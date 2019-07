DHA YURT BÜLTENİ - 5

Yaşlı çiftin hayallerini yıktılar

KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, Vahide (60) ve Dursun Kara (65) çiftinin yıllarca biriktiği parayla aldıkları araziye kurdukları çiftlikteki bağ evini, ahır ve çevresindeki çitleri yıktı, ekili ürünlere zarar verdi. Geldiğinde çiftliğin o halini görünce kalbinin duracak gibi olduğunu belirten Vahide Kara, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Ben bu yaştan sonra ne yapayım? Hayallerimi yıktılar" dedi. Çiftlikte traktör lastik izleri bulunurken, jandarma olayla ilgili 2 kişinin ifadesine başvurdu.

Olay, 10 gün önce Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Vahide ve Dursun Kara çiftinin yıllarca biriktirdikleri parayla aldıkları araziye kurdukları çiftlikteki, bağ evini, ahır ve çitleri traktörlerle yıkıp ekili araziye zarar verdi. Çiftliğe geldiklerinde her şeyin yerle bir olduğunu gören Vahide ve Dursan Kara, fenalık geçirdi. 3 yıl önce satın aldıkları araziye, son 2 ay içerisinde bağ evi ve ahır yaptırdıklarını söyleyen Dursun Kara, "Buraya malzemeleri getirdiğimizde köy sakinlerinden bir bize geldi, 'siz yabancısınız, sizi burada istemiyoruz' dedi. İki kez bize burada barınmamamız konusunda tehdit etti. 'Sana burada taş taş üstüne koydurtmam' dedi. Sonra kendisini bir daha görmedik, biz de inşaatı bitirdik. 24 Haziran sabahı oğlum buraya geldiğinde, burasının yerle bir olduğunu görmüş. 500 metrekare çardak yaptık, çatısını yaptıracaktık. Kirada oturuyorum, burası tamamlanınca eşimle burada yaşayacaktık. Elimde hiçbir şey kalmadı, hepsi bitti. 2 ineğim, evlenecek bir çocuğum var, ne yapacağımı bilemedim. Burası bizim son şansımız, vazgeçmek istemiyoruz. Bunu yapanlar hakkında jandarmaya şikayetçi olduk. Buraya 160 bin lira para harcadım. Belki biz eşimle evde uyurken evimizi başımıza yıkacaklardı. Cumhurbaşkanımdan, kaymakamımdan valimden yardım istiyorumö dedi.

'UMUTLARIMIZ YIKILDI'

Oturdukları kiralık evden kısa süre sonra taşınıp, bağ evinde yaşamaya başlamayı planladıklarını, ancak tüm hayallerinin yıkıldığını söyleyen Vahide Kara, şöyle konuştu:

"Küçük bir çiftlik kurma hayalimiz vardı. Hayalimizi de gerçekleştirdik. Kendi yerimizde çalışıp, emek çekip, çocuklarımla torunlarımla geçinmeyi istiyorduk. Bu yaşa gelene kadar birikimlerimizi buraya yatırdık. 3 yıldır geceli gündüzlü hiç durmadan gelip gidiyoruz. Emek emek yılmadan burayı bu hale getirdik. Sabah buraya geldik, virane olmuş. Gördüğümde kalbim duracaktı. Biz içinde varken yıksalardı ne olacaktı. Bunu da yapabilirlerdi. Biz yabancı bir devletten mi geldik, biz de Türk vatandaşıyız. Ben büyüklerimizden yardım istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Ben bu yaştan sonra ne yapayım. Hayallerim vardı, hayallerimi yıktılar. Biz Ramazan ayında traktöre mazot alacağız diye kendimize iftarlık almadık. Yıllarca gündelik işlere gittik, para biriktirdik, burayı kurmuştuk. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Burayı ayağa kaldırmalarını istiyorum, değilse ben yaşayamam. Ağaçların arasında, ektiğim ekinin içinde, bahçemde olunca mutlu oluyordum. Geldik bir baktık ki bütün umutlarımız yıkıldı.ö

Vahide ve Dursun Kara çiftinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin 2 kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Yıkılan bağ evinden görüntüler

-Vahide ve Dursun Kara çiftinden detaylar

-Yıkılan ahırdan görüntüler

-Yıkılan evin içinden görüntüler

-Araziden görüntüler

-Vahide Kara röportaj

-Dursun Kara röportaj

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )

===================

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye para cezası

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den 773 lira idari para cezası kesildi.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

773 LİRA CEZA KESİLDİ

Hakkında yasal işlem başlatılan ve 'özür' dileyen Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, yavru köpeğe kötü muamelede bulunan kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin a bendi uyarınca 773 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Bu arada Sefer Kayacı hakkında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Aytekin KALENDER/KALKANDERE (Rize), -

===================

Yenidoğan Aydan bebek için polis helikopteri havalandı

Van'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan Aydan bebek, kentteki hastanelerde yer olmayınca polis helikopteri ile Batman'a götürüldü.

