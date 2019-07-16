DHA YURT BÜLTENİ-23

Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu



HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 417inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan bir uzman onbaşı, PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah sabah saat 08.00'de Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından şehit askerin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketine gönderilecek.

HAKKARİ, -

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Zonguldak'ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.

Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, yarın detaylı inceleme yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-Olay yeri

-Heyelanın meydana geldiği alan

-Zabıta ekiplerinin evlere seslenmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Halit Aydın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA

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Manisa'da binlerce vatandaş 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

MANİSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılar, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi bir kez daha darbeye karşı dik duruş sergileyerek şehitler için dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'da '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce Manisalı vatandaş, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar Şehzadeler Mehter Takımının eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının marşları eşliğinde yürüdü. Meydanı dolduran binlerce Manisalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanında yaptığı konuşmayı canlı yayından meydandan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı meydanı dolduran binlerce Manisalıyı seslendirdiği marşlarla coşturdu. Mehter konserinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

"BU MİLLET ELBETTE DİZ ÇÖKMEZ"

Programın son konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise konuşmasında şunları söyledi: "Tanka, topa, tüfeğe, mermiye göğüs geren asil milletimiz sayesinde bu hain girişim başarısız oldu. Bunların arkasındaki gücün asıl amacı 1071'in 1453'ün Çanakkale'nin intikamını almak ve bu asil milleti dize getirmekti. Bunların amacı Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek ve işgal etmekti, Suriyelileştirmekti ama onların hesap edemediği şeyler vardı. Onlar bu millete diz çöktürmek istediler. Binlerce yıldır hayalleri buydu. Hesapları tutmadı, tutmayacak da. Çünkü bu asil millet söz konusu vatan olduğunda gül bahçesine yürür gibi şehadete yürüyen bir milletir. Bu millet elbette diz çökmez ve çöktüremezler." Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Manisalıların Cumhuriyet Meydanındaki demokrasi nöbeti sabaha kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşten görüntü

-Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

-Mehter Takımı konseri

-Kuran-ı Kerim okunmasından görüntü

-Manisa Valisi Ahmet Deniz konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Van, Hakkari ve Bitlis'te binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini anma yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Van'da ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan binlerce kişi tekbirler getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", 'Her Şey vatan için" sloganları attı.

Van'da 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü, Kurtuluş Parkında başladı. Parkta bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu şehit olanları anmak için yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahının en önünde trafik polisleri, hemen arkasında özel hareket ve çevik kuvvet polisleri kalabalığın etrafında adete etten duvar ördü.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜMMEZ' SLOGANLARI ATILDI

Yürüyüşe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki protokol üyeleri ve binlerce Vanlı katıldı. Kalabalık,tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", 'Her Şey vatan için" sloganları attı.Fevzi Çakmak Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesine, oradan da Beşyol Meydanına kadar yürüyen kabalalık, oluşturulan 2 ayrı güvenlik barikatından geçtikten sonra alana alındı.Kalabalık, cep telefon ışıklarını yakıp, şehitleri andı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitlerinin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edindi.Yapılan duaların ardından ezan-ı şerif ve ilahiler okundu.Programa katılan kalabalık, Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı konuşma sinevizyonda izledi. Program, gece geç saatlerine kadar sürdü.

HAKKARİ'DEKİ YÜRÜYÜŞE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Hakkari'deki Şehitleri Anma yürüyüşü, Pehlivan Mahallesi'nde bulunan Hastane kavşağına başladı. Burada bir araya gelen kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirip Valilik binasının önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe Hakkari Valisi İdrik Akbıyık, kentteki protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz'da FETÖ'nün planının halkın iradesiyle püskürtülüp, engellendiğini söyledi. Vali Akbıyık,"15 Temmuz'da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur'an-ı Kerim'in "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz bilmezsiniz.O emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Terörle mücadele kapsamında sınırlarımız içinde ve dışında çok büyük mücadeleler veriyoruz, büyük başarılar elde ediyoruz. Devlet ve Millet olarak varlığımıza yönelen tehditler ve saldırılar karşısında bu mücadelelere mecbur kalıyoruz.15 Temmuz'da, Türkiye'yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin ve işbirlikçilerinin "millet duvarına çarptığı tarihtir."dedi.

Konuşmanın ardından, 15 Temmuz'da yaşananlar, sinevizyon eşliğinde izlendi. Hakari'deki program, İl Müftülüğünün talimatıyla kent merkezindeki camilerde sala okunmasıyla son buldu.

