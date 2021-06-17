Ege'den Yaş meyve sebze ihracatı 3 yılda 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen basın toplantısıyla göreve geldikleri 3 yıl boyunca hayata geçirdikleri projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2018 yılının Nisan ayında göreve geldiğimizden beri 600'ü aşkın üyemiz ve ihracatımızın artması için çalışmalar yapıyoruz. 2017 yılının sonunda 739 milyon dolar olan Birliğimiz yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 12 artışla 831 milyona, 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyona ve nihayet 2020 yılının sonunda yüzde 17 oranında artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükseldi ve Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını üyelerimizle beraber aşmayı başardık. Böylece 2017 yılının sonundan bu yana ihracatımızı 300 milyon dolar artırmış olduk."

2021 yılının ilk 5 aylık döneminde de ihracatlarındaki artışın devam ettiğini yüzde 16'lık artışla ihracatlarını 397 milyon dolara taşıdıklarını anlatan Uçak, "Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda yaptığımız basın toplantısında sizlerin önünde 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk, bu artış ivmesi ile devam edersek 2021 yılını da yeni bir rekorla kapatacağız. 2018 yılından bu yana hem üyelerimize daha yakın olmak için, hem de ihraç ürünlerimizin tanıtımını yapmak için birçok icraat gerçekleştirmeye çalıştık." dedi.

Yaş meyve sebze sektörünün sahadaki aktifliği başarı örneği

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, 2018'de üretim alanlarını ziyaret etmesi ve üreticilerle devamlı iletişim halinde kalması için bir ziraat mühendisi ve aktif üye ziyaretleri gerçekleştirmesi için bir halkla ilişkiler uzmanını istihdam ettiklerini söyledi.

"Üye İlişkileri Timi olarak adlandırdığımız bu ekip 2018 yılından bu yana 800'ün üzerinde üyemizi belirli aralıklarla yerinde ziyaret etti. Zaman zaman Yönetim Kurulu olarak bizler de bu ziyaretlere eşlik ettik. Arkadaşlarımız, mesafe tanımaksızın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Afyon, Balıkesir ve Denizli'deki firmalara ziyaretlerde bulundu. Her ay yönetim kurulu toplantılarımızda üyelerden gelen sorunları değerlendirdik, girişimlerde bulunduk. İzmir dışında bulunan bazı ihracat bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı inspektörleri İzmir'den görevlendiriliyordu, bu ihracatçılar için büyük zaman kaybına yol açıyordu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüştük, şu anda hemen hemen her ilçedeki firmalarımıza kendi ilçesindeki inspektörler denetime gelmeye başladı ve sorunları çözüldü. Yeni üye olan firmalarımıza da üye oldukları anda hoşgeldiniz sertifikaları gönderdik, kendimizi hemen tanıttık. Bu sistemimiz Birliğimizdeki diğer sektörlerdeki birliklerimiz için de örnek bir sistem oldu, şimdi onlar da üye ziyaretlerine daha fazla ağırlık vermeye başladılar."

Tarladan çatala gıda güvenliği 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesiyle sağlanacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Türkiye'nin yaş meyve sebzede önemli bir üretici ülke ve yılda 55 milyon ton meyve sebze üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"İhracatın da en önemli faktörünün üretim olduğunun bilincindeyiz. Dünya genelinde tüketicinin sağlıklı gıdaya erişme çabası, öncelik verilen konular sıralamasında ilk sıraya yükselmiş durumda. Gıda üreticileri ve ihracatçıları tarladan çatala güvenli gıda üretip tüketicinin güvenini kazanmak için "Gıda Güvenliği" ile ilgili adımları hızla atıyor. Biz de Birlik olarak gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmanın yolunun tüketici güveninin sürdürülebilir olmasından geçtiği bilinciyle bölgemizde ihracatı ağırlıkla yapılan ürünler için bölgenin kalıntı haritasını ortaya çıkarmak amacıyla 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' adını verdiği projeyi hayata geçirdik."

