Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, kayak yapmak isteyen karavan tutkunlarını da misafir ediyor.

ERCİYES DAĞI KARAVAN TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı, kış turizmi yapmak isteyen karavan tutkunlarının yeni rotası haline geldi. Erciyes, 5 yıldızlı otelleri ve lüks konaklama tesislerinin yanı sıra mutfak, sıcak su, çamaşır ve kurutma makinesi gibi imkanları bulunan korunaklı özel kamp alanında da karavancıları misafir ediyor. Doğayla baş başa vakit geçirip, konakladıkları bölgelerin güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin tercih ettiği karavan alanı, kayak yapmak isteyen ziyaretçilerin Erciyes'teki yeni konaklama seçeneği oldu.

26 KARAVANLIK ALAN OLUŞTURULDU

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes'te kayak yapmak isteyenler için her türlü imkan olduğunu söyledi. Karavan tutkunları için özel alan oluşturduklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Otellerimiz çok şükür dolup taşıyor. Gelen misafirlerimizle hem dağ otellerimiz hem şehir otellerimiz doluyor. Bunun yanı sıra tabii ki biraz daha özgür ruhlu misafirlerimiz nasıl yazın karavan kamplarında gidip yaz tatili yapıyorlarsa aynı şekilde kış tatilini de yine karavanda geçirmek isteyebiliyor. Bunlarla alakalı yazın başlattığımız bir çalışma vardı. Gelen talepler üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz de çok hızlı bir aksiyon aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, hemen buradaki sorunu çözmek için böyle bir talimat verdi ve bu karavan alanını Erciyesimize kazandırdı. Dolayısıyla hızlı da bir ilgi gördü. Kış mevsiminde karavanlarıyla gelip orada konaklayan misafirlerimiz sabah kayağa çıkıyor ve gün boyu pistlerde kayak keyfi yapıyor. Daha sonra yine karavanlarına dönüyorlar. Burada 26 karavanlık alanımız var. Girişinde güvenliğimiz mevcut. Konforlu, herhangi bir sorun yaşamadan karavancı misafirlerimizin konaklayabileceği bir yer. İçerisinde, ortak kullanabilecekleri mutfak, çamaşır ve kurutma makinesi ile buzdolabının bulunduğu alanlar var. Yine elektrik, su ve bütün kanalizasyon bağlantıları yapılmış vaziyette. Yani karavancıların rahat ve keyifli konaklayabilecekleri bir alan oluşturuldu."

'ÇAMAŞIRHANESİ BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDI'

Karavanıyla konaklayan Oğuz Şanal da ilk kez 55 yıl önce Erciyes'e geldiğini ve o günden bugüne tesislerin çok gelişmiş olduğunu ifade etti. Yaklaşık 8 yıldır karavana merak duyduğunu anlatan Şanal, şöyle konuştu:

"Çamaşırhanesi, bulaşıkhanesi, mutfağı, sıcak suyu tertemiz, pırıl pırıl. 24 saat karlanma ve buzlanmaya karşı çalışmalar var. Çöp alanları mevcut. Çamaşırhanesi bizim için olmazsa olmazdı. Gerçekten çok büyük bir kolaylık olmuş. Ben burada olmaktan çok memnunum. Genelde saat 10.00-10.30'a doğru kayak yapmak için çıkıyorum. Tercihimi o noktada yapıyorum. Pistler son derece bakımlı. Arkadaşlar özveriyle çalışıyor. Ben bu kadar müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı bir yeri Türkiye'de az gördüm. Güvenlik önlemleri oldukça iyi. Bundan sonra her zaman tercihimiz burası olacak."

'SAKİNLİK VE KAFA DİNLEME AÇISINDAN İYİ OLDU'

Ümit Bozkurt ise Erciyes'i görmek ve kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini dile getirdi. Her sene gelmeye çalıştıklarını anlatan Bozkurt, "Bu karavan parkının yapılması güzel oldu çünkü otopark alanındaydık. Böyle ayrı bir yer olması çok daha güzel. Hem güvenlik hem sakinlik ve kafa dinleme açısından iyi oldu. Sporunu yap, gel, dinlen. Çok güzel olmuş burası. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.