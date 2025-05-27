5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz - Son Dakika
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Emlak

5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

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5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
27.05.2025 12:22
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5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın orman vasfını yitirmiş 2B arazilerle ilgili mülkiyet düzenlemesi, en çok Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin'deki vatandaşları ilgilendiriyor. Bu illerde yoğun şekilde yürütülecek kullanım kadastrosu çalışmalarıyla, yıllardır bu alanları kullanan vatandaşların tapu alma süreci hız kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.

Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. AA muhabiri, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenleri 6 soruda derledi.

2B ARAZİSİ NEDİR?

- 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

BU ARAZİLERİN TAPU SÜRECİ KİMLERİ KAPSAR?

- Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

2B ARAZİLER NASIL TESCİL EDİLİR?

- Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

UYGULAMA MEVCUT ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ, ORMANLARI İMARA AÇIK HALE GETİRİR Mİ?

- Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

- Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

DÜZENLEMEDEN EN ÇOK HANGİ İLLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK?

- Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Antalya, Mersin, Samsun, Manisa, Ankara, Gündem, Adana, İzmir, Aydın, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak 5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cenk:
    Satın, satın satın....Bir gün satacak bir şey kalmayınca zaten birbirinize düşeceksiniz... 20 6 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    yak ormanları sonra millete bedava ver ver ki turizmciler oteller yapsın yeni yeni yandaşlar 12 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Siz Bu Güne Kadar Devletin Almadan Verdiğini Gördünüzmü? Şahsen ben 50 yaşındayım henüz görmedim 11 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz - Son Dakika
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