Kentteki özel bir hastanede 36 haftalıkken dünyaya gelen Aydan Özgökçe'de solunum yetmezliği tespit edildi. Doktoru durumu ağırlaşan Aydan bebeğin yoğun bakım ünitesine alınması istedi. Ancak kentteki hastanelerde doluluk nedeniyle yer bulunamadı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin yoğun bakım ünitesi bulunan en yakın şehre sevk edilmesine karar verdi. 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerince yapılan araştırmada Batman'da özel bir hastanede yer bulundu. Durumun aciliyeti nedeniyle devreye giren İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, bebeğin polis helikopteri ile Batman'a götürülmesi talimatını verdi. Ambulansla piste götürülen bebek, sağlık görevlilerinin eşliğinde kuvözle, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait skorsky helikopter ile Batman'a götürüldü. Ekici, Batman'da tedavi altına alınan Aydan bebeğe ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü

-----------

Aydan bebeğin içinde bulunduğu ambulansın piste gelmesi

-Bebeğin küvozle birlikte helikoptere bindirilmesi

-Helikopterin havalanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN, -

====================

30 yıllık su özlemi sona erdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık mahallesinde, yaklaşık 30 yıldan beri süren su sorunu, köklü çözüme kavuşturuldu. Uludağ'ın eteklerinden çıkarılan su kaynağının 30 kilometrelik hat ile ulaştırıldığı Marmaracık'ta, vatandaşlar suya kavuştukları için bayram havası yaşıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kırsal Marmaracık mahallesinde 30 senedir süren su problemi, Büyükşehir Belediyesi'nin düğmeye basması ile çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı proje ile, Uludağ'ın eteklerinden Marmaracık mahallesine 30 kilometrelik bir hat çekti. Vatandaşlar 30 yıldır hasret kaldıkları suya kavuşmanın sevincini yaşarken, eskiden suların sık sık kesildiğini, kireçli aktığını ve zaman zaman 3 ay susuz kaldıklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) çalışması sonucu en önemli sorunlarının çözüm bulduğunu belirten Marmaracık Muhtarı Mithat Arı, mahallenin tarihi günlerinden birini yaşadığını vurguladı. Mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması yüzünden yaklaşık 30 yıldır su sıkıntısı çektiklerini dile getiren Arı, "Bırakın temizlik yapmayı, aşırı sıcak günlerde içmeye bile su bulamıyorduk. BUSKİ tarafından mahallemize yıllarca tankerlerle su taşındı. Ancak, o susuz günler geride kaldı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin, adeta imkansızı başardığını dile getiren Muhtar Arı, "30 kilometre uzunluğunda hat döşeyerek Uludağ'ın eteklerinden su getirdiler. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yetkililerine Marmaracık halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KOYUNHİSAR'DA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Muhtar Arı, 500 ton kapasiteli yeni su deposunun yapımının tamamlanmasıyla, yeni su kaynağının bu depoya aktarılacağını söyledi. Arı, "Önümüzdeki günlerde hizmete girecek bu yeni depodan komşu Koyunhisar Mahallesi'ne de su verilecek. Böylece Marmaracık'tan sonra Koyunhisar'ın da su sorununa köklü çözüm getirilmiş olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Su detay görüntüler

-Vatandaşların suyla buluşması

-Muhtar röp

-Vatandaşın su ile ellerini yıkaması

-Vatandaş röp

-Vatandaşın bulaşık yıkaması, detay görüntüler

-Vatandaşların evlerinde poz vermesi

115 MB

Haber/Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),

===================

Avşa Adası'na tatilci akını

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, tursit akınına uğruyor. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, güzel bir gün geçirebilmek için Avşa'ya gelerek tatilin tadını çıkarıyor. Plaj ve caddeler, tatilciler ve turistlerle dolup taşıyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, hafta sonunu fırsat bilen turistlerin akınına uğrarken, tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Marmara bölgesinin sayılı turizm cenneti olan Avşa Adası'na talep her geçen yıl daha da artıyor. Turist sayısının her sene artmasıyla birlikte, otel, motel pansiyon ve günlük konaklama tesislerine de ihtiyaç artıyor. Öte yandan tatilcilerin gözdesi Avşa Adası, özellikle bayram ve tatil günlerinde 140 bini aşkın turisti ağırlıyor.

