılan etkinliklerde; çöplükteki terk edilmiş hayvanlar, dağlık alanlardaki hayvanların yanı sıra, soğuk ve sıcak iklim şartlarından dolayı araçların altına giren kedilere de dikkat çekiyoruz. Sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Kediler 6, Köpekler 12 saat aç kalırlarsa ölürler. Bizlere emanet edilen bu canları korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. Lütfen sokaklarınıza 1 kap su 1 kap mama koymayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ BAĞ KUVVETLENDİ'

Etkinliğe katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Asiye Nur Hatipoğlu ise hayatında ilk defa gözleri kapalı köpekleri besleme etkinliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çok heyecanlıydım ve benim için çok değişik bir gün oldu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ne kadar sokak hayvanını sevsem de yaklaşırken ister istemez bir tereddüt oluşuyor. Bugün gördüm ki hiçbir şey olmadı, gayet cana yakınlar. Bugün böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Onlarla aramdaki bağ daha da kuvvetlendi, güzel bir etkileşim oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözü kapalı gencin arkadaşları ile kedilerin bulunduğu alana gelmesi

-Gözü kapalı gencin korkma anı

-Mamayı korkarak kaplara koyması

-Gözü kapalı gencin yanına kedinin gelmesi

-Kız öğrencinin gözü kapalı kedileri beslemesi

-Korkularını yenen gencin kedileri beslemesi

-Kedileri besleme sırasında öğrencinin korkması

-Kız öğrencinin köpekleri beslemesi

-Köpekleri sevmesi

-HAYTAP Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

-Besleme etkinliğine katılan Asiye Nur Hatipoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

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