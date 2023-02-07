Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi

07.02.2023 16:59

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıkımlara neden olduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi. Taş'ın acı haberini de AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremde, Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın enkazı altında kaldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı. Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde hayatını kaybetti

DANIŞMANI İLE EN SON CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞ

Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söylemişti. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlatmıştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde hayatını kaybetti
Yakup Taş

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. İş adamı olan Taş, 2002, 2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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