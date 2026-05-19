Emine Erdoğan\'ın başlattığı Van Gölü Havzası\'nı Koruma Eylem Planında yeni aşamaya geçiliyor

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2020 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, 19 Mayıs’ta Van Gölü Havzası’nda kapsamlı bir farkındalık ve inceleme programı gerçekleştirildi. Kentin tüm paydaşları çalışmaları ortaya koyarken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van ve Bitlis'in turizminin, çevresinin ve doğasının ele alınacağı bir çalıştay düzenleneceğini duyurdu.

VAN GÖLÜNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin en büyük gölü, dünyanın ise en büyük sodalı göllerinden biri olan Van Gölü’nde son yıllarda yürütülen çalışmalar, yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı kalmayarak havza ölçeğinde büyük bir dönüşüm sürecine dönüştü. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2020 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ile birlikte; çevre koruma, altyapı yatırımları, kıyı rehabilitasyonu, sürdürülebilir şehircilik, doğal yaşamın korunması ve iklim uyumu başlıklarında kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Yürütülen çalışmalarla birlikte Van Gölü Havzası, Türkiye’nin iklim uyumu, çevresel dayanıklılık, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun önemli uygulama alanlarından biri haline geldi.

ÜST DÜZEY PROTOKOL PROGRAMDA YER ALDI

Sıfır Atık Vakfı tarafından 19 Mayıs’ta Van Gölü Havzası’nda düzenlenen programda ilgili kurum temsilcileri ve basın mensupları sürdürülen büyük ölçekli çevresel dönüşüm çalışmalarını sahada inceleme fırsatı buldu. Programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran başta olmak üzere bakanlık yetkilileri, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi.

"EMİNE ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü havzasıyla alakalı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde 2020 yılından itibaren çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, “Sahada yaptığımız teknik değerlendirmeler ve kurumlarımızdan aldığımız kapsamlı brifingler ile Van Gölü'nde yapılan çalışmaları bugün itibariyle farklı bir noktaya taşımayla alakalı bir irade göstermiş bulunuyoruz. Bugün gelinen noktada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatları ve vizyonu doğrultusunda, Van Gölü havzasında ölçülebilir ve sonuç üreten yatırımlar hayata geçirilmiştir. 2020 yılı itibariyle Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur” dedi.

"SIFIR ATIK VAKFI OLARAK 120'DEN FAZLA SULAK ALANA GİDECEĞİZ"

Yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirli atık yükünün ciddi oranda azaldığını ve kıyı su kalitesinin ciddi oranda artırıldığını belirten Ağırbaş, şöyle devam etti: “Van Gölü Havzası’nda halk sağlığı ve ekosistem güçlendirildi. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Van Gölü ve Van Gölü Havzası’nın geleceğiyle alakalı çok önemli bir irade gösteriyor. Ben de onun Onursal Başkanı olduğu bir Vakfın Başkanı olarak, kendisinin talimatıyla ekip arkadaşlarımla buraya geldim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vizyonunda Türkiye'nin 81 ilinde çevre ile alakalı ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor, ciddi dönüşümler yapılıyor. Vatandaşlarımızla istişare ederek nelerin yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Tabii bu bölgelerde yapılan koruma ve rehabilitasyon çalışmaları ile yürütülen sulak alan büyüklüğünün 125 bin hektara ulaşması bekleniyor. Bizde Sıfır Atık Vakfı olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de belirlediğimiz 120'den fazla sulak alana giderek sorunları vatandaşlarımızla beraber yerinde tespit edeceğiz. O sorunlara; vatandaşlarımızla beraber kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, o şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa onlarla çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

VAN'DA GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Sıfır Atık Vakfı’nın Van Gölü Havzası’na yönelik hayata geçirilecek çalışmalarına da değinen Ağırbaş, şunları söyledi: “Bugün Sayın Bakan Yardımcımızla beraber Akdamar Adası'ndaydık. Van Gölü’nün çeşitli bölgelerini görme fırsatı bulduk. Van Gölü Havzası’nda çok güzel tarihi alanlarımız da mevcut. Bu bölgenin turizmle alakalı süreçlerini de takip ediyor olacağız. Dünyanın farklı bölgelerinden acaba nitelikli turisti bu bölgelere nasıl getiririz, bununla alakalı da çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde çevre, su verimliliği, sıfır atık gibi alanlarda yaptığımız bütün çalışmaları, sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde biz gerçekleştiriyoruz ve bu vizyonda da yaptığımız bütün çalışmaların sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz.

YÖK Başkanlığımızla beraber, üniversite seviyesine biz bunu taşıdık ve temmuz ayında Van ilimizde çok geniş bir çalıştayı düzenleyeceğiz. Van ve Bitlis illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, hemşeri dernekleri, Van Gölü Havzası’na dair söz söylemek isteyen herkesin katılımıyla geniş bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda Van'ın ve Bitlis'in turizmini, kültürünü, sanatını, çevresini, doğasını tartışacağız. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel eylem planlarını, çevresel eylem planlarını ortaya koyacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde biz bu çalışmaların takibini güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.

"VAN GÖLÜ ÇALIŞMALARI İÇİN, ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUYORUZ"

Van Gölü ve havzasıyla alakalı çalışma yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı’mızın çatısı altında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Bu hususta da bu çalışmaların sekreteryasını ve takibini yürütmek üzere eski İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk Bey’i görevlendirdik. Kendisinin özellikle Van Gölü ile alakalı ciddi tecrübeleri var. İnşallah kendisi de Van Gölü hafızasıyla alakalı çalışmalarımızı takip edecek.”

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu’nda Van Gölü’ne dair çalışmaların da uluslararası kamuoyuna sunulacağını söyleyen Ağırbaş, “Sıfır Atık Forumu’nda bakanlıklarımızın Van Gölü için yapmış olduğu çalışmaları, dünyaya iyi uygulama örnekleri olarak sunacağız. COP31, Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı bu yıl Türkiye'de Antalya'da yapılacak. O konferansın da ben Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev yapıyorum. Çevre Şehirci İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum da COP31 Başkanı olarak görev yapıyor. Kendisinin de özellikle Van Gölü ve havzasıyla alakalı önemli katkıları oldu. Yine Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bey'in de bu hususta önemli katkıları oldu, ikisine de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ağırbaş, Van Gölü Havzası’ndaki çalışmalara ilişkin bazı rakamlar vererek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde 2020 yılında başlatılan ve bugüne kadar devam eden çalışmalar sonrasında ortaya koyduğumuz tabloda %98 arıtma oranı, 219 bin metre küpü aşan günlük arıtma kapasitesi, 2 milyon metre küpü aşan dip çamuru temizliği, 769 kaçak yapının kaldırılması, 18 kilometreye ulaşacak sahil dönüşümü 125 bin hektarlık sulak alan koruma hedefiyle somut ölçülebilir ve kalıcı bir dönüşümü göstermektedir.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda daha güçlü koordinasyon, daha güçlü teknik kapasite ve daha yaygın toplumsal katılımla Van Gölü havzasında yeni bir dönemi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Van Gölü'nü korumak bir tercih değil. Gelecek nesiller için tarihi bir sorumluluktur. Van Gölü yaşarsa bölge yaşar, Van Gölü korunursa bölge korunur.”