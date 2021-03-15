Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3)

15.03.2021 16:25
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın." dedi.

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını kurduklarını söyledi.

Gençlerin, kendi alanlarındaki becerisiyle her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Ben böyle bir gençliğe sahip olduğum için Allah'ıma hamdediyorum." dedi.

AK Partili gençleri, milleti ve ülkesi için büyük hayalleri nesillerin temsilcisi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu karşımda duran AK gençliği milletimizle birlikte tüm mazlumların, mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Mehmet Akif ne diyor, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Onun için imansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza devam edin."

Kongre sonrası gençlere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabının dağıtılacağını aktaran Erdoğan, dağıtılacak kitabın gençlerin yastık altı kitabı olacağını söyledi.

Gençlerle birlikte girdikleri her mücadelenin sonunun zaferle sonuçlanacağının altını çizen Erdoğan, "Yürüdüğümüz her yolun sonu elbette hayra çıkacaktır. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı, sizler gibi yol arkadaşları bahşetti için ne kadar hamdetsem azdır." ifadelerini kullandı.

"Kötü örnek, örnek alınamaz" sözünü anımsatan Erdoğan, gençlerin bu ifadeyi hayatının merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Yalanların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır"

Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Bunların hepsini biliyorsunuz. Sakın örnek almayın. Unutmayın, öksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı, çarpıtmayı, siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraları önünde sonunda dönüp sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz feraseti ile ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı mutlaka tefrik eder, herkese hak ettiği muameleyi sandık önüne geldikleri zaman verir. Mesela halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, sığlığı, tembelliği özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep mahcubiyettir."

Erdoğan, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şey borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir." diye konuştu.

Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanların olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve değerlerini kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri, daha uzun uzadıya sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in en büyük ve en mükemmel örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, ataların içinde de pek çok örnek ismin bulunduğunu da söyledi.

"Gençlik Kolları, örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor"

Gençlerin de karakterleri, birikimleri ve başarılarıyla sonraki nesillere örnek olacaklarına işaret eden Erdoğan, "Gençlik Kolları teşkilatlarımızın her birinin diğer görevlerinin yanı sıra örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlayan irfan yuvaları olduğuna inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğüdü paylaştı:

"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel olma. Acele etme, şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret."

Sabredenin zafere ulaşacağını söyleyen Erdoğan, "Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin hedeflerinize ulaşmanıza engel olamaz. Belki daha çok çalışmak, belki daha çok sabretmek, belki daha çok fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadığınız sürece zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer gerçekten iman etmişseniz muhakkak üstün olan sizsiniz' emri ilahisiyle hitap ediyor." diye konuştu.

Erdoğan gençlere, "Şimdi sizinle 2053 Türkiyesi için ahitleşelim mi?" diye sordu. "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Kendimiz ve ülkemiz için büyük hayaller kuruyor muyuz? Bunun için kendimizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştiriyor muyuz? Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyor muyuz? Ailemize ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize layık olmak için çalışıyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz? 2053 vizyonumuzu hayata geçiriyor muyuz?" diye seslendi.

Gençlerden "evet" karşılığını alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maşallah. Sizler bu coşku ve heyecanla çalıştıkça Allah'ın izniyle Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına kimse mani olamaz. Bu duygularla Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Büyük Kongremizde görev alacak kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü 24 Mart'ta Genel Merkez 7. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları böylece tamamen belirlemiş olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan tarafından tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile iştirak ettiği kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mehmet Muş, Özlem Zengin, ve Bülent Turan da katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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