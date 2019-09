Dha yurt bülteni - 8

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (2)

OĞLUNUN KAYBOLDUĞU GÜNKÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 23 aileden biri olan Çetinkaya ailesinin oğlu Süleyman Çetinkaya'nın (18), güvenlik kamera ve MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos gününden bu yana haber alamadıkları oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle, 3 Eylül günü, partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne babanın oturma eylemi diğer aileler ile birlikte sürerken, Süleyman Çetinkaya'nın, kaybolduğu gün kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerine göre Süleyman Çetinkaya, 30 Ağustos sabahı saat 07.27'de akrabası 2 kadın ile birlikte Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, tedavi altındaki eniştesini ziyaret ediyor. Saat 08.14'de de aynı kadınlarla birlikte hastaneden çıkıyor. Süleyman Çetinkaya bir süre sonra ise tek başına geldiği ilçe otogarında MOBESE kamerlarına yansıyor.

Sırt çantası bulunan ve cep telefonuyla konuşan Çetinkaya'nın, buradan Mardin'in Kızıltepe ilçesine giderek, PKK'lı teröristler ile buluşup, terör örgütüne katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

Süleyman Çetinkaya'nın akrabalarıyla hasteneye girişi

Hastaneden çıkışı

Elinde telefonla görüşerek ilçe otogarına girişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN /DİYARBAKIR,

=======================

Gizli cennet Saklıgöl, koruma altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki 'Saklıgöl', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede bugün yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Honaz dağlarında yaklaşık 1200 metre rakımda bulunan Yukarıdağdere Mahallesi'nde, çam ağaçları arasında yer alan Saklıgöl, tektonik olaylar sonucu çöküntüyle oluştu. Tatlı su canlılarına ev sahipliği yapan Saklıgöl, özellikle fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca gölün etrafı daha önce piknik alanı olarak düzenlendiği için vatandaşlar da piknik için burayı tercih ediyor. Çevrede fazla tanınmayan ve adı da bu nedenle Saklıgöl olarak kalan gölün çapı 300 metreyi buluyor. Gölde sazlıklardan oluşan 7 tonluk yüzen bir ada mevcut. Ada rüzgarın etkisiyle zaman zaman yer değiştiriyor. Doğal güzelliğiyle cennet yerlerden biri olan Saklıgöl'ün bu güzelliği, alınan kararla korunmaya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Saklıgöl, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI KARARI OLUMLU KARŞILADI

Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, Saklıgöl'ün koruma altına alınmasının gelecek açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Saklıgöl, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alındı. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve onların çocuklarına daha doğrusu geleceğe aktarma konusunda doğru bir karar alındı. Burası çok değerli bir bölge. 1200 metre rakımda, havasıyla, ormanlık alanları ve doğasıyla ziyaretçilerin güzel zamanlar geçirdiği bir yer. Biz, Honaz Belediyesi olarak daha güzel projeler yapacağız. Saklıgöl, 30 Temmuz 2019'da, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla Honaz Belediyesi'ne devredildi. Burada peyzaj çalışması yapacaktık ancak kararname çıktı. Kararnameyle burası gelecek yüzyıllara aktarılacak alan haline gelecek. Üst ve altyapı çalışmaları tamamen kontrol altında olacak. Burada çaktığımız her çivi, attığımız her adım geleceği bağlayıcı olduğu için yapılacaklar bir kurumdan geçecek. Çok doğru yerinde ve zamanında alınmış bir karar olarak düşünüyorum" dedi.

Yukarıdağdere Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ise, Saklıgöl'ün doğal bir cennet olduğunu belirterek, "Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor, piknik için geliyorlar. Burası saklı bir cennet. Hatta göl içinde bağımsız bir ada bile var. Yaklaşık 40 metrekarelik ada, rüzgarın estiği yöne doğru kayıyor. Saklıgöl, koruma altına alınmasıyla daha güzel olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Saklıgöl'den görüntü

-Havadan drone görüntü

-Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile röp.

-Yukarıdağdere muhtarı Ahmet Aslan ile röp.

-Ramazan Çetin anons

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

==================

1400 metrede üzüm hasadı

Mersin'in Silifke ilçesindeki 1400 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde, sofralık üzüm hasadı yapıldı.

Hasat nedeni ile düzenlenen törene Kaymakam Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Orman Müdürü Hasan Arslan ve üreticiler katıldı. Kaymakam Emiroğlu, makasla ilk üzüm salkımını keserek hasat sürecini başlattı.

