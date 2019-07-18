DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EREĞLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini bastı. İtfaiye ve polis ekipleri, evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak yağmur sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine evinden çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı. Evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Kavaklık mahallesinde evden yapılan kurtarma çalışması

İtfaiye aracının üstüne alınan vatandaşların araçtan indirilmesi

Taşan Kabasakal Deresi

Evlerin su altında kalması

İnsanların sokaklara dökülmesi

Suyun içinden geçmeye çalışan motosiklet sürücünün düşmesi

Süre: (5: 18 ) Boyut: ( 980 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

===================================================

2)MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacılara yönelik kentin çeşitli mahallelerinde düzenlediği 'Süpürme-2' adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 40 polisin katıldığı, 4 narkotik köpeği, drone ve helikopterin de kullanıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

Ekiplerin hareket etmesi

Ekiplerin mahalleye girmesi

Drone ile çekilen mahalle görüntüsü

Ekipler evlerde arama yaparken

Ekipler yatak odasında, dolaplarda ve mutfakta arama yaparken

Bir kişinin gözaltına alınması

Gözaltına alınan zanlının götürülmesi

Mahalledeki ekiplerini drone ile görüntülenmesi

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Zanlıların adliyeye götürülmesi

Genel ve detay

SÜRE: 05'35" BOYUT: 626 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

============================================

3)RESTORASYONU YAPILAN KERVANSARAYA, KALORİFE VE KLOZETLİ TUVALET YAPILDI

AKSARAY'da, 1299 yılında yapılan Sultanhanı Kervansarayının 2017 yılında başlayan restorasyonu devam ediyor. Restorasyon sırasında kervansarayın bazı bölümlerine kalorifer tesisatının döşenmesi, tuvaletlerin duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, kalorifer tesisatı ile tuvaletlerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ve onaysız hiçbir projeyi yapmadıklarını belirtti.

Sultanhanı Kervansarayı, 1229 yılında Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırıldı. Kervansaray, 1278 de 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletildi. UNESCO Dünya Mirası yedek listesine alınan kervansaray turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi'nce yürütülen ve 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 9 milyon liraya yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kervansarayın kapalı olan bölümünün zemini kazılıp ısı tesisatı döşendi. Avluya bakan açık olan sütün ve kemerlerin bulunduğu bölümde camla kapatılıyor. Kapatılan bölüme yapılan açık kalorifer tesisatı ile tuvaletlerin, duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti.

'ESKİ RESTORASYON TARİHİ DOKUYA UYMUYORDU'

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı Kervansarayının Türkiye'nin en büyük ve ayakta kalan tek kervansarayının olduğunu belirtti. 2014 yılında belediye başkanlığına seçildikten sonra kervansarayın restorasyonu için proje hazırlatıp, onaylanmasının ardından 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Solak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi olarak 2017 yılında restorasyona başladık. Kervansaray 'da eskiden tarihi dokuya uymayan restorasyon vardı. Köşk mescidin üstü fırın tuğlasından yapılmıştı. Orijinaline uymuyordu. Buradaki kornişler komple betondu, mozaikten yapılmıştı. Üstü kışın yağmur ve kardan dolayı akıyordu" dedi.

'KURUL ONAYI OLMADAN YAPMADIK'

Restorasyon sırasında yapılan kalorifer ile tuvaletlerin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ifade eden Solak, şunları söyledi:

"Biz Sultanhanı Kervansarayının restorasyonunda kurulun onaylamadığı hiçbir projeyi yapmadık. Hepsi kurul onaylıdır. Tarihi kervansarayımızda onaysız hiçbir projeyi yapmadık. Kapalı mekanda, ahır kısmı 1400 metrekare ve burayı komple alttan ısıtma yaptırdık. Çünkü buraya gelen misafirler 20 dakikalığına gelmeyecek. 1 saat, 2 saat burada zaman harcayacak. Sultanhanı'na her gün yaklaşık bin turist geliyor. Kapadokya'ya ve Konya'ya giden turistler buraya uğruyor. Biz burayı canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Burası kokudan girilmiyordu. Turistler bile kötü şartlarda kullanıyordu ve kokudan girilmiyordu"

Solak, ilçenin tarihi halı restorasyonlarında önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak Sultanhanı Kervansarayında halı fuarları düzenlemeyi planladıklarını da kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------

