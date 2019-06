DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda bayram namazını birlikte kıldığı Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Soylu, "Bu coğrafyayı gül bahçesine sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde Şırnak'a geldi. Vali Mehmet Aktaş ve askeri yetkililerce karşılanan Bakan Soylu, helikopterle, 2 bin 800 metre rakımlı Kato Dağı'na çıktı. Burada askerlerle birlikte bayram namazı kılan Bakan Soylu, Mehmetçiğin bayramını tebrik etti. Askerlerle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, cep telefonuyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp, askerlerin selamını iletti.

Bakan Soylu, terörle mücadeleye tek terörist kalmayana kadar kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Coğrafyamızın hep birlikte gül bahçesine dönüştürüleceğini ifade eden Bakan Soylu, "Bunu birlikte başaracağız ve bu milletin başından bu musibeti hep birlikte söküp atacağız. İsimlerinizi herkes bilmeyebilir ama biliniz ki isimleriniz hem milletimizin nezdinde hem de Cenab-ı Allah'ın katında mahfuzdur. Evlatlarınız Cenab-ı Allah'ın koruması ve gözetimi altında bu yaptığınız kahramanlıklarla birlikte olacaktır. Bu mücadeleyi, bu kahramanlığı aynı şekilde devam ettireceğiz. Nereye kadar giderse, oraya kadar gitmek bizim milletimize verdiğimiz söz ve bu topraklarda yaşamamız için namusumuzdur. Ne toprağımızı kimseyle paylaşırız ne de şurada oluşturduğumuz huzuru birisine bozdururuz. Bir taraftan işimizi iyi yapacağız, bir taraftan da Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Anneleriniz, babalarınız, evliyseniz eşleriniz, çoluk çocuğunuz, akrabalarınız ve onların çerçevesinde bir büyük millet size dua etmektedir. Allah ayağınızı taştan esirgesin diye dua etmektedir. Burada bir tarih yazıyorsunuz ve bir büyük millet ve dünya buna şahitlik ediyor. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu anda operasyonlarda bulunan bütün evlatlarımızı kahramanlarımızı, polisten askerimize, jandarmamıza korucumuza kadar herkesi muhafaza etsin. Bu bayramlar buralarda daha şenlikli olacak" dedi.

'BU COĞRAFYADAKİ ATEŞİ SÖNDÜRECEĞİZ'

Bölgedeki ateşin söndürüleceğini ve insanların huzurla yaşayacağını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bazen kış geldik bazen yaz geldik, buradan bu dağları tutsak etmek isteyenlere diyoruz ki; Bunu başaramadınız ama biz başardık hep birlikte. Ne dağları tutsak ettiririz ne de insanımızı. Yine burayı gördük, yine sizinle birlikte olduk, yine burada birlikte hemhal olduk. Yorgunluklarımız bitmiştir sizin güzel yüzlerinizi gördükçe. Bilesiniz ki heyecanımız daha da artmıştır, enerjimiz, kuvvetimiz ve cesaretimiz toplanmıştır. Buraya geldik buradan giderken yine enerjimiz ile kuvvetimiz ile cesaretimiz ile birlikte gideceğiz. Allah bizi milletimize, aldığımız kararlarla bizi sizlere geçmişlerimize ve gelecek nesillerimize mahçup etmesin. Bileğinize, yüreğinize, gözünüzün keskinliğine, aklınıza zihninize kuvvet. Sizlerin, sevdiklerinizin ve sizden haber bekleyen herkesin bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara her birimizi afiyetle huzurla, ağız tadı ile ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ezan-ı Muhammed'inin sesinin altında nasip etsin inşallah. Yaptığınız iş sadece memleketinize ait bir iş değildir. Yeminimiz artık başkadır. Bu coğrafyayı gül bahçesine sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz. Huzuru kardeşliği ve herkesin, dini bizden olsun olmasın, rengi bizden olsun olmasın herkesin Anadolu'ya dönüp 'Allah bunlardan razı olsun' dedirtene kadar bu coğrafyada zulmedenlerle hesabımızı göreceğiz. İnşallah Allah bizimledir."

Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti: O anlar kamerada

Samsun'da, seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekiplerince uyarıldı. Seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan zabıta memuru, darp edildi. Zabıta memuru saldırıda yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde Afganistan uyruklu Mehmed N. (35), çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir çoban gözaltına alındı.

İlçede Zincidere mahallesinde oturan Mehmed N., dün küçükbaş hayvanları otlatmak için mahalleden ayrıldı. Hayvanlar, akşam saatlerinde mahalleye dönerken Mehmed N. dönmedi. Hayvanların sahipleri ve Mehmed N.'nin yakınları, arama başlattı. Mehmed N., gece 02.30 sıralarında, Zincidere mahallesi Çiçekli mevkiindeki kayalık bölgede, hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı konrolde Mehmed N.'nin öldüğü belirlendi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü saptanan Mehmed N.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili bölgede çobanlık yapan Suriyeli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Mehmed N.'yi, aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü iddia edilen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ-Çanakkale karayolunda denetimler gece de sürdü

TEKİRDAĞ-Çanakkale karayolunda bayram tatili nedeniyle artan trafikte jandarma ekipleri gece yarısı da denetimlerini sürdürdü. Sürücülere bayram şekeri ikram edilen uygulamaya katılan merkez Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Arslan Yurt, "Belki evimize geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir" dedi.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası Tekirdağ -Çanakkale yönünde ve çevre yolunda araç yoğunlukları yaşanıyor. Tatil yolunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri 24 saat esasına göre yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Tekirdağ- Malkara karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'ta katıldı. Jandarma ekipleri, yollarda bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli ikazlarda bulunurken, sürücülerle birlikte araçta bulunan vatandaşlara şeker, kolonya ikram edildi ve broşür dağıttı. Gece geç saatlere kadar yollardaki vatandaşlara çeşitli ikazlarda bulunan Kaymakam Yurt, yolardaki kazaların azaltılması amacıyla denetim ve tedbirlerin sıklaştırılacağını söyledi.

Kaymakam Yurt, "Ramazan Bayramı bu yıl 9 gün tatil. Aynı zamanda okullarında kapanma zamanına denk gelmesi sebebiyle yollarda çok büyük bir trafik hareketliliği var. Bu trafik hareketleri kendi içerisinde maalesef riskleri de barındırıyor. Her seferinde istemediğimiz üzücü olaylar meydana geliyor. Can kayıpları, mal kayıpları meydana geliyor. İçişleri Bakanlığımız her sene artarak, trafik kazalarındaki sayısal azalmayı sağlamak, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamak için tedbirleri artırıyor. Bu yıl itibarıyla da yollarımızda trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirler alındı. Emniyetimiz, jandarmamız tüm yol boyunca çok sayıda ekiple beraber yol güvenliğini sağlıyorlar. Bu arada bizlerde siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem vatandaşlarımıza hem de sürücülerimize trafik kurallarına uyma konusunda çeşitli ikazlarda bulunuyoruzö dedi.

ARTIK ACI HABER GİTMESİN

Genel manada vatandaşların da kurallara uyma konusunda hassasiyetleri olduğunda söyleyen Yurt, "Neticede kurallara uyduğumuz takdirde hem memleketimize hem sevdiklerimize güven içerisinde ulaşmak ve bayramı da ağız tadıyla yapma imkanı var. Bu konuda hassasiyetleri görüyoruz. Bundan da mutluyuz. Vatandaşlarımızdan çeşitli araçları durdurduk kendilerine ikazlarda bulunduk. Ama genelde vatandaşlarımızın da alınan bu tedbirlerde memnuniyet duyduklarını gözlemledik. Buda bizi için güzel bir şey. Belki evimize yarım saat, bir saat geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir diye düşünüyorum" dedi.

Denetimden geçen sürücü Osman Çörek, "Daha sık uygulama olabilir. Özellikle böyle özel günlerde, trafiğin yoğun olduğu günlerde ama güzel uygulamalar. Birde gizli radarlar olmazsa yeni geliyor solluyoruz. Belirtsinler ama emniyet kemeri olmadan yola çıkmıyoruzö dedi.

Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı

DÜZCE'de, ocak üstünde unutulan tatlı şerbetinin olduğu tencere alev aldı. Yangın itfaiye tarafından södürülürken, dumandan etkilenen Nigar Çağlarım hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dereli Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Çağlarım, sabah saatlerinde Ramazan Bayramı için yaptığı tatlının şerbetini hazırlamak istedi. Ancak ocak üstünde unuttuğu şerbet dolu tencere aniden alev aldı. Alevler aspiratöre sıçrayınca yangın büyüdü. Aynı binada bulunan komşuların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını kendi çabaları ile söndürmek isterken dumandan etkilenen Nigar Çağlarım ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Van'da barajlar doldu, çiftçi sevindi

Van'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi.

Van'da geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yağışların fazla olması kentte, su ve enerji sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla Erciş ilçesindeki Koçköprü ve Morgedik, Gürpınar ilçesindeki Zernek barajlarında doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Barajı ise doluluk oranı yüzde 85'i buldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Nisan ve Mayıs yağışlarından sonra maksimum seviyeye ulaşan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajı'nda taşkın riskine karşı Mayıs ayı ortalarında baraj kapaklarını kontrollü olarak açarak Engil Çayı'na su verilmeye başlandığını belirtti.

Enerji üretimi ve sulamaya olumlu etki sağlayan barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Çiftçilikle uğraşan Sulama Birliği eski Başkanı Memet Avcı, Zernek Barajı'nın yaklaşık 30 mahalleye ve bağlı mezralara sulama hizmeti verdiğini söyledi. Avcı, barajdaki doluluk oranının nadiren yaşandığını belirterek, "Şu anda Zernek Barajı maksimum seviyededir. Bu barajların dolması için kar suyu çok önemlidir. Bazı yerlerde halen karın olduğunu söyleyebiliriz. Barajı tehlikeye sokmamak için baraj kapakları açılmış. İnşallah bir zarar vermeden bu doluluk biz çiftçileri hep böyle sevindirir ve her sene böyle doluluk olur" diye konuştu.

Burdur'da protokol camide bayramlaştı

Burdur'da protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Cami'de kıldı.

Müftü vekili Yüksel Güzel namaz öncesi vaaz etti. Protokol üyeleri namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri daha sonra Burdur Devlet Hastanesi, huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Şehit Jandarma Komando Er Cüneyt Şen'in ailesini ziyaret etti.

Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor

BURDUR'da yaşayan Sema Kozak (45), 27 yıldır elektronik eşya tamiri yapıyor. Kozak, kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.

İlkokul yıllarından itibaren babasının tamir atölyesine gelip giden, ticaret lisesinden mezun olduktan sonra kendi işini kuran Sema Kozak, 27 yıldır elektronik eşya tamir ediyor. Babasının yanında öğrenmeye başladığı tamir işini ustalık belgesi alarak, mesleği haline getiren Kozak, her türlü elektronik cihazın montaj ve tamiri ile bakımını yapıyor. Ayrıca kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve tamirini gerçekleştiriyor.

Sema Kozak, "Liseyi bitirdikten sonra baba mesleğine devam ettim. Her türlü elektronik cihazın montaj, tamir ve bakımını yapıyorum. Babamla Burdur merkez ve köylerdeki camilerin seslendirme sistemlerinin tamir ve montajını yapıyoruz. Babam yaşlandığı için artık minarelere çıkamıyor. Onun yerine minarelere çıkıp, ses sistemlerinin montaj ve bakımını yapıyorum" dedi.

'MİNAREYE ÇIKTIĞIMDA HİÇ KORKU OLMUYOR'

Yıllardır camilerin ses sistemi, merkezi sistem, minarelerdeki hoparlörleri ya da iç düzen ses sistemi arızalarının onarımını yaptığını aktaran Sema Kozak, "Burdur'da sanıyorum minareye çıkan tek kadın benim. Seslendirme sistemlerinin tamirini yapan tek kadın olduğumu düşünüyorum. Minareye çıkmaktan korkmuyorm. Manzara güzel. 'Minareye yaslanınca minare sallanır' derler. O hissi de yaşıyorum. Tuhaf ve güzel bir duygu" diye konuştu.

