Spor

Fenerbahçe Finale Yükseldi

07.01.2026 10:19
Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek Süper Kupa Finali'ne yükseldi. Finalde rakibi Galatasaray.

Süper Kupa'nın ikinci yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

- Fenerbahçe, Samsunspor'u 5 maç sonra mağlup etti

- Musaba'dan 2 asistlik başlangıç

- Taraftardan Sadettin Saran'a destek

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00-17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında günü çift antrenmanla tamamlayacak. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.

GOLAZO CUP TÜRKİYE

20.00 Yeni Nesil Futbol Şampiyonası efsane futbolcuların ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. (WW Arena)

MOTOR SPORLARI

18.00 Motor sporları sezon sonu kutlama etkinliği düzenlenecek.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ

18.00 Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

-EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Paris Basketbol

-EuroCup

19.00 Türk Telekom - Energia Trento

VOLEYBOL

-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

17.00 Zeren Spor - Dresdner

19.30 Eczacıbaşı - Vero Volley Monza

-CEV Cup Kadınlar

22.00 Roeselare - Galatasaray Daikin

-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

20.00 Halkbank - Galatasaray HDI

-CEV Cup Erkekler

19.00 Fenerbahçe Medicana - Radnicki Kragujevac

- CEV Erkekler Challenge Cup

20.00 Altekma - Sliedrecht

AVRUPADAN FUTBOL

22.45 Parma - Inter (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA

Galatasaray, Samsunspor, Süper Kupa, Fenerbahçe

