DHA YURT BÜLTENİ - 8

İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü: 4 ölü (1)

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı babasının amcasının oğlu İbrahim A. (45), onun eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile diğer amca oğlu Erol A.'yı (36) av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediği ileri sürülen Murat A., jandarmaya teslim oldu.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiya göre, bugün saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A., yanındaki av tüfeği ve tabanca ile kapının önündeki Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., olayın ardından suç aleti tabanca ve tüfekle jandarmaya teslim oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK

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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi 3'üncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristin Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. DEAŞ'lı terörist önceki gün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

Tampon bölgede 2 gece 3 gündür bekleyişini sürdüren DEAŞ'lı, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi araçta geçirerek beslenme ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, bu sabah saatlerinde yeniden tampon bölgeye konuldu.

Muhammad Darwis Bassam'ın bekleyişi 3'üncü gününde sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda alınan güvenlik önlemleri de devam ediyor. Bu arada karşıda Yunan askerlerinin de önlemleri artırdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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Pazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylar

Tampon bölgeden detaylar

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Alınan güvenlik önlemleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

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Ağrı'da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak

Ağrı kent merkezindeki ahırlar, kentsel dönüşümle il dışına taşınacak. Yaklaşık 100 hektar alanda yapılacak ahırların temeli Mart 2020'de atılacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projenin Türkiye'de bir ilk ve model olacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi ahırların kent dışına çıkarılacağı vaadinin gerçekleşmesi için ilk adım atıldı. Bin 300'e yakın ahırın etap etap dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım Mart 2020'de atılacak. Geçen hafta Ağrı'yı gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da destek verdiği proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak. İlk etapta kent merkezindeki bin 300 ahırdan 416'sı buraya taşınacak.

AĞRI PİLOT İL SEÇİLDİ

Seçimde Ağrılılara ahırları şehrin dışına taşıyacakların dair taahhütte bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ağrı merkezde yaklaşık bin 300'e yakın bir ahır mevcut. Bu Ağrı'nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza gerekli girişimlerde bulunduk konuyu arz ettik, kendileri de çok makul buldu. Dolayısıyla Ağrı pilot il seçildi" dedi.

TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK

İlk kazman Mart ayında vurulacak projeyle Ağrı'nın hayvancılık sektörünün merkezi haline geleceğini ifade eden Sayan, "Proje, Türkiye'de bir ilk ve bir model olacaktır. Bu model belki bütün Türkiye'deki diğer hayvancılıkla uğraşan illere de öncülük edecek bir proje olacaktır. Çok geniş kapsamlı, inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle sayın bakanlarımızın girişimleriyle bütün Türkiye'ye model olacak. Hayvancılık sorununun önemli bir kısmının Ağrı'da çözüleceğine inanıyoruz. Bin 300 dönümlük alanda ilk olarak 416 ahır yapılıyor. 25-75-100 başlık ahırların yanışına sosyal donatıları, çoban evleri, kafeteryası olacak. Hayvan pazarlaması için gelen insanların pazarlık yapabilecekleri yerler bulunacak" diye konuştu.

HAYAL ETTİĞİM PROJEYDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen hafta Ağrı'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Sayan, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, hem ilimizi güzel bir şehir görünümüne kavuşturuyoruz hem de hayvancılığı daha da çok geliştiriyoruz. Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını bir nebzede olsa, ben Ağrı'yla, Ağrı'da yapılacak hayvancılıkla çözüleceğine inanıyorum. Benim hayal ettiğim büyük bir projeydi, bu projeyi canı gönülden sahipleniyorum. İnşallah en kısa zamanda bu projenin örneğini bütün Türkiye'de göreceğiz. Her şeyden önce Ağrı bölgede hayvancılık anlamında ilk sırada olan bir il, hayvancılığın merkezi olacak Ağrı'da ticaret canlanacak. Sınır bir iliz, İran ve diğer komşu ülkelerden de hayvancılık merkezi olarak Ağrı'ya ithalat ve ihracat anlamında bir canlılık kazandırılacak. Ağrı'nın yapacağı hizmetler bütün Türkiye'de hissedilecek. Yani Türkiye'nin et ihtiyacı anlamında, hayvan üretimi anlamında büyük bir eksiklik giderilecek."

