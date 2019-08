DHA YURT BÜLTENİ - 8

Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

Diyarbakır'da, HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, hakkındaki 11 terör soruşturması ve 1 kovuşturma nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını protesto etmek isteyen HDP'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle açıklama yaptığı belediye binası yakınında uyarılara rağmen dağılmayan partililere basınçlı suyla müdahale edildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde ise aynı partiden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki 11 terör soruşturması ve 1 kovuşturma nedeniyle dün görevden uzaklaştırıldı. Büyükşehir Başkanlığı'na vekaleten ise Vali Hasan Basri Güzeloğlu atandı. Polisler dün sabah saat 05.40'ta Büyükşehir Belediyesi'ni çelik bariyerlerle kapatırken, önce HDP İl Başkanlığı'na ardından da belediye binasına gelen Adnan Selçuk Mızraklı'ya görevden uzaklaştırıldığı Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı tarafından tebliğ edildi. Mızraklı, kişisel eşyalarını aldıktan sonra belediyeden ayrılırken, Vali Güzeloğlu, belediyeye gelip görevine başladı. Kapı kilitlerinin çilingir tarafından değiştirildiği belediyede Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bilgisayarlardaki verileri incelemeye aldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının konulduğu belediyedeki 29 memur da görevden uzaklaştırıldı.

Terör örgütü PKK'yla ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce görevden uzaklaştırılıp, göreve gelen Mızraklı tarafından yeniden işe alınan 29 memur, 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verildi. Aynı zamanda 8 işçinin iş akitleri de askıya alındı.

HDP'LİLER BELEDİYEYE YÜRÜMEK İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte bugün öğle saatlerinde Diyarbakır'a gelip, Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis yetkililerin, Temelli ve milletvekillerine izin verdiği kalabalıktaki partililer de yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Polislerin uyarılarına rağmen dağılmayan ve pet şişeler atan gruba polis TOMA'dan basınçlı suyla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara dağılırken, Temelli basın açıklaması yaptı.

TEMELLİ'DEN TEPKİ

İçişleri Bakanlığı'nın kararına tepki gösteren Sezai Temelli, bunun hukuka aykırı olduğunu savundu. Sezai Temelli, Diyarbakır'da basın açıklaması yapmanın çok daha anlamlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün burada, tecridi görüyorsunuz, ablukayı görüyorsunuz, OHAL'i görüyorsunuz. Onlarla asla uzlaşmadık, uzlaşmayacağız. Olduğumuz her yerde direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim direnişimiz, meşru hakkımızdır. Meşru hakkımızı her yerde kullanmaya devam edeceğiz. Belediyelerimize kayyum atayarak aslında 19 Ağustos'ta bir sivil darbe gerçekleşmiştir. Bu sivil darbeye karşı halkın iradesi ayaktadır, sokaktadır, mahallededir, Diyarbakır'dadır, Türkiye'dedir."

Sezai Temelli ve partililer basın açıklamasının ardından ayrılırken, polisin belediye çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada, 2 kişi daha tutuklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanına, pompalı tüfekle ateş açan ve Selin Cebeci (10) ile Mehmet Solaklar'ı (46) vurarak öldüren zanlı Erdem Turan'ın tutuklanmasının ardından şüpheliyi iş yerine getiren taksici Kader Kan ile arkadaşı Ogün Akgün de gözaltına alındı. 2 şüpheli de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos 2019 tarihinde, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında güvenlik görevlisi Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde taksiye eğlence mekanının önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, kapıda nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan, daha sonra taksiye binip, kaçtı. Olayda yaralanan 2'si ağır 5 kişi Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Selin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Kaçan Erdem Turan, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erdem Turan'ı eğlence mekanına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerin şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) olduğu tespit etti. Kader Kan ve Ogün Akgün, polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kan ile Akgün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BALIKESİR, -

KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Bölgesi'nde mülkleri bulunan insanların uluslararası mahkemelere tazminat davası açtıklarını belirterek, bu sorunun aşılması ile birlikte bölgenin yeniden açılmasının ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenecek bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Başbakan Tatar, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Basın mensuplarının Gazimağusa kentindeki Maraş Bölgesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Tatar, bir bölgenin 45 yıldır kapalı olmasının sağlıklı olmadığını söyledi. İngiliz döneminde bölgedeki mal ve mülklerin talan edildiğini dile getiren Başbakan Tatar, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Maraş, Mağusa'nın devamıdır. Gazimağusa şehrimiz bizim için çok önemli. Mersin Limanı'nından gemiler Mağusa Limanı'na gidiyor. Direkt bağımız vardır Mersin ile Mağusa arasında. Maraş'ın da zaten bir bölgesi açık. Açık Maraş Bölgesi vardır, kapalı Maraş Bölgesi, sahilin olduğu yerdir. Çok da değerli bir yerdir" dedi.

'ESKİ MAL SAHİPLERİ TAZMİNAT ARIYOR'

Bölgenin açılması ile eski sakinlerin mülklerine girmesi ve Gazimağusa'nın daha yaşanılabilir bir hale gelmesinin ülke ekonomisine de çok büyük bir yarar sağlayacağının altını çizen Tatar, "Uluslararası hukuk bakımından bazı sıkıntılar olabilecektir. Çünkü kapalı olduğu için eski bazı mal sahipleri, uluslararası mahkemelerde mallarına gidemedikleri için tazminat aramaktadırlar. O sıkıntılar aşılacaktır. Envanter çalışmasından sonra bir süreç izlenecektir. Bunun için çeşitli çalışmalar ve girişimler sürüyor. Doğru bir yol, doğru bir süreç diye değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı olacaktır" diye konuştu.

İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

GÜMÜŞHANE'nin Oltanbey Mahallesi'nde 3 yıl önce istinat duvarının çökmesiyle yamaçtan koparak kayaların zarar verdiği 240 dairelik sitenin sakinleri, güçlendirme çalışmalarının yapılmaması ve oluşan çatlakların giderek büyümesi nedeniyle endişeli. Yamaçta kurulu olan siteyi çevreleyen istinat duvarında oluşan derin çatlakların, olası bir kaymada büyük felakete yol açabileceğini belirten site sakinleri, yetkililerden bölge için hazırlanan projeyi bir an önce hayata geçirmesini bekliyor.

Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi'de meydana geldi. 6 yıl önce inşa edilen 6 bloklu, 240 daireli sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından çöktü. Çöken taş duvar, bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç hasar gördü. Site sakinleri, büyük korku ve panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

KEŞİF YAPILDI, PROJE HAZIRLANDI

Olaydan sonra belediye ekipleri, sitede keşif çalışması yaparak, hazırladığı raporu Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne iletti. Dönemin Gümüşhane Valisi Okay Memiş de gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Geçen yıl, çatlakların yer aldığı ve riskin sürdüğü bölge için belediye tarafından proje hazırlandı. Proje çalışmalarına ise henüz başlanmadı.

PROJENİN YAPILMASINI BEKLİYORLAR

Aradan geçen 3 yılda istinat duvarının yıkılmayan bölümlerindeki çatlaklar ise giderek büyüdü. Yıkılan kısımdan geriye kalan moloz yığını halen kaldırılmazken, çatlaklar zamanla derinleşti. Site sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşadıklarından belirterek, yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini ve hazırlanan projenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Yapılan keşif ve hazırlanan proje sonrası bekleyişlerinin sürdüğünden yakınan site sakinleri, kayma riskinin devam ettiğini, acilen önlem alınmasını istedi.

'ENDİŞE VE KORKUYLA YAŞIYORUZ'

Meydana gelen çökme olayı anında çok korktuklarını hatırlatan apartman sakinlerinden Fatih Terzi, "Afet doğal, ama burada kişisel hatalardan dolayı duvar yıkıldı. O gün evdeydik ve biz duvarın yıkılacağını tahmin ediyorduk. Olay sırasında elektrik direklerinden kıvılcımlar yükseldi, kızım kapının önünde bayılmıştı. Kendimizi dışarı attık. Can kaybı olmaması büyük bir şanstı. Bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Biz site yöneticileriyle birlikte o gün, yetkili makam, tespit yapılması için başvuru yaptık. Bilirkişi de raporlarını tuttu. Bu durum afet olarak görüldüğü için savcılık bu duruma müdahil oldu. Rapor hazırlandı ama henüz bir çalışma başlatılmadı. Buralara trilyonluk bir proje istemiyoruz. Tabandan güzel bir şekilde demirli perde beton istiyoruz. Proje için çok sevinmiştik ama seçim geçti bir adım ileriye gidemedikö dedi.

'HER GÜN TAŞLARI TEMİZLİYORUZ'

Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten Terzi "Her gün taşları temizliyoruz. Bir hafta sonra geldiğimizde taşlar dökülmüş durumda. Burada çocuklarımız oyun oynuyor. Arabalarımız var. Şu anda güneş vurdu taşlar ısındı. İleriki günlerde soğukta taşların hepsi aşağı gelecek. Daha vahim olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'SESSİZİMİ DUYURAMADIK'

Mahalle sakini Emre Kural da, yağışlarda çatlak oluşan duvarlardan sesler duyduklarını anlatarak, "Resmi kanallara başvurumuzu yaptık, sesimizi duyuramadık. Buranın hak sahibi belediye. Biz site sakinleri olarak belediyeye 'Arsanın bize devrini yapın biz buraları yaptırtalım' diye teklif de yaptık. Ancak bize ne devrini yapabildiler ne de bir çözüm sunabildiler. Yıkılan yerler kooperatife ait. Duvarların yapılışı uygun olmadığı için birkaç kere daha kaza atlattık. Yağmur ve yağışlardan sonra duvarlardan ses geliyor ve yıkılıyor. Buna bir çözüm bulunmadı" dedi.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'

Sitede oturan Sevil Gürsoy Çapoğlu ise, "3 sene önce büyük bir gürültü oldu, duvar aşağı indi. Biz binalar tamamen aşağı çöküyor zannettik. Evlerin içine taşlar girdi. Can kaybı olmaması büyük bir şanstı. Çocuklarımızı parklara korkarak bırakıyoruz. Okula nasıl gidecekler, hangi yolda gidecekler diye hep bir endişe içindeyiz. Şuradan bir taş düşse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek" diyerek önlemlerin artırılması istedi.

Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktı

Erzurum polisinin şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan uygulamada, kendine hamile süsü veren Ş.A.'nın (33) karnına sarılı vaziyette 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binası içerisinde polis noktasına götürdüğü Ş.A.'nın üst aramasını yaptı. Aramada, kendine hamile sürü veren genç kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.A.'nın emniyete götürüldüğü sırada ağladığı görüldü.

