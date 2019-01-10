Son Dakika Haberleri: En Çok Kitap Okuyan Bölge Marmara Oldu

En Çok Kitap Okuyan Bölge Marmara Oldu

1 saat önce

ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı.

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E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığına ışık tutan araştırmada geçtiğimiz yıl 3 milyon adetten fazla kitap alışverişinin yapıldığı kaydedildi. En çok kitabın ekim ve kasım aylarında alındığını açıklayan şirket, alışverişlerin yüzde 90'ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitaplarının oluşturduğunu belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KİTAPLARINDA

Siparişlerin yüzde 60'ının mobil siteden ve uygulamalarından geldiğini ifade eden şirket, yıl içinde ilginin en fazla olduğu kasım ayında, üç gün süren Efsane Cuma kampanyasında 55 bin kişinin 30 bin çeşitten fazla kitap alışverişi yaptığını kaydetti. Bir önceki yıla göre en fazla artış ise eğitim kitaplarında yaşandı.

EN FAZLA TALEP MEGAKENT'TEN

Türkiye'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. En çok kitap talebinin geldiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ olarak sıralandı.

2018'İN EN ÇOK ARANAN KİTABI HARRY POTTER

2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.

2018'in en çok satan kitapları

Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit

İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch

Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov

Ay'ı Kim Çaldı - Helen Stratton Would

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) - Müjgan Şeyhi

Üç Kız Kardeş - İclal Aydın

Başlangıç - Dan Brown

Abum Rabum - İskender Pala

2018'in en çok talep gören yayınevleri

İş Bankası Kültür Yayınları

Yapı Kredi Yayınları

Kırmızı Kedi Yayınevi

Timaş Çocuk

Destek Yayınları

Doğan Kitap

Everest Yayınları

Can Yayınları

Adeda Yayınları

Pegasus Yayınları - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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