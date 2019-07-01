DHA YURT BÜLTENİ - 20

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cenazesini kıyıya çıkardı. Arama çalışmalarını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek bölgede takip etti. Murat Satılmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışmaları

Vali Ömer Seymenoğlu'nun ekiplerden bilgi alması

Ekiplerden detay

Cenazenin çıkarılması

Haber-Kamera: Taner ERDEM/ GELENDOST(Isparta),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇEVİK KUVVET'TE GÖREVLİ POLİS MEMURU DENİZDE BOĞULDU



BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine geldi. Buradaki otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkarılan Cangöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sefa Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cangöz'ün ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz da hastaneye gelerek, Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsinin ardından Cangöz'ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Edremit Özel Körfez Hastanesinden detay görüntüler

-Ambulans ve cenzae nakil aracı detay görüntüsü

-Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in hastaneye gelişi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bodrum'da otluk alanda yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü. Çok sayıda orman işçisinin de katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da iki helikopterle destek verilirken, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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Haber: BODRUM(Muğla),

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ÇANAKKALE'DE 10 YIL SONRA YAĞLI DİREK HEYECANI



ÇANAKKALE'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, 10 yıl aradan sonra ucundaki Türk bayrağını alabilmek için yağlı direk yarışması düzenlendi. Üzerine gres yağı sürülen yaklaşık 7 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak isteyen yarışmacıların verdiği mücadele ilgiyle izlendi.

Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı ve Çanakkale Boğazı'nda sabah düzenlenen etkinliklerin ikinci bölümü Yat Limanı'nda yapıldı. Değişik yaş kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu. Yüzücüler, dereceye girebilmek için Yat Limanı'ndan denize atlayıp Golf Aile Çay Bahçesi önüne kadar kulaç attı. Etkinliklerin en ilgi çeken bölümü ise ucundaki Türk bayrağını almak için düzenlenen Yağlı Direk Yarışması oldu.

Yat Limanı rıhtımına yerleştirilen ve denize doğru uzatılan, üzerine gres yağı sürülen yaklaşık 7 metre uzunluğundaki direkten Türk bayrağını almaya çalışan yarışmacılar zorlandı. Her yarışmacı, direğe yaptığı hamlede kayarak denize düştü. İzleyenlere büyük heyecan ve keyif yaşatan yarışmada Nedim Evreşe (38), direğin ucuna kadar giderek, Türk bayrağını alıp denize atladı. Evreşe'nin Türk bayrağını kapması ardından izleyenler kendisini alkışlarken, yarışmaya dahil olanlar ise hep birlikte denize atlayarak, arkadaşını kutladı. Yarışı kazanan Nedim Evreşe, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu tarafından yarım altın ile ödüllendirildi.

Yağlı Direk Yarışmasını bugüne kadar 9'uncu kez kazandığını belirten Nedim Evreşe, "Bu bayrağı şehitlerimiz için aldım. Her şey vatan için. Bugüne kadar aldığım 9'uncu bayrak. Yaşlanmadım, daha buradayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yağlı direk yarışmasından genel detay görüntü.

Yağlı direğin üzerine çıkıp denize düşenlerden görüntü.

Nedim Evreşe'nin yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almasından görüntü.

Nedim Evreşe ile röp.

Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu'nun, Nedim Evreşe'ye ödülünü vermesi.

Yüzme yarışlarından genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YAĞLI KAZIĞIN GALİBİ 16 YILDIR DEĞİŞMEDİ

ANTALYA'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarışmalarla kutlandı. Yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken galibiyet 16 yıldır ödülün sahibi Murat Dalgakıran'ın oldu.

Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Öğleden sonraki kutlamalar Yat Limanı'nda yapıldı. Yat Limanı'ndaki törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karaloğlu törenin açılışı için yaptığı konuşmada denizciliğe ilişkin eleştirilerde bulundu. Denizlerde kirlilik problemi olduğunu ifade eden Karaloğlu, her türlü çöpün denizden çıkarıldığını bu çöpleri de denize uzaydan gelen birilerinin değil insanların attığını söyledi. Denizlerin uyarı verdiğini de belirten Karaloğlu, "Denizleri koruyamıyoruz. Antalya'da denizden ekmek yiyenler dahi denizi koruyamıyor. Gemilerin atıklarını almak üzere sistemler oluşturduk ama maalesef ekmeğini denizden yemesine rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyenler varö dedi.

KÖPÜK PARTİSİ UYARISI

Vali Karaloğlu, gezinti teknelerinde köpük partileriyle ilgili de eleştiride bulundu. Partilerin ardından köpük kimyasalının deniz açıklarına bırakıldığını tespit ettiklerini belirten Karaloğlu, "Kimyasal atıktır bu. Bunu nasıl denize bırakırız. Sonra sahilde köpük oluştu diye birbirimize soruyoruz. Kesinlikle bundan sonra bu teknelerin köpük kimyasallarının atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağımö dedi.

