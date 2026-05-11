Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair tarihi açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair tarihi açıklamalar

Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair tarihi açıklamalar
11.05.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin eski Avrupa Birliği Bakanı, Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geçmişten bugüne dönüşümünü, Karabağ sonrası bölgesel dengeleri, Ermenistan’la normalleşme sürecini ve savunma sanayiindeki yeni güç dengesini değerlendirdi.

Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger ile SAHA EXPO platformunda gerçekleştirilen söyleşide Bağış, merhum Haydar Aliyev ile Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen tarihi bir diyaloğu da ayrıntılarıyla anlattı.

"OĞLUMU DA, ÜLKEMİ DE SANA EMANET EDİYORUM"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugün ulaştığı seviyenin temelinde güçlü bir kardeşlik hukukunun bulunduğunu belirten Bağış, 2003 yılında Bakü’de gerçekleşen kritik bir görüşmeyi anlattı. AK Parti’nin yeni iktidara geldiği dönemde, siyasi yasağı nedeniyle henüz başbakan olmayan Erdoğan’ın Bakü’de devlet başkanı düzeyinde ağırlandığını ifade eden Bağış, görüşmede Haydar Aliyev’in Erdoğan’a şu sözleri söylediğini aktardı:

"Ben yaşlandım, sağlığım da iyi değil. Süleyman Demirel’le çok güzel işler yaptık ama artık sıra sizde. Oğlumu da, ülkemi de sana emanet ediyorum. Türkiye’nin eli her zaman Azerbaycan’ın üstünde olsun."

Bağış, Erdoğan’ın ise bu sözlere "Bu emanet başımın üstündedir" diyerek karşılık verdiğini belirtti.

O görüşmede kendisinin de bulunduğunu ifade eden Bağış, "Ben o sofradaki samimiyeti hâlâ unutamam. O yemekte yediğimiz domatesin, salatalığın tadı hâlâ damağımdadır. Çünkü mesele yemek değil, o sofradaki kardeşlik ruhuydu. Bugün gelinen nokta, o gün verilen sözlerin devamıdır" dedi.

"BU İLİŞKİ ÇIKAR DEĞİL GÖNÜL TEMELLİDİR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağın klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurgulayan Bağış, iki ülke arasındaki ilişkinin "çıkar temelli değil gönül temelli" olduğunu söyledi.

"Bizimkisi pazara kadar süren bir ortaklık değil, mezara kadar sürecek bir kardeşlik hukukudur" diyen Bağış, Türkiye’ye yönelik bir tehdidin karşısında Azerbaycan’ın, Azerbaycan’a yönelik bir tehdidin karşısında ise Türkiye’nin duracağını ifade etti.

15 TEMMUZ VE KARABAĞ SÜRECİ VURGUSU

Bağış, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin en net sınandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, o süreçte İlham Aliyev’in Türkiye’ye verdiği desteğin unutulmaz olduğunu söyledi. Erdoğan’ın darbe girişimi nedeniyle planlanan Bakü ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını aktaran Bağış, Aliyev’in "Hiç kafana takma, ben gelirim" diyerek Türkiye’ye destek mesajı verdiğini ifade etti. Karabağ sürecinde de Türkiye’nin Azerbaycan’a yalnızca siyasi değil, psikolojik ve stratejik destek sunduğunu belirten Bağış, "Bütün dünya Türkiye ile Azerbaycan’ın artık ayrılmaz bir blok haline geldiğini gördü" dedi.

SERDAR KILIÇ AÇIKLAMALARINA DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin Ermenistan özel temsilcisi Serdar Kılıç’ın Erivan’da yaptığı "Kendimi evimde hissediyorum" açıklamalarına yönelik tartışmaları da değerlendiren Bağış, sözlerin bağlamından koparıldığını savundu. Kılıç’ın Türk dünyası için uzun yıllardır çalışan deneyimli bir diplomat olduğunu belirten Bağış, açıklamanın kültürel yakınlığa işaret ettiğini ifade ederek, "Aynı coğrafyanın oluşturduğu ortak kültür vardır. Aynı yemeklerden hoşlanıyoruz, benzer müzikler dinliyoruz" dedi.

"ERMENİSTAN’IN ÖNÜNDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

Ermenistan’ın önünde yeni bir diplomatik fırsat bulunduğunu belirten Bağış, ilk kez aynı anda hem Erdoğan hem de İlham Aliyev ile diyalog kurabilen bir Ermenistan yönetimi olduğunu söyledi. Prag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde taraflar arasındaki diyaloğa şahsen tanıklık ettiğini belirten Bağış, Ermenistan halkının ekonomik refah ve istikrar için en doğru tercihi yapacağına inandığını ifade etti.

"ERDOĞAN, ALİYEV’DEN HABERSİZ ADIM ATMAZ"

Türkiye ile Azerbaycan liderleri arasındaki koordinasyonun son derece güçlü olduğunu söyleyen Bağış, "Sayın Erdoğan, İlham Aliyev’den habersiz Ermenistan konusunda tek bir adım atmaz. İlham Aliyev de Sayın Erdoğan’dan habersiz hiçbir adım atmaz" ifadelerini kullandı. Bu ilişkinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda kardeşlik hukukuna dayalı özel bir güven ilişkisi olduğunu vurgulayan Bağış, Türkiye-Azerbaycan hattının bugün bölgedeki en güçlü stratejik eksenlerden biri haline geldiğini kaydetti.

AVRUPA’DAKİ PROTESTOLAR VE DİASPORA DAYANIŞMASI

Prag’da Ermeni grupların Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceği bilgisini aldıklarını anlatan Bağış, Türk ve Azerbaycanlı gençlerin birlikte organize olarak büyükelçilik önünde toplandığını söyledi. "Karşılarında boş bir meydan değil, omuz omuza durmuş Türk ve Azerbaycanlıları gördüler" diyen Bağış, o süreçte Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin sahada da güçlü biçimde hissedildiğini ifade etti. Bağış ayrıca, bugün bölgede geçmişin çatışmalarını değil geleceğin refahını konuşmanın gerektiğini belirterek, Ermenistan’a uzatılan zeytin dalının bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu söyledi.

"BATI ZAMAN ZAMAN BÖLGEDE FİTNE ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR"

Brüksel’in Ermenistan üzerinden bölgede yeni gerilimler oluşturma çabalarını değerlendiren Bağış, Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü liderlik sayesinde bu girişimlere karşı net tavır alabildiğini söyledi. İlham Aliyev ve Erdoğan’ın Batılı liderlerle yürüttüğü diplomatik süreci yakından takip ettiğini belirten Bağış, "Bu liderler acemi değil. Bölgesel oyunların farkındalar" dedi.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE ARTIK ÇOK FARKLI BİR NOKTADA"

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine de değinen Bağış, İHA sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasına girdiğini söyledi. Türkiye’nin savunma gücünün dost ülkeler için güven kaynağı oluşturduğunu ifade eden Bağış, "Türkiye’nin dostları kendini daha güvende hissediyor. Ancak Türkiye’ye karşı düşmanca tavır alan çevrelerin de uykusu kaçıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Son Dakika

Son Dakika Karabağ Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair tarihi açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:28:39. #7.13#
SON DAKİKA: Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair tarihi açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.