Silifke'nin tarımsal potansiyeline ilişkin bir açıklama yapan Emiroğlu, "Silifke'de göreve başlayalı 10 gün oldu. 10'uncu günde toprakların ne kadar bereketli olduğunu, insanların da bu bereketli topraklara çalışarak değer kattığını gördük. Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün ve verim alınamaz. Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir" dedi.

İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ise 8 bin 100 dekarlık alanda üzüm üretildiğini belirterek, "2019 yılında 16 bin ton üzüm rekoltesi beklenilmektedir. İlçemizde genellikle yer bağcılığı yapılmakta, çok az miktarda ve çoğunlukla bahçe kenarlarında olmak üzere telli terbiye sistemi kullanılmaktadır. İlçemizde genel olarak sofralık, şıralık-şaraplık ve kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır. İlçemizde sofralık üzümlerde dekar başına verim sofralık üzüm çeşitlerinde 2 bin 500-3 bin kilogram olurken, kurutmalık üzüm çeşitlerinde 400 kilogram verim alınabilmektedir. 4 kilogram yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm alınmaktadır. Sofralık üzümler 2-3 TL'den satılırken, kuru üzümün satış fiyatı 10 TL'dir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Kaymakam Emiroğlu'na bilgi verilmesi

Üzümlerin hasat edilmesi

Emiroğlu ile röportaj

Üzüm bağı ve ürünlerin genel-detay görüntüleri

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin),

=====================

Gün doğumunda doğaya konser

Antalya'da arp sanatçısı Aslıhan Güngör (33), Klasik Batı Müziği'nde kullanılan tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan ve mitolojide 'meleklerin çalgısı' olarak bilinen enstrümanıyla sık sık doğaya konser veriyor. Yaklaşık 39 kilo ağırlığında 1.80 metre boyundaki arpı gidebildiği her yere götürüp sadece doğa için çalan sanatçı, doğanın müthiş zenginliği içinde verdiği bu konserlerin motivasyonunu artırdığını söylüyor. Bugüne kadar pek çok antik kentte mitolojik çalgısıyla konser veren sanatçının hayali ise Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de konser vermek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzisyen, bestekar ve yazar İpek Mine Sonakın'dan arp eğimi alan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası arp sanatçısı Aslıhan Güngör, Klasik Batı Müziği'nde kullanılan, tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan ve mitolojide 'meleklerin çalgısı' olarak bilinen enstrümanıyla sık sık doğaya konserler veriyor. Yaklaşık 39 kilo ağırlığında 1.80 metre boyundaki arpı gidebildiği her yere götürüp sadece doğa için çalan sanatçı, doğanın müthiş zenginliği içinde verdiği bu konserlerin motivasyonunu artırdığını söylüyor.

2006'dan bu yana Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışan sanatçı, 2 yıl önce yerleştiği Antalya'da, bazen gün doğumunda, bazen gün batımında güneşe, denize, ağaçlara, taşlara, toprağa konser vermenin kendisi için inanılmaz huzur kaynağı olduğunu söyledi.

KENDİNE KALAN ZAMANLARINDA DOĞAYA ÇALIYOR

Kendine ayırdığı zamanı doğada geçirmekten hoşlandığını belirten Aslıhan Güngör, "Yıllardır salonlarda ve büyük orkestralar içinde konserler veriyorum. Çok koşturmam oluyor, çok şehir değiştiriyorum. Zaman bulduğumda ise bu temponun içinden sıyrılıp gökyüzüne, batan güneşe, doğan güneşe, denize, toprağa, bütün doğal güzelliklere çalıyorum. Doğaya çalmak beni besliyor, motivasyon sağlıyor" dedi.

'AĞIR VE BÜYÜK BİR ENSTRÜMAN AMA TAŞIMAK ZOR GELMİYOR'

Aslıhan Güngör, 39 kilogram ağırlığında, 1.80 santimetre boyunda, 47 telli ve 7 pedallı çok komplike ve büyük bir enstrüman olan arpı tek başına taşımak zorunda olduğunu, ancak bunun kendisine hiç zor gelmediğini söyledi. Daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, Kemer ilçesi Tahtalı Dağı yamacındaki Beycik gibi sarp yerlere çıkarak arp çaldığını anlatan Güngör, "Ağır ve büyük bir enstrüman. Taşıması zor ama sınırlar hep aşılmak için var" diye konuştu.