Yaş meyve sebze sektörü kalıntısız üretiyor

Pestisit kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Cengiz Balık, doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz de bu projeyle üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin doğru kullanımını kontrol ediyoruz. "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" projesiyle ihracatın yoğun olduğu çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı ürünlerine yönelik pestisitlerin belirlenmesi amaçlı analizleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projemize, Bölgemizde bin 500 dekar alana yayılmış çilek üretim sahasını temsil eden sera ve bahçelerden numuneler alarak başladık. Kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye'nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi. 2020 Ocak-Mayıs döneminde 17 milyon dolar olan çilek ihracatı 2021 Ocak Mayıs döneminde 41 milyon dolara yükseldi. Bu ay itibariyle asma yaprağı ile ilgili analiz çalışmamızı da sonuçlandırmış olacağız."

Ürünlerle ilgili çok önemli bir veri tabanı elimizde olacak

Cengiz Balık, Avrupa Birliği mevzuatındaki birtakım eksiklikler sebebiyle Türkiye'den ihraç edilen asma yaprakları ve yaprak sarmaları için mümkün olan en düşün kalıntı limitlerinin uygulandığını anlattı.

"Bu durumu düzeltmek için birçok adım attık, Avrupa'dan gelen yetkililere sunumlar yaptık, bağları gezdirdik. Asma yaprağındaki sonuçların da beklediğimiz gibi çıktığını söyleyebilirim. Üreticilerimiz ile devamlı temas halindeyiz ve onlara yönlendirmelerde bulunuyoruz. Projemiz kiraz ürünüyle devam ediyor, numune ve analiz süreci bittiğinde onunla ilgili bilgilendirmeyi de yapacağız. Bu proje bittiğinde proje konusu ürünler ile ilgili elimizde çok önemli bir veri tabanı olacak ve birçok bilimsel çalışmada bu verilerden yararlanarak ülkemiz çıkarlarını daha etkili bir şekilde savunacağımızı düşünüyorum."

Türkiye'nin ilk sanal fuarı, sanal ticaret heyetleri, dijital tadım etkinlikleri

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Türkmenoğlu, sanal heyet ve sanal fuarlar düzenlediklerini ve birçok alıcıyı firmalarla buluşturduklarını açıkladı.

"Sanal ortamda ticaret heyeti etkinliği gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez bir birlik olarak sanal fuar organizasyonuna öncülük ettik. The Fource Sanal gıda fuarında 54 Türk firmamız dünyanın çeşitli yerlerinden birçok alıcıyla online ortamda buluşma fırsatı yakaladı. Bunun yanında Turquality projemiz kapsamında Las Vegas Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma ile üniversite ders programına Türk yemekleri ile ilgili bir program dahil ettik, Amerikalı şeflerle dijital tadım etkinlikleri düzenledik."

Yeni dönemde sektörün ajandası yoğun

Türkmenoğlu, "Pandemi öncesinde UR-GE projeleriyle taze meyve sebze ve işlenmiş meyve sebze kümeleri oluşturarak bu kümelerde yer alan firmalarla yurtdışında tanıtım faaliyetleri yapmayı düşünüyorduk. Şu ana kadar fiziki bir etkinlik yapamasak da küme firmalarımıza uzaktan satış ve pazarlama yöntemleri ile ilgili eğitimler verdik. Pandemi sürecinde çok iyi hazırlandığımız UR-GE ve Ticaret heyetlerimizi hayata geçirebileceğiz. Dünyanın dört bir yanında tadım ve tanıtım etkinlikleri ile pazarlarımızı genişletmek için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız mevcut pazarlarımızı korurken, potansiyel pazarlarımızı mümkün olduğunda genişletmek olacaktır." diye konuştu.

Üretici ve ihracatçı omuz omuza

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, "Bizler yönetimde olduğumuz ilk günden itibaren üreticilerimizle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Onları hem üretim alanlarında hem de köy kahvelerinde ziyaret ediyor, ihracata uygun kalitede ürünlerin elde edilmesi ve tarımsal üretimde yapılması gerekenler ile pestisitlerdeki kalıntı değerleri bakımından bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Pandemi öncesinde akademisyenler ve sektörümüze hâkim kişilerin konuşmacı olarak katıldığı, üretici, aracı, komisyoncu, ihracatçı firma temsilcilerinin katılımıyla birçok toplantı gerçekleştirildi. Bölgede üretimi yapılan ve ihracatımız bakımından önemli olan ürünler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Özellikle üreticilerimiz hem teknik olarak hem de sektörümüz bakımından merak ettikleri tüm soruları sordular. Şu ana kadar İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Afyonkarahisar Sultandağı ve Manisa Alaşehir'de toplantılarımızı gerçekleştirdik." dedi.

