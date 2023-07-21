Edirne'de TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Edirne'de TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpması sonucu 4 kişi öldü

21.07.2023 16:16

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpan bir TIR'ın neden olduğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden sağlık ve itfaiye personeli de arıların sokması sonucu yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'dan Edirne'ye bal üretimi için geldikleri belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR'ın, arı kovanı yüklü park halindeki 2 kamyonete çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden ve arıların sokması sonucu yaralanan 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 2 kamyonete çarptı. Kazada, bir kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybederken, TIR sürücüsü Gencay Eren yaralandı.

Kovan yüklü kamyonetlere tır çarptı! 4 kişi can verdi, 3 görevli arılar yüzünden hastanelik oldu

EKİPLER, ARILAR NEDENİYLE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Yaralı TIR sürücüsü Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kovan yüklü kamyonetlere tır çarptı! 4 kişi can verdi, 3 görevli arılar yüzünden hastanelik oldu

3 GÖREVLİ HASTANELİK OLDU

Olaya müdahale eden ve arıların sokması sonucu yaralanan 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı. Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı.

Kovan yüklü kamyonetlere tır çarptı! 4 kişi can verdi, 3 görevli arılar yüzünden hastanelik oldu

BAL ÜRETİMİ İÇİN MUĞLA'DAN EDİRNE'YE GLEMİŞLER

Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi. Doğan, Okan ve Hakan Menteşe ile Buluthan Aydın'ın cenazeleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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