Sultanhanı Kervansarayı dışından detay

kalorifer tesisatı ve tuvaletlerden detay

Turistlerin kervansaraya gelmesi

Belediye Başkanı Solak röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

=====================================================

4)TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN TIP ÖĞRENCİSİ OĞULLARININ HAYALİ İÇİN BURS VERİYORLAR

İSTANBUL'da, 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş- Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) annesi Zeynep ile babası Salim Akbaş oğullarının beyaz önlük hayalini aynı bölümü okuyan öğrencileri eğitim hayatlarını destekleyerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Sinop'ta yaşayan acılı aile, oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırılarında 46 kişi hayatını kaybederken, 166 kişi de yaralandı. Ziyaret için geldiği İstanbul'da o esnada stadın önünden geçen dolmuşta bulunan Başken Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş da hayatını kaybetti. Aktaş'ın Sinop'ta yaşayan ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşadı. Annesi Zeynep ile babası Salim Akbaş oğullarının beyaz önlük hayalini aynı bölümü okuyan öğrencileri eğitim hayatlarını destekleyerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Acılı aile, oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

'ACI İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR'

Anne Zeynep Akbaş, oğlunun doktorluk hayali kurduğunu ancak bu hayaline ulaşamadığını belirterek çok üzgün olduklarını söyledi. Akbaş, "Oğlumun amacına ulaşamadığını biliyorum onun yerine, o beyaz önlüğü giymek isteyen tıp öğrencilerine destek olmak için ömrümün sonuna kadar eşimle beraber bu amacı taşıyacağız. Oğlum, tıp okumak, doktor olmak ve insanlara dokunmayı çok istedi ama olmadı. Bunun acısını çok yaşıyoruz. Acı ilk günkü gibi duruyor daha da katlanıyor. Benim içimdeki acıyı anlatmam çok zor, benim oğlum hep 19 yaşında kalacak çünkü. Gerçekten kapanmayan bir yara bu. Ben oğlumu çok özlüyorum. Bizi hatırlamayabilirler tabii ki unutacaklar ama oğlumun isminin yaşaması bizim en büyük amacımız. Yeter ki onun ismi unutulmasın. Keşke daha çok şeyler yapabilsek, daha çok yardımcı olsak. Eşimle ben kalan ömrümüzle bunlarla ilgileneceğiz, yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

'TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYORUZ'

Baba Salim Akbaş da oğulları adına 2 tıp öğrencisinin eğitimini üstlendiklerini belirterek "Mezun edeceğimiz sürenin sonuna kadar da iki öğrencinin burslarını veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Onlar mezun olduktan sonra başka öğrenciler belirlenecek ve biz desteğe devam edeceğiz. Sayıyı yüksek tutmak istemiştim ama devletten çok büyük rakam gelmedi. Devlet eşime ve bana her ay 162.83'er lira veriyor. Biz bunun üzerine kendi bütçemizden koyup iki gencin eğitimine katkı veriyoruz. Devletten ne kadar çok alırsak o kadar çok vermeyi taahhüt etmiştik, bu taahhüdümüzün arkasındayız. Biz oğlumuzun tıp eğitimini almasıyla ilgili bir bütçe ayırmıştı. Oğlumuz için harcayamadığımız bu parayı onunla aynı hayalleri güden tıp öğrencilerine harcıyoruz" diye konuştu.

'DOKTOR OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

Bu iki öğrenciyi yolda görseler tanımayacaklarını söyleyen Salim Akbaş, "Oğlum üniversite sınavına girdiğinde ben kendi mesleğime yönlendirmek istedim, bir çok bölüm tutuyordu ama o tercihlerinde sadece tıp fakültelerini yazdı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydolup eğitimine başladı. Hayali hep doktor olmaktı. Ben inanıyorum Berkay için burs verdiğimiz bu iki öğrenci diplomalarını aldıkları gün ilk bizim yanımıza gelecekler biz o zaman tanıyacağız kendilerini. Oğlumuzda göremediğimiz başarıyı onlarda göreceğiz. Onlarda bir çok insanı muayene ederken veya iyileştirirken Berkay'ın ismini anacaklar" dedi.

