Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye\'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi
15.11.2025 18:13
Almanya'dan geldikleri İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişinin hayatını kaybeden Böcek ailesinden annenin ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı. Çiğdem Böcek ifadesinde, 3 gün boyunca farklı yerlerde yedikleri yemekleri anlatırken, son gece midye, kokoreç, tavuk tantuni ve lokum yiyip sabah mide bulantısına uyandıklarını söyledi.

Fatih'te anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla ilgili soruşturmasında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek ifadesinde, İstanbul'a geldiklerinden 3 gün sonra gece sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını, hastaneye gittiklerinde ise çocuklarına probiyotik dışında başka bir tedavi uygulanmadığını söyledi.

FATİH'TEKİ FACİADA ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih'te 13 Kasım 2025'de aynı aileden 2 çocuk ile annenin hayatını kaybettiği, babanın ise entübe edildiği 'gıda zehirlenmesi' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

YEDİKLERİ YİYECEKLERİ TEK TEK ANLATMIŞ

Anne Çiğdem Böcek, 9 Kasım 2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiklerini, Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10 Kasım sabahı ise yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini söylediği öğrenildi.

EN SON KOKOREÇ, TANTUNİ VE LOKUM YEMİŞLER

İfadesine devam eden Böcek, 11 Kasım 2025'te sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16.00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra dereboyu caddesinde bulunan Golden Kokoreç Midye isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra Fatih'te Hürrem Sultan Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini söylediği aktarıldı.

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

SABAH MİDE BULANTISINA UYANDILAR

12 Kasım 2025'de gece saat 01.00 sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını söyleyen Böcek, saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum verildiğini, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini söyledi. Böcek, ifadesinin devamında ise 13 Kasım tarihinde saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

