Emlak Katılım, şubeleşmede hedef büyüttü

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50'ye çıkardıklarını belirterek, "Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, AA muhabirinin sektördeki son gelişmeler, Emlak Katılım'ın büyüme stratejisi ve dijitalleşmenin sektöre etkilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yılbaşından itibaren tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer sektörleri olduğu gibi bankacılığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Bayraktar, bununla birlikte Türkiye'nin, yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendiğini söyledi.

Bayraktar, bu bağlamda oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini ve faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdığını ifade etti.

Pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Emlak Katılım olarak yılın ilk yarısındaki makroekonomik görünüm ve ekonomik gelişmelere hızla uyum sağladık. Kredi stratejileri ve politikalarımızı gözden geçirerek pazarlama stratejimizde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hükümetimizin pandemi ile mücadele kapsamında oluşturduğu destek paketleri çerçevesinde, ölçeğimiz kapsamında reel sektöre destek sunduk. Ekonomik aktiviteye desteğimizi hız kesmeden sürdürdük. Düşük maliyetli konut kredisi teşviki ile 250 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe amaçlanan canlanma büyük ölçüde sağlanmış oldu. Emlak Katılım olarak biz de bu kampanya kapsamında sektöre katkı sağladık.

Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyar TL'den 16,2 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 76,1'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Özelikle reel sektörü destekleyen fonlar kullandırdık. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL'yi geçerken, topladığımız fonlar da 10,5 milyar TL civarında gerçekleşti."

Bayraktar, 2 Ekim 2020 itibarıyla yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında 14 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettikleri kira sertifikasının Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bayraktar, piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdikleri sukuk ihraçlarına gelen yoğun talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, bu talebe yanıt vermek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için SPK'ya yaptıkları başvurunun onaylandığını bildirdi.

"Şubeleşmemiz hız kesmeden devam ediyor"

Nevzat Bayraktar, 2020 yılında pandemiyle birlikte gelen olumsuzluklara rağmen Emlak Katılım olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti.

Henüz 18 aydır faaliyette olduklarını hatırlatan Bayraktar, önceliklerinin; mevcut bankacılık ürün ve hizmetleri noktasında rekabette eşit seviyeye gelmek, yeni ürün ve hizmetlerle, yeni yaklaşımlarla farklarını ortaya koymak olacağını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Bu alanda yakaladıkları başarı çizgisiyle de hedef büyüttüklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Son olarak İstanbul'da hizmete sunduğumuz şubelerle hizmet noktası sayımız 31'e çıktı. Geldiğimiz noktada Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubelerimizle müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50'ye çıkardık. Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"Dijital alanda büyümeye odaklanıyoruz"

Emlak Katılım Genel Müdürü Bayraktar, şube kanalıyla müşterilere bulundukları lokasyonlarda ulaşmaya devam ederken, dijital kanalları da geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Köklü geçmişe sahip genç bir katılım finans kuruluşu olduklarını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin dört bir yanında müşteri kazanmak istediklerini, bu anlamda şube ağı kadar dijital kanalları da etkin bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, bu süreçte müşterilere uzaktan, şubeye gelmeden hesap açabilecekleri Emlak Katılım e-şube'yi hizmete sunduklarını aktardı.

E-şube sayesinde tamamen dijital kanal üzerinden müşteri kazanmayı ve tüm müşterilere ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini kapılarına kadar götürmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Özel veya tüzel, tüm kişiler; müşterimiz olmak için özellikle bu pandemi döneminde şubelerimiz aracılığıyla temasa geçmek zorunda kalmasınlar, e-şubemiz aracılığıyla müşterimiz olsunlar, tüm bankacılık işlemlerini bu kanal üzerinden yapabilsinler istiyoruz. Dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kulvarda büyümeye odaklanıyoruz." diye konuştu.

"Müşterilerimize altını bir yatırım aracı olarak kullanma imkanı sağladık"

Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım olarak Altın Katılma Hesabı ile verdikleri hizmetlere bir yenisini eklediklerin ve bu sayede müşterilere altını bir yatırım aracı olarak kullanma imkanı sağladıklarını kaydetti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliğini de tamamlayarak Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne üye olarak altın hesapları arasında transfer yapabilen birkaç bankadan biri olduklarını vurgulayan Bayraktar, "Emlak Katılım müşterileri TL, dolar, avro karşılığında altın, gümüş ve platin alım-satımı işlemlerini de gerçekleştirebilirken, aynı zamanda Altın Katılma Hesabı ile getiri sağlayabiliyor." dedi.