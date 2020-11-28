Esgin: "Taş üstüne taş koymayanların laf üstüne laf hakkı yok!" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhalefetin ulaşım projelerindeki polemiğine son noktayı koyarak, "Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa'ya 1 metre raylı sistem hizmeti yapmayanların, memlekette taş üstüne taş koymayanların laf üstüne laf söylemeye hakkı yok" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Kent Konseyi'nin davetlisi olarak katıldığı toplantıda Bursa'nın ulaşım projeleriyle ilgili bilgi aldı. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Ulaşım Meclisi Başkanı Mehmet Tözün'den ulaşım projeleri hakkında brifing alan Esgin, özelikle korona virüs salgını sürecinde yapımı devam eden Bursa'nın ulaşım projelerini detaylı değinerek ana muhalefete yüklendi. Ana muhalefet partisinin hızlı tren ve kent içi raylı sistem çalışmalarını siyasi şov haline getirerek polemik malzemesi haline getirmesini eleştiren Esgin, şunları söyledi:

"Bursa, 3 milyondan fazla nüfusu ve 15 milyar dolarlık ihracatıyla sanayi, tarım ve turizm merkezidir. İhracatımızın yüzde yüzde 78'ini karayolu üzerinden yapıyoruz. Bunun raylı sistemlerle limanlara ve dünya pazarlarına ulaştırılması gerekiyor. Bu noktada Bursa'nın raylı sistemlerle süreci büyük önem arz ediyor. Burada önemli bir gerekçeyle tarihi bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Bursa'yla ilgili geçmişte yapılan ihmalleri göz önünde bulunduralım ve bugün yapılan çalışmaların da ne kadar önemli olduğunun farkında olmamız gerektiği için anlatıyorum. Osmanlı döneminde, yani bundan 140 yıl önce, 1891 yılında kurulan demiryolu hattı ile Bursa'nın tekstil ürünleri demiryolu ile Mudanya'ya, oradan gemilerle Fransa'ya gönderiliyormuş. Bu düzenli işleyen raylı sistem hattı 1948 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası döneminde bir takım gerekçelerle ortadan kaldırılıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa 1 metre raylı sistem yatırımı almamış. O günlerden bugünlere sanayi potansiyeli 15 milyar dolar ihracat olan Bursa'nın geldiği noktada limanlarla entegreli raylı sistem yatırımına itti. Geçtiğimiz yıllarda hızlı tren ağına bağlayacak çalışmayı başlattık. Bu noktada Bilecik Osmaneli'nden Yenişehir Bursa'ya kadar olan kısmın alt yapı çalışmasının yüzde 80'ı tamamlanmış durumda. Bu çalışmanın hızlandırılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde bu işin finans sorununun ortadan kalkması için önemli bir adım atıldı. Osmaneli'nden Bandırma Limanına kadar olan kısmın iş teslimi bir kaç gün içinde yapılacak. Ana muhalefetin yapılan hizmetleri yok sayma veya itibarsızlaştırma gayreti Bursa adına talihsizliktir. Bursalılar yaptıklarımızı ve yapma gayreti içinde olduğumuz çok iyi biliyor. Ucuz polemikler ve siyasi şovlar yapmamın kimseye bir faydası yok. Bursa raylı sistemle ilgili adımlarını güçlü bir şekilde atmaktadır. Bursa'yı raylı sistemlerle Türkiye'nin her yerine bağlayacak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

Bursa'nın kent içi raylı sistemine emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanları merhum Ekrem Barışık, Teoman Özalp, Erdem Saker, Erdoğan Bilenser, merhum Hikmet Şahin ve Recep Altepe'nin hizmetlerini detaylı olarak aktararak hepsine Bursa adına teşekkür eden Esgin, Alinur Aktaş döneminde yapılan hizmetleri şu şekilde aktardı:

