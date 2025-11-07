Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba

Haberin Videosunu İzleyin
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
07.11.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz engelli sürücü Özkan Ş., 3.01 promil alkollü çıktı. Daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2044 yılına kadar el konulan sürücü, aracında alkol almaya devam edip, polislere, "Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim" dedi. Polisler ise "Gel, yolda içersin." yanıtını verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde uygulama yaptı.

6. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Ekipler, şüphe üzerine 16 NK 882 plakalı otomobili durdurup, bedensel engelli ehliyetsiz sürücü Özkan Ş.'ye alkol testi yaptı. 3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. 6'ncı kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

BABASINA KÜS OLDUĞUNU SÖYLEYİP, ÇEKİCİYİ ARADI

Alkol testinden sonra otomobilinde içmeye devam eden sürücü, telefonda konuştuğu bir yakınına, "Ya mevzuya zaten kabulüz. Ama üzmesinler bizi" dedi. Polis ekiplerine, "Yine patladık. Ne yapacağız" diyen sürücü, karakola gideceğinin söylenmesi üzerine, "Araba ne olacak?" diye sordu. Kendi tanıdığı çekiciyi aramak isteyen Özkan Ş., "Kim çekecek arabayı. Babam gelmiyor, babamla küsüm ben. Ehliyetli birini çağırayım. Babamı çağırmıyorum, çekici çeksin. Ben birini tercih edebiliyor muyum?" dedi. Tanıdığı çekiciyi arayan Özkan Ş., telefonuna yanıt verilmeyince, "Bunun da kafası güzel herhalde açmıyor" diye konuştu.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

"BU SEFER İÇERİ ATACAK SAVCI"

Özkan Ş., merkeze gideceklerini söyleyen polise, "Hemen gitmeyelim ama. Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim. Yine yakalandık. Bu sefer içeri atacak savcı" diye yanıt verip, alkol almaya devam etti. Polisler ise "Gel, yolda içersin" diyerek ikna etmeye çalıştı.

6. kez alkollü yakalandı, pişkinliği akılalmaz: Biraz daha içeyim de öyle gidelim

BABASINI POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen babası Cavat Ş., oğluna, "Öldürteceksin, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım ya Rabb'im. Bıktım, bıktım. İnegöl'e rezil oldum, yeter ya" diyerek bağırdı. Cavat Ş., polisler tarafından sakinleştirilirken; engelli sürücü, babasının otomobiline bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi
Motorcular birbirine girdi Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu Motorcular birbirine girdi! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor
Sevgilisi annesini öldürmüştü Genç kıza bıçakla tehditten hapis cezası Sevgilisi annesini öldürmüştü! Genç kıza bıçakla tehditten hapis cezası
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti Bir kürek darbesiyle servet buldu Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı
Kim Kardashian’dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar
Emlak Konut’tan İstanbul’a 30 milyar TL’lik yeni proje: Kuzey Adalar Emlak Konut'tan İstanbul'a 30 milyar TL'lik yeni proje: Kuzey Adalar
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

12:58
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı İki sürpriz var
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
12:35
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
12:21
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini değişti İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
12:03
Diyarbakır’da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
11:27
Tanal “Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta“ dedi, komisyonda kavga çıktı
Tanal "Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" dedi, komisyonda kavga çıktı
11:14
Taraftarlar merakla bekliyordu Kerem’in neden oynamadığı ortaya çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
11:06
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
11:01
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
07:54
Futbolda bahis operasyonu 17’si hakem, 2’si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 13:32:48. #7.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.