Görüntü Dökümü

----

-Sokaklardaki kalabalık

-Plaj yoğunluğu

7,26 MB

Haber-Kamera: Emre YILDIZ/MARMARA,(Balıkesir),

=====================

Nuri Demirağ anısına, 100 maket uçak

Sivas'ta 12 yıldır maket uçak eğitmenliği yapan Nuh Özçelik (59), Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı anısına Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği ilk Türk uçağı olma özelliğini taşıyan 'Nud 36'nın maketini yapıyor.

Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde maket uçak eğitmenliği yapan Nuh Özçelik, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde '100'üncü Yıl Adına 100 Maket Uçak' projesi başlattı. Özçelik bu kapsamda Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolları yapan ve ilk uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği ilk Türk uçağı olma özelliğini taşıyan 'Nud 36'nın maketini yapmaya başladı. Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan Nuri Demirağ Uçak Atölyesi'nde kongrenin yıl dönümüne kadar 100 maket uçak el işçiliği ile hazırlanıyor. Özçelik, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 4 Eylül gününe kadar 100 maket uçağın yapımını bitirerek sergi açmayı hedefliyor.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına bu şekilde katkıda bulunmak istediğini belirten Nuh Özçelik, "Milli ve yerel değerimiz olan Nuri Demirağ'ın 1936 yılında fabrikalarında yapmış olduğu 'Nud 36' model uçağın maketlerini yapmayı düşündüm. Bu düşüncelerimi bir okul ziyaretinde Vali Salih Ayhan'a söyledim. Valimizin olumlu karşılamasıyla cesaretlendim. Kongrenin 100'üncü yılı kapsamında, 100 maket uçak yapmaya karar verdim. Yaz tatilinin de girmesiyle birlikte atölyemizde yaklaşık 60 uçağın yapımını tamamladım. İnşallah 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı haftaya kadar da 100'üncü uçağı tamamlayıp yapmış olduğumuz bu projeyi kongre haftasında sergilemeyi düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Atölyeden görnütü

-Yapımı süren maket uçaklar

-Özçelik'in konuşmaları

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS,

=====================

(ÖZEL) - Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

Gaziantep'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş dolmalık sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte renk cümbüşü yaşatan kurutmalıklar, kentte binlerce kişiye gelir sağlıyor.

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, tohumları temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurtç içi ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. 10 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar toplanıp ipe dizildikten sonra 50 adedi 20-22 lira arasında alıcı buluyor. 3-4 aylık kurutmalık sezonunda günlük 150-200 ton kurutmalık üretiliyor ve binlerce kişi gelirini bu şekilde sağlıyor.

Gaziantep'in kurutmalık sebzede dünyaya açılmış durumda olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kurutmalığının yüzde 80'nini buradan karşılıyoruz. Gaziantep kurutmalık denilince ilk gelen yerlerdir. Burada ön plana çıkan kurutmalıklarımız patlıcan, kabak, biber, yöresel ismiyle acur ve bamya da vardır. En doğal yöntem güneşte kurutulmasıdır. Herkesin tercih sebebi budur. Hava şartları itibarı ile çok kuru bir sıcaklık olmadığı için, Gaziantep kurutmalıkları kendini belli eder. Patlıcana baktığımız zaman et gibi yumuşak olur. Güneşin ısısıyla hemen kurumaz zamanla kurur. Kurutmalıkta asıl konu gıdadaki suyun gıdadan uzaklaştırılmasıdır. Bu sayede raf ömrü uzun olur ve yıl içerisinde istediğimizde kullanırız. Gaziantep'te kurutma döneminde dağların yamaçlarına çatılar kurularak orada kurutmalıklar yapılır. Kurutmalıklar o kadar değerli olduğu için tane ile satılır. Her ipin üzerinde 50 adet kurutmalık olur. 50 adet kurutmalık ise piyasada 20-22 lira arasında satılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

----

Kurutmalıklar

Drone görüntüsü

Kurutmalık işinde çalışanlar

Mehmet Karayılan ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 777 MB

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)