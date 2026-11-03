Florida jet faciasında bir aile yok oldu - Son Dakika
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Florida jet faciasında bir aile yok oldu

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Florida jet faciasında bir aile yok oldu
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ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen özel jet kazası, aralarında bir teknoloji girişimcisi ve ailesinin de bulunduğu 9 kişinin hayatına mal oldu. Austin'den Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçak, uçuş sırasında yaşanan türbülans ve buzlanmanın ardından Palm Beach yakınlarında düştü. Kazada iki küçük çocuğun da yaşamını yitirmesi faciayı daha da acı hale getirdi.

Florida'da 1 Kasım Pazar günü meydana gelen özel jet kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri ortaya çıktı. Teksas'ın Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi uçak, Palm Beach County yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada teknoloji girişimcisi Adam Robinson, eşi, iki çocuğu, aile dostları, bakıcıları ve iki pilot yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin arasında 44 yaşındaki teknoloji girişimcisi Adam Robinson, eşi Helen Sharp ve çocukları Emma (4) ile Charlie (2) bulunuyordu. Robinson, yazılım şirketleri Retention.com ve RB2B'nin kurucusu ve yöneticisiydi. Seramik sanatçısı ve halkla ilişkiler şirketi sahibi olan eşi Helen Sharp da uçaktaydı.

Florida jet faciasında bir aile yok oldu

Ailenin iki çocuğunun bakıcısı Anita Maria Apellido Cetina ile aile dostları Rachael Reed ve Charmi Fehr de kazada yaşamını yitirenler arasında yer aldı. Aile yakınları tarafından yapılan açıklamada, Robinson ve Sharp çiftinin çocuklarına çok bağlı olduğu belirtilerek yaşanan kaybın derin üzüntüsü paylaşıldı. 

Florida jet faciasında bir aile yok oldu

20 YAŞINDAKİ YARDIMCI PİLOTUN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uçağın mürettebatından 55 yaşındaki kaptan pilot Jeff Gregory ile 20 yaşındaki yardımcı pilot Nathalia Gadelha Filgueiras da kazada hayatını kaybetti.

Florida jet faciasında bir aile yok oldu

Genç yardımcı pilotun havacılık kariyeri ise dikkat çekti. Henüz 17 yaşındayken, lise öğrencisiyken özel pilot lisansını alan Gadelha'nın uçuş eğitimlerine 2020 yılında başladığı belirtildi. Eğitimini West Boca Raton Lisesi'nde sürdürürken Palm Beach County Okul Bölgesi'nin Havacılık Akademisi programından da destek aldı. Genç pilotun ilerleyen dönemde ticari havayolu pilotu olmayı hedeflediği aktarıldı. 

Florida jet faciasında bir aile yok oldu

UÇAKTA BUZLANMA VE TÜRBÜLANS YAŞANDI

1 Kasım'da Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Learjet 60 tipi uçak, Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Uçuş sırasında mürettebat hava koşulları, orta şiddette türbülans ve buzlanma yaşandığını hava trafik kontrolüne bildirdi.

Pilotun buzlanmayla mücadele ettiklerini bildirmesinin ardından uçak için irtifa artırma talebinde bulunuldu. Ancak kısa süre sonra uçak hızla alçalmaya başladı ve mürettebat acil durum çağrısı yaptı. Uçak, Palm Beach County'deki yerleşim bölgesine düşerek alev aldı. 

Florida jet faciasında bir aile yok oldu

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk incelemelerde buzlanma ve olumsuz hava koşulları üzerinde durulurken, uçağın yere çarpmadan önce havada parçalanmış olabileceğine ilişkin bulgular da araştırılıyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından belirleneceğini bildirdi. 

Florida jet faciasında bir aile yok oldu
Florida jet faciasında bir aile yok oldu
Florida jet faciasında bir aile yok oldu
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Amerika Birleşik DevletleriBahamalarFloridaDünyaKazaSon Dakika

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