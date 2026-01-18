Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 Yendi

Fenerbahçe, Alanyaspor\'u 3-2 Yendi
18.01.2026 22:19
Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe: 2-3

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 87 Mounie), Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (Dk. 77 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 87 Meschack), Ogundu (Dk. 77 Güven Yalçın)

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Dk. 90+2 Alvarez), İsmail Yüksek (Dk. 62 Fred), Musaba (Dk. 74 Nene), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Duran), Talisca

GOLLER: Dk. 3 Hadergjonaj, Dk. 27 Makouta (Alanyaspor) – Dk. 9 Talisca, Dk. 52 Musaba, Dk. 78 Talisca (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.

3'üncü dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang sağ kanatta bulunan Hadergjonaj ile topu buluşturdu. Hadergjona'ın önünde bulduğu boşluğu değerlendirerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şut fileleri havalandırdı: 1-0.

9'uncu dakikada Fenerbahçe durumu eşitledi. Sağ kanattan Musaba'nın hücumunda ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Alanyaspor savunması Ümit Akdağ'dan seken topa kafa vuran Talisca meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

23'üncü dakikada Fenerbahçe'nin serbest vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine ortaladığı topa kafayla yükselen İsmail Yüksek'in vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

27'nci dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Sağ taraftan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 2-1.

45+1inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında Duarte'nin vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

52'nci dakikada Fenerbahçe yeniden maça beraberliği getirdi. Ceza sahası sol çaprazda bulunan Mert Müldür topu kafayla sağ tarafta bulunan Talisca'ya çevirdi. Talisca'nın yaptığı vuruşu çıkaran kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topuda Musaba iyi takiple sağ çaprazdan yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

68'inci dakikada sol kanattan Fenerbahçe'nin gerçekleşen atağında Duran'ın ceza sahası içerisinden ortaladığı topa gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

71'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta'nın pasında topla buluşan Efecan Karaca topu ortaladı. Topu kontrol eden Duarte'nin şutunu Ederson kontrol etti.

78'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Merkezde Fred kazandığı topu Asensio ile buluşturdu. Asensio'nun yerden gönderdiği pasta Talisca'nın vuruşu fileleri havalandırdı: 2-3.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

