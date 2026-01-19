Fenerbahçe, Alanyaspor\'u 3-2 Geçti

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 3-2 üstün ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Basın toplantısında, puan farkının bire düşmesi ve maç sırasında yaşadığı gerginlik hatırlatılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını vurgulayarak, "Çok sıcak hissettim, o yüzden ceketimi çıkarıp fırlatma ihtiyacı duydum. Tabii ki bazen çok duygusal olabiliyorum ama özel bir sebebi yok. İlk yarıda çok çok kötü bir performans sergiledik. Bunu söylemem gerekiyor ama bu bizim yüzümüzdendi. Çünkü istediğimiz pozisyonları alamadık. Saha içerisinde topa sahip olamadık. Bu biraz da rakibin sayesindeydi; çünkü üzerimizde çok ciddi bir baskı kurdular. Onlar daha fazla enerjiye sahipti ve fiziksel olarak daha ilerideydiler. Nitekim direkten dönen topları da vardı" dedi.

'PUAN FARKINI KONUŞMAK İÇİN ERKEN'

İkinci yarıya farklı bir planla çıktıklarını ifade eden Tedesco, "İkinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ve bunları da yaptık. İkinci yarıda oyunu ilk yarıya kıyasla daha fazla kontrol edebildik, topa daha çok sahip olduk ve bu sayede rakibi biraz daha geriye itebildik. Rakip, ilk yarıda yaptığı baskıyı ikinci yarıda sürdüremedi. Tabii ki bu, bizim çok fazla enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak gerçekten çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var; iyi çalışılmış bir ekip. Forvetleri inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvetler arasında sayabilirim. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evet, puan farkı şimdi bire düştü ama bunu konuşmak için henüz çok erken" diye konuştu.

'TALİSCA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Talisca'nın sözleşme durumu ile ilgili soruya da yanıt veren Tedesco, "Çok basit. Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili bir şekilde oynadı. Normalde kendisi 10 numara ve en iyi oynadığı pozisyon da 10 numara pozisyonu. Ancak onu 9 numara pozisyonunda kullandığımızda da hem gerektiğinde oyuna yaklaşmayı hem de gerektiğinde arkaya koşular yapmayı çok iyi beceriyor. Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. Hem 10 numara oynayabilen, hem bu kadar uzun boylu, hem de sol ayağı bu kadar etkili bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Bu sadece biraz zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için durum çok net: Onun burada kalması bizim için çok önemli" dedi.

'HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLI'

Puan durumu ve ligde kalan 17 maçı da kazabilmesi durumunda ne olacağı sorusuna da cevap veren Tedesco, "Bilmiyorum. Aynı zamanda bu durumu umursamıyorum da. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi 17 maç çok fazla. Bizim şu anda Aston Villa maçına odaklanmamız gerekiyor. Bizim için çok zor bir maç olacak. Aynı zamanda Alanyaspor'a baktığımızda, bizim maçımıza hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Tıpkı Kocaelispor da olduğu gibi, tıpkı Göztepe'nin olacağı gibi. Ondan sonra da Trabzonspor'la oynuyoruz. Onlar da uluslararası maç oynamıyorlar. Dolayısıyla süreç çok ama çok zor. Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı oynayacağımız maçta iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Çünkü Avrupa Ligi'nde aldığımız pozitif sonuçlar, ligde aldığımız iyi sonuçlar bize itici bir güç oluyor; bizim için moral oluyor, bizim için enerji oluyor. Süper Kupa… Süper Kupa'yı artık bizden kimse alamaz. Ama o maç artık geçti. Dolayısıyla önümüze bakmamız gerekiyor. Eğer oynayacağımız her maç bugünkü gibi zor olacaksa, çok çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bütün oyunculara ihtiyacımız var. Enerjimizin ve en önemlisi odağımızın yüksek olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'RAKİBİMİZ BUGÜN BİZE İYİ ÇALIŞMIŞLAR'

'Bazı maçlarda ilk yarı ve ikinci yarılarda oynanan oyunların çok farklı olması' üzerine sorulan soruyu Tedesco, "Kazandığımız müddetçe bunun bir önemi yok. Bazen tam tersi oluyor; bazen ilk yarılarda iyi oynuyoruz, ikinci yarıda bunun tam tersi olabiliyor. Bu bazen bize bağlıdır. Bize bağlı olan durumlarda geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü maçın da ilk yarısını izleyeceğim ve bu maçın ilk yarısından dersler çıkaracağız. Ama bu durum bazen rakibe de bağlıdır. Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmıştı; çok sert, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum değişken olabiliyor. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Bizim tabii ki bugünkü maçın ilk yarısından dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet, genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor: İkinci yarıda çok çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin attığı ilk gol maçın henüz ikinci dakikasındaydı. Bu kadar erken bir golü ilk şutta yediğiniz zaman işiniz kolay olmuyor. Dolayısıyla takımımı, oyuncularımı ve çalışanları tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ederim" şeklinde yanıtladı.

PEREİRA: İLK YARI DAHA FAZLASINI HAK ETTİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise maçı koparabilecek pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Öncelikle genel konuşarak başlayayım. Karşımızda Süper Kupa'yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye'de şu anda en iyi takımlardan biri oldukları şüphesiz. Çok motiveydiler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve tahmin ediyorum yaklaşık 15 yıldır şampiyon olamıyorlar; şu anda buna gerçekten inanıyorlar. Dün Galatasaray'ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahiplerdi. İlk yarıda ise ben biraz daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı, bunu söyleyebilirim. Baskı anlamında bazı değişiklikler yaptılar. Bu yüzden hocaları iyi bir hoca. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk. Ama tabii ki gelişiyoruz. Çocukken büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz; bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1'i bulabilseydik, şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık ama maçı bitiremedik. Sonrasında rakip iyi adapte oldu, iyi değişiklikler yaptılar ve üzerimizde ciddi bir baskı oluşturdular. Birinci yarıdan farklı olarak ikinci yarıda adam adama çıktılar ve bunda gayet başarılı oldular. İlk yarıda biz çok iyi iş çıkarıyorduk; boş adamları buluyorduk, topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık ve izleyen herkese keyifli bir futbol gösterdiğimizi düşünüyorum"

'BUGÜN GALİBİYET İÇİN SAVAŞTILAR ONLARI TEBRİK EDİYORUM'

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Pereira, "İkinci yarıda, dediğim gibi, bu düzeni biraz kaybettik. Rakibin değişiklikleriyle birlikte adam adama oyuna karşı aslında almamız gereken bazı pozisyonlar, kullanmamız gereken bazı alanlar vardı. Bunları unuttuk, iyi yapamadık. Tabii ki rakip adam adama oynayınca düşünmek için daha az zamanınız oluyor. Top daha az sizde kalıyor. Daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Daha sağlam ayakta kalmanız, topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için bir hayli zorlaştı. Zaten biliyorsunuz, ben bahanelere sığınan bir adam değilim. Bu hafta boyunca çok fazla oyuncumuz hastaydı; grip olanlar, ateşi yüksek olanlar vardı. Bu yüzden bazı oyuncularımız maçta eksikti. Hagi gibi. Diğerleri ise hızlı bir şekilde iyileştiler ve kulübe, şehre hizmet etmek için birer savaşçı gibi sahaya çıktılar. Bugün galibiyet için savaştılar. Onları tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar" diyerek açıklamalarını tamamladı.