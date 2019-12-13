'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor? - Son Dakika Dünya

'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

6 saat önce

ABD Senatosu, Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul ederken bugüne kadar 31 ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.

'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.


"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

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Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:01 
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