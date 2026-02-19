Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

Haberin Videosunu İzleyin
Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış
19.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış
Haber Videosu

Aksaray'da eski eşini ve kadının kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Tolga Kuş'un cinayetleri, eski eşinin evleneceğini öğrendikten sonra gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri önlenemiyor. Kadınlar her geçen gün çeşitli bahanelerle öldürülürken son vahşet haberi Aksaray'dan geldi. Kentte Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Tolga Kuş (34) eski eşini telefonla arayarak tartışmaya başladı.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

ESKİ EŞİNİN EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİNCE KATLİAM YAPTI

Eski eşi Kübra Kılıç'ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş, bunu istemediğini belirterek kadının evini bastı. Kapıyı zorlayarak daireye giren Tolga Kuş, önce eski eşini darp etti. Evde bulunan eski eşinin kuzeni Zeynep Ayas ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Tolga Kuş, önce eski eşine sonra da kadının kuzeni Zeynep Ayas'a kurşun yağdırdı. 2 kadında kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş tabancayı kafasına dayayıp ateş etti.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış
Tolga Kuş

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Zeynep Ayas ve Tolga Kuş'un öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Tolga Kuş ve Kübra Kılıç çiftinin 7 ay önce boşandığı ve Kılıç'ın, M.A.K. (12) ve A.K. (4) isimli çocukları ile birlikte yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş ettiği ardından o sırada evde bulunan ve panikle kaçmaya çalışan Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a da ateş edip, sırtından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığını belirlendi. 3 kişinin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış
Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz (30)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da evde inceleme yaptığı olayda ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin detaylı incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış
Kübra Kılıç

SADECE OCAK AYINDA 22 KADIN ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre; sadece ocak ayında 22 kadın cinayeti işlendi, 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 22 kadından 1'i ekonomik bahanelerle, 1'i kızının evli olduğu erkeğin barışma teklifini kabul etmemesi bahanesiyle öldürüldü. 20'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça ve önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Gündem, Kadın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Erdoğan’dan valilere peş peşe talimatlar “Gerekirse kapı kapı gezerek...“ Erdoğan'dan valilere peş peşe talimatlar! "Gerekirse kapı kapı gezerek..."
Film sahnesi değil gerçek Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Çin’de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti
Nişanla nikah arasını kısa tuttular Nişanla nikah arasını kısa tuttular
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:12
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:08:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.