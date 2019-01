Dha Yurt Bülteni -20

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYATKOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı.Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Fevzipaşa Garı-Tank yüklü trenin gara gelişi-Vagon üzerinde tanklarSivil askeri personelGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP=================BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜMALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, Ümit G. (38), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Sibel G. (30) ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'i (55) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli olan Ümit ile Sibel G. çifti arasında, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine boşanma kararı alan Sibel G., babasının evine yerleşti. İddiaya göre, bu akşam eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ümit G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G., dışarı çıkıp otomobilindeki av tüfeğiyle yeniden döndüğü evde eşi Sibel G. ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'e ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve kızının Acil Servis 'te yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile kızın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ümit G., ise jandarma ve polis ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntülerJandarmadan görüntüKalabalıktan detayEvden görüntüGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA==============================KARABÜK'TE 1951'DE YAPILAN CAMİ YANDIKARABÜK'ün Yeşiltepe Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Köyü Camii'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylüler, camiyi saran alevleri söndürmek için çaba harcarken itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken, 1951 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları(Cep telefonu kamerası)Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,======================BAKAN KASAPOĞLU: GAZİANTEP'TEN YÜZME ŞAMPİYONLARI ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUMGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artacağını söyledi. Kasapoğlu, denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü de ifade etti.Akşam saatlerinde havayolu ile kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti il binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu ardından valiliği ziyaret etti. Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yüzme havuzlarımızda, spor salonlarımızda hem sportif anlamda nitelikli bir gençliği hem zihinsel donanımlı çok yükseklere çıkmış dünya ile rekabet edebilen bir gençliği yetiştirmenin çabasını güttük. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Bakan Kasapoğlu'nun valiliğe gelmesiBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)============================ CHP 'Lİ VEKİLLERDEN 'TANK PALET' İŞÇİLERİNE DESTEKSAKARYA'da özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası işçileri ile buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , "Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz" dedi.CHP Grup Başkanvekili Sakarya Engin Özkoç , CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinden oluşan CHP'li heyet, özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işçilerine destek vermek amacıyla Adapazarı 'na geldi. CHP Sakarya İl Başkanlığı'nda toplanan heyet, kortej halinde Türk Harb İş Sendikası Sakarya Şubesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Milletvekillerine partililer de eşlik etti.'TANK PALET FABRİKASI DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR'Sendika binası önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tank Palet Fabrikası herhangi bir fabrika değildir. Bu fabrikada çalışan sendika işçileri sadece işçi değildir. Tank Palet Fabrikası demek Türkiye demektir, Tank Palet Fabrikası demek Türk Silahlı Kuvvetleri demektir, Mehmetçik demektir. Tank Palet işçisi sadece alın teri ile evine ekmek götüren işçi değildir, sınırda savaşan Mehmetçiktir. O nedenle diyoruz ki Harb İş işçisi vatan bekçisi. Sakarya'da tank üreten palet üreten, obüsleri üreten işçi vatan bekçisi bir Mehmetçiktir. Eğer bu fabrikanın satılmasını destekliyorsanız Türkiye Cumhuriyeti 'ne ihanet ediyorsunuz. Bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Sadece Türk İş 'in ya da sadece Harb İş Sendikası'nın meselesi de değildir. Bu bütün Türkiye'de yaşayanların meselesidir. Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herhangi bir Mehmetçik bir devletin emrine silahıyla birlikte verilemezse, harb işçisi de bir devlete veya özel şirkete verilemez. Her emekçi bir Mehmetçiktir. Vatan korumasını yapan Mehmetçiklerse burada eline makineyi alıp imalat yapan işçi bizim için odur. Bu mücadelede yalnız değilsiniz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Milletvekillerinin yürümesiSendika binası önü basın açıklamasıVeli Ağbaba konuşmasıEngin Özkoç konuşmaMilletvekillerinin ayrılmasıHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),=================================='KALPAZANLIK'TAN TAHLİYE OLDU, AVUKATINA SAHTE PARA VERDİKAYSERİ'de avukat Metin Polat , 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı. Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Polat, tahliye ettirdiği müvekkilinin kendisine verdiği vekalet ücreti içinde yer alan 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu ileri sürdü. Avukat Polat, sahte banknotu, "Kalpazanlıktan tahliye ettirdiğim müvekkilim sağolsun beni es geçmemiş! Vekalet ücretinin arasına sahte 100 TL'yi sıkıştırmış" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.SAHTE PARAYI FARK EDEN AVUKAT KONUŞTUKayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İbrahim B.'nin (30) vekili oldu. 1 kez İbrahim B.'yi ziyaret için, 2 kere de müvekkilinin duruşmaları için Kayseri'den İzmir'e giden Polat, davanın 2'nci duruşmasında İbrahim B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından İbrahim B.'den parasını alan Polat, daha sonra banknotların arasında sahte 100 TL olduğunu fark etti. Uzman kişiye parayı gösteren avukat Polat, paranın sahte olduğunun belirlenmesi sonrası şaşkınlık yaşadı.'Dolandırıcılık' ve 'Kalpazanlık' gibi suçlardan tutuklu yargılanan müvekkilini tahliye ettirdiğini ifade eden Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat, "İzmir'de daha önce tutuklanan müvekkilimin 2 kez duruşması için İzmir'e gittim. 1 kez de cezaevinde ziyaret ettim. Kalpazanlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanıyordu. Ardından tahliye olduktan sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla yaptı. Geri kalan parayı da Kayseri'ye gelerek, elden verdi. Parayı sayarken banknotlardan 100 TL'nin sahte olduğunu fark ettim" diye konuştu.'İLK KEZ DOLANDIRILDIM, PARAYI HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM'Meslek hayatında ilk kez dolandırıldığını belirten Polat, "Müvekkilimi aradığımda paranın sahte olduğunu söyledim. İbrahim Bey de 'Ağabey ben de öyle şeyler olmaz' dedi. Ben de parayı bir kaç yere baktırdım, ışığa tuttum paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Parayı da saklamayı düşünüyorum. Bir avukat olarak ilk defa dolandırıldığım için parayı bu şekilde hatıra olarak saklamak istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Avukat röportajAvukatın sosyal medya paylaşımı (foto)Sahte para (foto)Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,