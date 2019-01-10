En Çok Kitap Okuyan Bölge Marmara Oldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye
'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi
olurken onu sırasıyla İç Anadolu
, Ege
, Karadeniz
, Akdeniz
, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
takip etti.
E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığına ışık tutan araştırmada geçtiğimiz yıl 3 milyon adetten fazla kitap alışverişinin yapıldığı kaydedildi. En çok kitabın ekim ve kasım aylarında alındığını açıklayan şirket, alışverişlerin yüzde 90'ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitaplarının oluşturduğunu belirtti.
EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KİTAPLARINDA
Siparişlerin yüzde 60'ının mobil siteden ve uygulamalarından geldiğini ifade eden şirket, yıl içinde ilginin en fazla olduğu kasım ayında, üç gün süren Efsane Cuma kampanyasında 55 bin kişinin 30 bin çeşitten fazla kitap alışverişi yaptığını kaydetti. Bir önceki yıla göre en fazla artış ise eğitim kitaplarında yaşandı.
EN FAZLA TALEP MEGAKENT'TEN
Türkiye'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. En çok kitap talebinin geldiği iller İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Bursa
, Kocaeli
, Antalya
, Balıkesir
, Konya
, Muğla
ve Tekirdağ
olarak sıralandı.
2018'İN EN ÇOK ARANAN KİTABI HARRY POTTER
2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter
serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS
Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.
2018'in en çok satan kitapları
Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit
İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch
Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen
Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov
Ay'ı Kim Çaldı - Helen Stratton Would Kürk Mantolu Madonna
- Sabahattin Ali
Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) - Müjgan Şeyhi
Üç Kız Kardeş - İclal Aydın
Başlangıç - Dan Brown
Abum Rabum - İskender Pala
2018'in en çok talep gören yayınevleri İş Bankası
Kültür Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Kırmızı Kedi Yayınevi Timaş
Çocuk
Destek Yayınları
Doğan Kitap
Everest Yayınları
Can Yayınları
Adeda Yayınları Pegasus
Yayınları - İstanbul