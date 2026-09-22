Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste

Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam listeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları belli oldu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı. İşte isim isim tam liste...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları belli oldu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlarda ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine derinleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun geçen ay yeni bir başvuru yaptığını, suç duyurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında değerlendirildiğini açıklamıştı.
Süreç, 9 Eylül'de Tera Yatırım Menkul Değerlerin, Pusula Finans Holding bünyesindeki şirketleri devralmak için görüşmelere başladığını duyurmasıyla kamuoyunun gündemine geldi. SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında "piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı tespitine yer verildi.
131 FON TASFİYE KARARI
SPK, aralarında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföyün bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını işleme kapattı; 131 fon için tasfiye kararı alındı.
Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlıklarına yönelik tedbir uygulandı. Başsavcılık ayrıca Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin yöneticilerinin para ve malvarlığı hareketlerini dondurdu.
PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.
Tutuklu:
Muhammed YARIZ – PUSULA
Gözaltında:
Abdullah Yusuf YARIZ – PUSULA
Ahmet ÖZCAN – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Ayşe Seher AYDIN – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Berkan GÜLEN – PUSULA
Celal YARIZ – PUSULA
Enes YAZICI – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Feryal KÖKER – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Furkan BAKİ – PUSULA
Gözde HACIOĞLU – PUSULA
Halil İbrahim EGE – PUSULA
Hamza KABLAN – PUSULA
İlhan AYGÜN – PUSULA
İsmail EGE – PUSULA
Lütfi ÇETİNEL – PUSULA
Mehmet ERBEY – PUSULA
Mehmet YILDIRIM – PUSULA
Müjdat EDE – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Murat KEÇECİ – PUSULA
Nilgül SARIÇALI – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Oğuzhan ÖZERKAYA – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Onur GÖĞEBAKAN – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Orçun Berkay KAYA – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Ramazan ERBEY – PUSULA
Salih Can BÜLBÜL – PUSULA
Samet ÇETİNEL – PUSULA
Selçuk KAHYA – PUSULA
Selim DAĞBAŞI – PUSULA
Serdar TURHAN – PUSULA
Sezai BEKGÖZ – GÜNDOĞDU/ PUSULA
Uğur AKKAFA – PUSULA
Hakkında yakalama kararı bulunanlar:
Bilal ÇALIŞKAN – PUSULA/ yurt dışında
Burak GÖKÇE – PUSULA
Büşra ALÇELİK – PUSULA
Enes Furkan ÇETİNKAYA – PUSULA
Mehmet Salih TURHAN – PUSULA
Mustafa BOR – PUSULA
Özdemir UÇAR – PUSULA
Sabahattin Reha ŞEN – PUSULA
Serhat GÜVEN – PUSULA
Sezer GÜMÜŞ – PUSULA
Şerifegül YILDIRIM – PUSULA
Yunus Emre YILDIRIM – PUSULA
Cezaevinde bulunan:
Erdem BEKTAŞ – PUSULA
TERA BAĞLANTILI 15 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
TERA bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta DESTEK ve ÖZATA GEMİCİLİK bağlantıları da dikkati çekiyor.
Tutuklular:
Aytuç KUMOVA – DESTEK/ TERA
İbrahim BEKÇİ – DESTEK/ TERA
Gözaltında:
Abdülkadir ÖZKAN – TERA
Ali Rıza İNCEKARA – DESTEK/ TERA
Alper ÖZTÜRK – TERA
Bülent UYGUN – TERA
Emre ALKİN – TERA
Emre TEZMEN – TERA
Erkan KİLİMCİ – DESTEK/ TERA
Gökhan ATASEVEN – ÖZATA GEMİCİLİK/ TERA
Haldun Saffet İNAL – DESTEK/ TERA
Kerem ALKİN – TERA
Nihat KIRMIZI – TERA
Özdemir ATASEVEN – ÖZATA GEMİCİLİK/ TERA
Hakkında yakalama kararı bulunan:
Cengiz AVCI – TERA/ yurt dışında
HEDEF-INFO BAĞLANTILI 4 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
HEDEF ve INFO bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklu, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.
Tutuklu:
Namık Kemal GÖKALP – INFO/ HEDEF
Gözaltında:
Mehmet Ziya GÖKALP – INFO/ HEDEF
Sibel GÖKALP – INFO/ HEDEF
Hakkında yakalama kararı bulunan:
Tamer AKBAL – INFO/ HEDEF/ yurt dışında
SORUŞTURMANIN GÜNCEL TABLOSU
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mevcut dağılım şöyle:
PUSULA
1 tutuklu
30 gözaltı
12 firari
1 cezaevinde
Toplam: 44 kişi
TERA
2 tutuklu
12 gözaltı
1 firari
Toplam: 15 kişi
HEDEF/ INFO
1 tutuklu
2 gözaltı
1 firari
Toplam: 4 kişi
GENEL TOPLAM: 63 KİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?