YAĞLI KAZIĞIN GALİBİ 16 YILDIR DEĞİŞMEDİ

Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Batuhan Özcan kazandı. Özcan'a ödül olarak çeyrek altın verildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda en renkli görüntülerin yaşandığı yağlı kazık için yarışmacılar sıraya geçti. Kazığın ucundaki Türk bayrağını almak için kıyasıya yarışan yarışmacıların kazıktan kayıp düştüğü görüntüler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 16 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan balıkçı Murat Dalgakıran bu yıl da ödülü kazandı. Ayağına çorap giyip bayrağa koşan Dalgakıran son anda direğin ucundaki bayrağı alarak yarışmayı kazandı. Dalgakıran'a çeyrek altın ve madalya ödül olarak verildi.

Etkinlikler denizdeki su gösterileri ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gemilerden detay görüntüler

Yüzdenlerden detay görüntü

Etkinlik alanından görüntü

İzleyicilerden detay

Yağlı kazıktan detay görüntü

Yağlı kazığın üzerinde durmaya çalışanlardan detay görüntü

Yarışmacılardan detay görüntüler

Yağlı kazıktaki bayrağın alınma görüntüsü

Ödül töreni görüntüsü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PARKTA OYNAMA HAYALİ KURAN ALİ'YE SÜRPRİZ YAPTILAR



ORDU'da kanser tedavisi gören Ali İhsan Yücesoy'un (5) hastalığı nedeniyle parka gidemeyince ailesi evde kaydırak ve salıncaktan oluşan mini park kurdu. Sokaktaki parkı balonlarla süsleyen ailenin komşuları küçük çocuğu parka davet ederek sürpriz yaptı. Kısa süreliğine parka giden salıncakta sallanan, kaydırakta kayan Ali İhsan, büyük mutluluk yaşadı.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Bu süre tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu. Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Ailesi hastalığı nedeniyle parka gidemeyen çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurdu. Sağlığına kavuşarak parkta oynama hayali kuran küçük çocuğa, ailenin komşuları sürpriz yaptı. Tayfur Gürsoy Parkı'nı balonlarla süsleyen komşuları küçük çocuğu parka davet etti. Kısa süreliğine parka giden Ali İhsan, salıncakta sallandı, kaydıraktan kaydı, büyük mutluluk yaşadı.

Parkta etkinlik düzenleyen Şura Akbulut, "Ali'nin en büyük hayali parkta oynamaktı. Bu dileğini gerçekleştirmek için bir araya geldik. 'Herkes balonunu alsın parka gelsin' etkinliği düzenledik. Ali'nin umudu olmak istiyoruz, herkesin de umut olmasını istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruzö diye konuştu.

Parkta oyunlar oynayan Ali, "Bana sürpriz yapıldığı için sevindim. Buraya geldiğimde balonla oynamak istedim. Parkta oymayı çok özledim. Bundan sonra da arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali İhsan Yücesoy ile röportaj

-Ali'nin parka gelişi

-Ali'nin parktan detay görüntüleri

-Etkinliği organize eden Şura Akbulut röportajı

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KABOTAJ BAYRAMINDA YAĞLI DİREK YARIŞMASI İLGİ GÖRDÜ



ZONGULDAK ve Düzce'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yağlı direk yarışması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ereğli Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme, yağlı direk, halat çekme kano ve kürek çekme yarışları düzenledi. 5 yıl aradan sonra düzenlenen etkinlik Bozhane mevkisinde yapıldı. Yüzme yarışları ile başlayan etkinlik diğer yarışmalarla devam etti. Etkinliğin en çok ilgi çeken yarışması ise yağlı direk yarışması oldu. Yağlanan direğin ucundaki bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, izleyicileri güldürdü. Direk üzerindeki bir grubun suya düştüğü sırada yarışmacılardan Haydar Balık, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Haydar Balık'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilince yarışmaya devam edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren yarışın sonunda direğin ucundaki bayrağı Birol Samat aldı. Samat aldığı bayrağı Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teslim ederek 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

DÜZCE'DE DE COŞKU İÇERSİNDE KUTLANDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın törenle kutlandı. Deniz kenarında yapılan törenlerde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılıp çeşitli yarışmalar yapıldı. Akçakoca deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı. Ardından yüzme yarışması, halat çekme, bilek güreşi, sandal yarışması ve yağlı direk yarışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Törene Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Yağlı direk yarışmasına katılan 20 kişi arasında Gökhan Küçük 5'inci deneyişinde bayrağı kapmayı başardı. Yarışmacılar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zonguldak ve Düzce'de yağlı direk ve çeşitli etkinliklerin görüntüleri

-Denize çelenk bırakılması, konuşmalar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE - Ayşenur YAMAN/ EREĞLİ(Zonguldak)-DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Devrilen traktörün altında can verdi



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. PınarlıkMahallesi yönünden Denizli istikametine giden Mehmet Aykut (70) idaresindeki 20 R 1274 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Aykut, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aykut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut'un cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Otomobille minibüs çarpıştı: 11 yaralı



ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, otomobille tarım işçilerinin taşındığı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Senirkent'e bağlı Gencali köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 LS 8857 plakalı otomobille, tarım işçilerinin taşındığı 42 CYT 83 plakalı minibüs çarpıştı. Minibüs devrilirken, otomobilde hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ - Nurettin ARKAN/ ISPARTA,

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