"Hasat ve ötesi" ile dünyanın her yerinden potansiyel alıcılara ulaşmasını sağlıyoruz

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Demirci, Birlikten ve üyelerden gelen haberleri duyurmak, üyelerden de haberlere yer vermek adına Birlik tarihinde ilk kez sektörel bir dergi yayımlandığını açıkladı.

"İlk olarak 2019'da yayına başladığımız ve 4 ayda bir çıkardığımız dergimiz "Hasat ve Ötesi"ni ilgili tüm kurumlardan üyelerimize Türkiye'nin her köşesine ulaştırıyoruz. Yakın zamanda 5'inci sayısını çıkaracağımız dergimizi, hem Türkçe hem İngilizce yayınlıyoruz. Böylece sadece Türkiye içinde değil, katıldığımız uluslararası fuar ve heyetler vasıtasıyla da dünyanın her yerinden potansiyel alıcılara ulaşmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar 60'ın üzerinde üye firmamız ile röportaj gerçekleştirdik ve onların onaylarını alarak dergimizde yayınladık. Böylece üyelerimizin ve ürünlerimizin bilinirliğini arttırmaya çalıştık. Ayrıca her sayımızda sektörden haberleri ele aldığımız köşemizle sektörel bilinci geliştirmeyi amaçladık.Alanında uzman öğretim üyelerimizin tarımsal üretime dair görüşlerine yer verdiğimiz tarım haberlerine de büyük önem verdik."

Yeni UR-GE Ticaret heyetleri gündemde

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, "Birliğimiz bünyesinde 2 adet UR-GE Projemiz mevcut. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Taze Üzüm, Kiraz, Nar ve İşlenmiş Gıda olmak üzere iki yeni projeye başladık. Seyahat kısıtlaması her ne kadar bu projelerimizi etkilemiş olsa da, katılımcılarımıza proje kapsamında birçok yararlı eğitim olanağı sağlıyoruz. 2021 kalan yarısında umarım virüsün etkisinin azalması ve ülke sınırlarının açılmasıyla, bu süreçte çok iyi hazırlandığımız UR-GE Ticaret heyetlerini de gerçekleştirebileceğiz." diye konuştu.

Rusya, Hong Kong, Almanya, Ortadoğu, Çin

Pandemi öncesinde sektörleri ve üyeleri dünyanın en önemli fuarlarından, Rusya Moskova'da World Food Moscow, Hong Kong'da Asia Fruit Logistica, Almanya'da Berlin Fruit Logistica, Japonya'da Foodex ve daha birçok fuarda temsil ettiklerini söyleyen Sanford sözlerini şöyle tamamladı:

"Bununla birlikte, pandeminin bitmesiyle birlikte uluslararası fuarlara katılımımız ve üyelerimizi, sektörlerimizi uluslararası arenada temsilimiz devam edecek. Rusya, Hong Kong, Almanya, Ortadoğu, Çin başta olmak üzere birçok uluslararası fuarda stant açmaya, Türk taze meyve sebzelerini ve mamullerini en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz bu tanıtımlarla birlikte üzerinde önemle durduğumuz bir konu da katma değerli ürün ihracatı. Malumunuz ihraç birim fiyatlarını artırabildiğimiz ölçüde ihracat gelirimizle buna bağlı ülkemize kazandırdığımız döviz miktarı artmaktadır.Katma değerli üretim deyince akla sadece bir ürünün işlenmesi ile elde edilen değer gelmemelidir. Bir ürünün katma değer kazanmasındaki en önemli faktörlerin başında ürüne modern teknolojik enstrümanların ve ürün geliştirme çalışmalarının da yardımıyla yeni bir sıfat yüklemek, ürünün vasfında değişiklik yapmak geliyor. Ancak, paketleme, lojistik, raf ömrünü uzatıcı yenilikler gibi gelişmelerle de ürüne önemli bir değer katılabilir. Katıldığımız fuarlarda yeni teknolojileri görerek katma değerli ihracatı nasıl artırabileceğimize ilişkin deneyimlerimizi de üyelerimizle her fırsatta paylaşıyoruz."