'KARA KIZ' ADINI VERDİ

'Kara Kız' adını verdiği enstrümanını 'götürülemez' denen her yere taşıdığını ve orada çaldığını anlatan Aslıhan Güngör, o atmosferde çalmanın ayrı bir zenginliği olduğuna inandığını söyledi. Salonlardaki konserlerde belli bir disiplin içinde çaldığını vurgulayan Güngör, "Doğaya çalarken o disiplin içinden biraz sıyrılıp kendi ruhumu özgürleştiriyorum" dedi. Arpın çok pahalı bir enstrüman olduğunu da vurgulayan Güngör, "Estrümanımı alabilmek için yıllarım çok çalışarak geçti. Şimdi dağlara, köylere, kasabalara götürüyorum, mutluyum" diye konuştu.

GÖBEKLİTEPE EN BÜYÜK HAYALİ

Müziğin bitmeyen bir yolculuk olduğunu belirten Aslıhan Güngör, proje ve hayallerinden de bahsetti. Bugüne kadar Aspendos, Myndos, Side, Olympos, Miletus, Hierapolis gibi pek çok antik kentte mitolojik çalgısıyla konser veren sanatçı, antik kentlerin binlerce yıllık tarihi içinde arpın tellerine dokunmanın çok tılsımlı olduğunu kaydetti. En büyük hayalinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, insanlık tarihinin ilk tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de konser vermek olduğunu söyleyen Güngör, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'de, o atmosferde arp çalmayı çok isterim. Antik kentlerin beni çok büyüleyen bir tarafı var. Türkiye bu konuda çok şanslı bir ülke. Çok fazla mirasımız var. Hepimizin bu kadar geçmişi zengin topraklarda yaşamanın avantajını ve güzelliğini hissetmesi gerek. Sanatçılar olarak bizlerin oralarda sürekli bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. O nedenle antik kentlerde arp çalarken çok etkileniyorum. Oradaki yaşanmışlıklar, binlerce yıl önceki mimari doku çok etkiliyor. O dokunun içinde olmak çok tılsımlı bir şey."

Görüntü Dökümü

-----------

-Aslıhan Güngör detay

-Gündoğumu detay

-Gündoğumunda arp çalması

-Sahil detay

-Doğa detay

-Arp çalması

-Arp detay

-Röp: Aslıhan Güngör

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

===================

Kanserde erken teşhise dikkat çekmek için rafting yaptılar

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Munzur Nehri'nde rafting yaptı.

Etkinlikler kapsamında 40 sağlık çalışanı 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir' pankartıyla Munzur Nehri'nde rafting yaptı.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Sercan Özaydın, sağlıklı ve uzun bir yaşam için erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Kanser hastalığının önüne geçmek ve fiziksel kondisyonu arttırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti öneriyoruz. Biz de kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu aktiviteyi yaptık. Umarım her vatandaşımız sağlıklı bir yaşam için bu konuda bilinçlenir ve daha sağlıklı bir yaşam için adımlarını daha da emin adımlar atar" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

Sağlık çalışanlarının açtığı pankart

Rafting etkinliğinden görüntü

İl Müdürü Özaydın'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 440 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

===================

Kuyumcudan altın zincir çalmaya kalkışan İranlı karı- koca yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcudan altın kolye çalmaya çalışırken fark edilen İranlı karı- koca çalışanların dikkati sayesinde yakalandı. Olay anı kuyumcudaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya dün akşam alışveriş bahanesiyle gelen 2 şüpheliden kadın olan kuyumcu çalışanlarını dışarıda oyalarken, erkek şüpheli ise yüzük alma bahanesiyle içeri girdi. Kuyumcu çalışanının arkasını dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde açıkta duran altın zincir kolyeyi alıp cebine koydu. Durumu fark eden diğer çalışan ise kepenkleri kapatarak polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan kadın ve erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede İran uyruklu karı- koca olduğu belirlenen Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30), polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerine de anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren erkek şüphelinin kuyumcu çalışanı arkasını döndüğü sırada tezgahtaki altın kolyeyi alıp hızla cebine koyduğu, durumu fark eden diğer çalışanın olaya müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

Kuyumcu önünden detay

Güvenlik kamerası

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya),

===================

Şehit Astsubay Halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı

FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasının kuzeni Halil Halisdemir (33), Bursa'nın Mudanya ilçesinde girdiği denizde, başını kayalıklara çarptı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Halil Halisdemir'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Ömer Halisdemir'in babasının amcasının oğlu olan Halil Halisdemir, yaşadığı Bursa'dan 8 Eylül'de arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mudanya ilçesi Söğütpınar sahilinden denize girdi. TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, dalgalı denizde akıntıya kapılıp, başını kayalıklara çarptı. Baygınlık geçiren Halisdemir'i, ihbar üzerine gelen dalgıçlar baygın halde sudan çıkardı. Halisdemir, hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan 3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine getirilen Halil Halisdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber: Ali KADI/NİĞDE, -