Görüntü Dökümü

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-Ahır Projesi Anons

-Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Röp

-Detaylar

-Proje Görüntüsü

(Süre: 5 dk 35 sn, BoyutB 625 MB)

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Çocukları cinsel istismara uğrayan anneye kadınlardan destek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini dile getiren 3 çocuk annesi E.G.'ye, düzenlenen gecenin geliri bağışlandı. Geceye maske takarak katılan E.G., 'Güçlü Kadın' seçildi.

Gebze'de yaşayan Tuğba Daştan, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedeflediği 'Güçlü Kadın' projesini hayata geçirdi. Tuğba Daştan, sosyal medyadan gelen yazıyla harekete geçti. Eşinin 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu 3 çocuk annesi E.G., Tuğba Daştan'a gönderdiği yazıda eşinin 13 yaşında ve 9 yaşında olan kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, eşinin 38 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığını, çocuklarının cinsel istismara uğradığı evden taşınmak istediğini ve markete borcunun olduğunu söyleyerek, yardım talebinde bulundu.

Dün akşam, Tuğba Daştan'ın organize ettiği 'Güçlü Kadınlar Matinesi'ne çok sayıda kadın katıldı. Geliri, E.G.'nin ihtiyaçları için kullanılacak gecede E.G. 'Güçlü Kadın' seçildi.

E.G kendisine destek veren tüm kadınlara teşekkür ederek, "Ben bugün bütün kadınlara, bütün güçlü kadınlara çok teşekkür ederim. Özellikle Tuğba Hanım'a böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ederim. Çok gururluyum, güçlü bir anneyim, güçlü bir kadınım, bütün kadınlar çok güçlü. Biz hep beraber el ele ayakta duracağız" dedi.

Güçlü kadınlar organizasyonunu düzenleyen Tuğba Daştan, "Bugün çok onurluyum, her şeyden önce insanların bu kadar yoğun ilgi göstereceğini tahmin etmemiştim. Güçlü kadınlar kendisini güçlü bulan anneler hepsi bu akşam buradalar. İyi ki el ele verdik ve bu geceyi hep birlikte inşa ettik. Bütün kadınlara çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Güçlü kadınlar organizasyonuna destek veren ses sanatçısı Deniz Toprak ise "Öncelikle çok gurur verici bir şey kadın dayanışması ve çok önemli. Kadın dayanışması güç verir, iyileştirir, şifalandırır. Böyle bir gecede bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Geceye ablası Deniz Toprak ile katılan internet fenomeni Nilay Toprak da böyle bir geceye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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E.G.'nin ödül alırken görüntüsü

E.G. konuşması ve röp.

Tuğba Daştan'ın konuşması

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Kübra'nın hayalini gerçekleştirdiler

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli, 13 yaşındaki Kübra Tuncay'a bir grup gönüllü tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Çocuklar üşümesin' ismini alan gönüllü grubun üyesi olan gençler son olarak Kübra Tuncay için yardımda bulundu. Dicle ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan Kübra Tuncay'ın evine giden gençler önce sihirbazlık gösterisi yaptı. Ardından Tuncay'ın akülü sandalyesi getirilerek kendisine hediye edildi. Kübra'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar cep telefonu kameralarına da kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Çocuklar üşümesin grubunun Kübra'nın evine gidişi

Sihirbazlık gösterisi

Kübra'nın oyuna dahil edilmesi

Akülü sandalyenin verilmesi

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

Haber: Elif FİLİZ Kamera: DİYARBAKIR,

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Köprüde zincirleme kaza: 4 yaralı

Karabük'te, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük–Zonguldak yolu üzerinde bulunan Filyos köprüsünde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Vedat Genç(33) idaresindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet Işıldak'ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Koymat'ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini demir korkuluklar önledi. Kazada, sürücüler ile Nacide Koymat (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü olarak geçişlerin sağlandığı yol araçların kaldırılmasından sonra trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

Boyutu: (154 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Balkondan düşen üniversiteli genç yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'ncü katının balkonundan zemine düşen 19 yaşındaki Enes Özkendir ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 3'ncü katında babası Kenan Özkendir'e ait evde yaşayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Özkendir, balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özkendir, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunan Özkendir, ambulansla, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Özkendir'in anne ve babasının bir süre önce boşandığı belirtildi. Olayın intihar girişimi mi yoksa düşme mi olduğu araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),