"Alinur Aktaş Başkanımız döneminde önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu dönemde yapılan sinyalizasyon ve optimizasyon yatırımıyla bekleme sürelerini 2 dakikaya indirecek ve yolcu kapasitemizi yüzde 60 arttıracak bir çalışma ile 55 kilometrelik raylı sitemimize 30 kilometre daha eklenmiş gibi önemli olan çalışma Ocak ayında tamamlanıyor. T2 hattımız Bursa'nın raylı sistemini kuzey aksında sağlıyor ve Terminale kadar uzanıyor. Buradan da daha sonraki süreçte Demirtaş'a sanayi bölgelerine kadar uzanacak ve yaklaşık 100 bin kişiye hitap edecek banliyö hattının ikmal ihalesi tamamlandı. Çalışmalar başladı. Yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.

Emek'ten Geçit hızlı tren istasyonu ve akabinde Şehir Hastanesi ve Doğanköy' e bağlanacak olan yaklaşık 6 kilometrelik yer altı metro hattımızın projesini Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Merkezi bütçeden projesi karşılanan hattımızın ihalesi yapıldı ve iş teslimi yapılarak çalışma başlanacak. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri Türkiye'nin sadece bir siyasi partinin değil aziz milletimizin hedefleridir. Bu hedeflere Bursa olmadan ulaşamayız."

Korona virüs salgınının en yoğun yaşadığı dönemlerde dahi ulaşım projelerinin aksamadan devam ettiğine dikkat çeken Esgin, şunları söyledi:

"Bursa'mızda yapımı devam eden kış turizminin merkezi Uludağ yolu 30 kilometrelik yolun kalan 200 metrelik kısmını 15 gün içinde bitiriyoruz. Yol genişletme ve kavşak düzenlemeleriyle yeni bir hal alan yoldan 4 mevsim Uludağ'a çıkmak artık daha keyifli hal aldı. Orhaneli yolu Doğancı Tüneli 2 kilometrelik tünel ve 200 metrelik viyadük çalışmalar tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Doğancı Mahallesi tarafından ikinci portalimizi de açarak çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Kapıkaya Tüneli 4,5 kilometrelik çift tüplü tünelimizin de projesi tamamlandı. Yakın bir zamanda bu tünelin de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Orhaneli-Harmancık arasındaki yolun ikmal ihalesi yapıldı. Çalışmalar başladı. Keles yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle önümüzdeki süreçte Çaybaşı mevkiindeki kamulaştırma çalışmaları bitmesi akabinde çevre yolumuzu gündeme alacağız. Karacabey Boğaz Yolu yine üzerinde önem verdiğiniz bir çalışmalardan birisidir. Geçtiğimiz yıl 10 kilometrelik yol genişletme ve yapım çalışmaları yapıldı. Kalan 20 kilometrelik yolun tamamlanması içinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karacabey ova köyleri olarak ifade ettiğimiz Bandırma çıkışından Susurluk-Okçugöl'e kadar 28 kilometrelik yolun 14 kilometresini önceki dönem Milletvekillerimizin gayretiyle tamamlamıştık. Yolun 7 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalan 7 kilometrelik kısmı içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik-Yenişehir yolunu 1 saatten 30 dk'ya düşürecek yolumuzda hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl bitirmeye hedefliyoruz. Gemlik ve Mudanya arasındaki sahil yolunda hummalı bir şekilde devam ediyor. Sadece bu yolu bitirmekle kalmayacağız. Mudanya-Trilye yolunu da tamamlayarak Trilye'den İzmir yoluna bağlantı yolunu da tamamlamış olacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 426 kilometrelik otoban İstanbul ile İzmir'i entegre eden ve Bursa'yı da önemli bir kavşak haline getiren ulaşım projemizdir. Bursa'mız ile İstanbul ve İzmir'i de birbirine entegre eden bir projedir. Otoban ile birlikte Bursa'ya daha fazla katma değer sağlanacak proaktif süreçleri yönetmek hepimiz için tarihi bir sorumluluktur. Bunun da çalışmaları içindeyiz." - BURSA