BİTLİSLİLER, ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

Bitlis'te de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ' dolayısıyla düzenlenen meşaleli yürüyüşte ise, gençler 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.Yürüyüşe Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklar marşının okunmasının ardından, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek," Bundan tam 3 yıl önce bu saatlerde televizyonlarda bir görüntü dönmeye başladı. Boğaz Köprüsü, Atatürk Havaalanı, karayolları ve bazı medya organları işgal edilmiş bir şeyler dönüyordu. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Üzerine asker üniforması giymiş, FETÖ'cü teröristler, milletin hakiki mallarını işgal etmeye başlıyorlar. Bu belki de tarihimizde gördüğümüz en kahpe kalkışmanın en başında geliyordu. Bu millet boğazından çoluğunun çocuğunun rızkından, ekmeğinden aşından kesmiş, bunlar üzerine giysin diye üniforma almış. Milletinin namusunu, çoluğunu çocuğunu korusun diye bunlara silahlar almıştı. Bunlar bu üniformalarla bu silahları ellerine alıp bu millete çevirmişlerdir. Ama bir şeyi unutuyorlar. Bu millet, istiklalini, istikbalini, özgürlüğünü, demokrasisini ve liderinin yolundan ayrılmıyordu. Allah'a şükürler olsun ferasetli ve basiretli milletimiz liderinin çağrısıyla yüz binlerce insan sokaklara döküldü, meydanlara döküldü. Gövdesini mermilere, tanklara siper ederek, kendisini feda ederek, bugün burada bir arada olmamıza vesile oldu." diye konuştu. Konuşmanın ardından, düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli dallarda dereceyşe girenlere ödüller verildi.Program, kent merkezindeki bütün camilerde aynı anda okunan sala ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VAN

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-Yürüyüşten dronla çekilen görüntü

-Yürüyüşe katılanlar

-Elelrindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçenler

-Vatandaşlarla röportajlar

-tekbir getirip, slogan atan kalabalıktan genel ve detaylar

-Alınan güvenlik önlemeleri

-Kalabalık güvenlik barikatından geçerken

-Dronla çekilen görüntü

-Beşyol medanında toplanan kalabalıktan genel ve detaylar

-Kalalığın arasında eline alıdğı Türk bayrağını sallayan Vali Mehmet Emin Bilmez

-Kuran-ı kerim tilavetinin okunması

-Duaların edinmesi

-Sala okunması

-Kalabalık

BİTLİS

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-300 Metrelik bayrağı taşıyan gençler

-Meşaleli yürüyüş

-Alandaki vatandaşlardan detaylar

-Saygı Duruşu e İstiklal Marşının okunması

-Kuranı Kerim'in okunması

-Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

HAKKARİ

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların ellerinde türk bayrakları ile yürüyüşe geçmeleri

Hakkari valiliği önünde toplanırlarken

Saygı duruşunda bulunulması

Hakkari valisi İdris Akbıyık konuşması

Sinevizyon göstersi

Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN-Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/VAN-HAKKARİ-BİTLİS,-

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Denizli'de 15 Temmuz etkinliği

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türk milleti darbe girişiminin karşısında, dimdik durdu. Kıyamete kadar vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üçüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi, meydana kurdukları çadırda vatandaşlara pilav, lokma, dondurma, limonata, çay gibi yiyecek ve içecekler ikram etti. Polis ekipleri etkinlik alanında güvenlik önlemi alırken, oluşturulan kontrol noktasından geçen vatandaşlar meydanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Köprüsü'nde yapılan törendeki konuşması dev ekrandan alandakilere aktarıldı.

Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Başkanı AK Partili Osman Zolan, 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin canı pahasına vatanını korumak için mücadele ettiğini söyledi. Zolan, ülkenin birliği için göğsünü siper ederek meydanlara inen vatandaşlara teşekkür ederek, "Dış güçler, içerideki hainlerle birlikte ülkemizi paramparça etmek için 3 yıl önce 15 Temmuz'da bu hareketi başlattılar. Bu sıradan bir darbe değildi. Bunlar bayrağımızı indirip ezanlarımızı susturacaktı. Türk milleti darbe girişiminin karşısında, dimdik durdu. Vatanımıza ezanımıza sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra durmak yok. Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kıyamete kadar vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydanı dolduran kalabalıktan detay

-Stantlarda yapılan ikramlardan detaylar

-Konserden detaylar

-Vatandaşları bayrak sallaması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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15 Temmuz'da Tokat tek yürek oldu

TOKAT'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen programda ellerine ay yıldızlı bayrağı alan vatandaşlar meydanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havaalanın'da katıldığı program ise meydanda vatandaşlara canlı izletildi.

Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "O günleri hatırlayalım, tişörtlerini çıkartıp, tankların o eksoz borularını tıkayan o kardeşlerimizi unutmayacağız. Yine ayaklarındaki o terlikleri çıkaran teyzelerimizi, nasıl o tankları kovaladıklarını unutmadık ve unutmayacağız. Çok iyi hatırlıyorum 5 yaşındaki çocuk, babası ile birlikte demokrasi nöbetine giderken kamyonuna bayrağını takmış ipi ile o kamyonu çeke çeke meydana gidiyordu. İşte o 5 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisini unutmuyoruz. İşte biz böyle bir milletiz. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, evladıyla biz böyle bir genciz. Eğer mesele vatansa gerisi teferruattır diyen bir milletiz" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise, "Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında devletimizin ve milletimizi varlığına, birliğine, geleceğimize kast etmek isteyen hain FETÖ terör örgütünün darbesine karşı, darbe girişimine karşı Büyük Türk Milletinin şanlı direnişini, cesaretini, fedakarlığını ve o günü yaşananları hatırlamak için bir araya gelmek bulunmaktayız. Ben buradan 251 şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin yaptığı duanın ardından camilerde sala okunmasıyla program son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Konuşmalar

-Dua ve sela okunması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahm YEL/TOKAT,

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