Salim Akbaş, oğullarının ölümünden sonra açtıkları maddi ve manevi tazminat davasının sürdüğünü belirterek verilecek her kuruşu öğrencilerin eğitimi ve oğlu adına kurmak istediği kütüphane için harcayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Berkaş Akbaş'ın evindeki duvarlara asılı fotoğrafları

-Anne ve babasından detay

-Annesinin kolundaki dövme ve kolyesinden detaylar

-Röportajlar

-Adının verilidği parktan detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SİNOP,

====================================================

5)ADANA'DA 5 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde Adana'da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Polislerin depoya girmesi

Depodaki içki yapımı için kullanılan malzemeler

Genel ve detaylar

SÜRE: 02'07" BOYUT: 235 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

====================================================

6)CİLVEGÖZÜ'NDEN YILIN İLK 6 AYINDA 25,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 6 ayında 25 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında, gıda ürünleri, demir, çimento, petrol ürünleri olmak üzere Suriye'ye 25 milyon 500 bin dolarlık ihracat yapıldı. Hatay'ın lokomotif sektörü olan ihracatta özellikle 2011 yılından sonra yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde özellikle tüccarların zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşadığını kaydeden Zaroğlu, "Cilvegözü'nden yapılan ihracat ve ithalatta hükümetin güvenlik gerekçesi ile almış olduğu karardan sonra tüccarların ihracatı tekrar sekteye uğramıştı. Ancak son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Reyhanlı ziyaretinde sektördeki sıkıntıları aktarma imkanı bulduk ve bundan sonra firmaların yapmış olduğu ihracata karşılık ithalat izni verildi. Hatta daha önce bir takım kısıtlamaların getirildiği külçe metal, tarım ürünlerine de ithalat izini verildi. Bölgede çok önemli hareketlilik oluştu" dedi.

İhracata karşılık ithalat izinlerinin daha önce Ankara ve İstanbullu tüccarların aldığını kaydeden Zaroğlu, şu anda gerekli şartları oluşturan herkesin faydalanmaya başladığını ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını ifade etti. Suriye'ye giden ürünler arasında, gıda maddesi ve demir çimento ile petrol ürünlerinin yer aldığını söyleyen Zaroğlu, ithalatta ise pamuk, zeytin yağı, bakkalgiller, külçe metal ithalatı yapıldığını anlattı.

ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI'NDA TÜM FAALİYETLER YAPILACAK

Kumlu ilçesine bağlı Hamamat bölgesinde kurulan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan şu an insani yardım araçlarının geçtiğini belirten Zaroğlu, gümrük kapısındaki eksikliklerin tamamlanmasından sonra tüm faaliyetlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

İHRACATTA, 3 MİLYAR DOLARLA HATAY 9. SIRADA

Hatay'ın ihracatta Türkiye genelinde 9'uncu sırada yer aldığını belirten Zaroğlu söyle dedi:

"Bölgemizdeki iş insanları ihracata yönelik yaptıkları faaliyette 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bakanlığın verilerine göre 3 milyar dolarla Hatay 9'uncu sırada yer aldı. Bu rakamla Hatay olarak Adana, Mersin ve Manisa'nın önündeyiz."

Görüntü Dökümü

----------------------------

-TSO Başkanı Zaroğlu'nun konuşması

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-TIR çıkış ve girişleri

-Detaylar

SÜRE: 04'30", BOYUT: 504 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

====================================================

7)TOKİ BAŞKANI BULUT: KONUT SATIŞIMIZDA DÜŞME YOK

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'deki konut satışlarına ilişkin, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Satışa sunup da talep görmediğimiz bir projemiz yok. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Afyonkarahisar'da bir dizi ziyarette buluntu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve bazı kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Afyonkarahisar'daki müze alanı, Akmescit ve Dairecep mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri ile Cirit kayalığına yapılacak Millet Bahçesi projeleri görüşüldü.

Bir termal oteldeki toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ömer Bulut, yeni dönemde de toplu konut projeleri hayata geçireceklerini söyledi. 5 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin sosyal konut müjdesi verdiğini hatırlatan Bulut, "Bu kapsamda 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos'ta tamamlamış olacağız. Bir taraftan da inşaatlarına başladık. 15 bine yakınının inşasına başladık. Dolayısıyla 2019 yılında 50 bin sosyal konutun tamamının inşaatını başlatmış olacağız. Bakanlığımızın da önümüzdeki süreçte hem sosyal konut ve hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımızda devam edecek" dedi.

'KONUTLARIMIZ BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de konut satışlarının Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldığının sorulması üzerine ise Ömer Bulut, şu açıklamayı yaptı:

"TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şu anda bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var."

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Toplantıdan detay

-TOKİ Başkanı Bulut'tan detay

-Genel Detaylar

-Bulut ile röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

====================================================

8)MİSAFİR OLARAK GİTTİĞİ EVİ SOYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da, misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde para ve altın çalan Y.T. tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H. arkadaşı K.B. ile semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y. T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen arkadaşlar, bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edip, evine davet ettiği K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından da şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Detaylar

SÜRE: 38" BOYUT: 71 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,