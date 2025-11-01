Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

01.11.2025 16:53
Haber Videosu

İstanbul Eyüpsultan'da bir markette alışveriş yapan ailenin çocuğunu kaçırmaya kalkan şüpheli, çocuğu alıp yan markete girdi. Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden baba, şüpheliyi son anda yaşandı. Şüpheli şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir markette alışveriş yapan ailenin çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheli, bir başka markete girdiği esnada fark edildi. şüpheli, çocuğun babası tarafından polise teslim edildi.

MARKETTE ÇOCUĞU AİLESİNİN YANINDA KAÇIRMAYA KALKTI

Olay, saat 13.30'da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markette alışveriş yapan bir ailenin çocuğu, aynı markete giren bir şüpheli tarafından kaçırılmak amacıyla dışarı çıkarıldı. Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden baba, hemen dışarı çıkarak çocuğun şüpheliyle beraber yandaki markete girdiğini fark etti.

BABA SON ANDA FARK ETTİ

Çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyle tartışan babayı gören vatandaşlar, olay yerine geldi. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce, çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Öte yandan küçük çocuğun babası ise şahsı darp etmek isterken araya polisler girdi.

Yaşanan olayı gören vatandaş Vildan Akkul, "1 saat önce bir markette anne, baba 5 yaşlarında erkek bir çocuk bir markette dolaşırken annesi ve babası fark etmiyor. Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. O sırada annesi ve babası görmeyince babası durumu fark ediyor. Kapıya kadar gelip bakıyor. Ben de geldim, olay yerinde ambulans ve polis ekipleri vardı. Çocuğun sağlık durumu iyi ama çok korkmuşlardı, travma yaşamışlardı" dedi.

"BABASI, KAÇIRANI DARP ETMİŞ

Olayı gören bir başka görgü tanığı Muhammet Emin Cavla ise "Okuldan geliyordum, markette kalabalık gördüm. Kalabalığında bir adamın küçük yaştaki çocuğu kaçırmak istediği esnada yakalandığı için toplandığını duydum. Babası da kaçıranı darp etmiş. Benim geldiğimde darp ediyorlardı. Sonra polis ve ambulans geldi" şeklinde konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

  • 4433875Bolu:
    "şüpheliyi son anda yaşandı" Eyvson dakika biraz Türkçe ya biraz... Ülkeye dolan irtica edenleri mi yazar yaptınız? İşiniz gücünüz iktidar yalakalığı, buna vakit harcayacağınıza Şu yazılarınızın kalitesini arttırın... 4 2 Yanıtla
    220198:
    haberde yanlis yazilan kelimelerle ilgili yaptigin yorumda bile iktidar var :) madem son dakika yalaka niye takip ediyorsun ?hirsiz icin ozgur boykot emri verdi ya size akp yandasi kanallari siteleri takip etmeyin diye niye uymuyorsunuz?:) 1 0
