Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste - Son Dakika
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Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste

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Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları belli oldu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı. İşte isim isim tam liste...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında adli işlem yapılan kişilerin şirket ve fon bağlantıları ile mevcut adli durumları belli oldu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. Böylece soruşturmada adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlarda ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine derinleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun geçen ay yeni bir başvuru yaptığını, suç duyurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında değerlendirildiğini açıklamıştı.

Süreç, 9 Eylül'de Tera Yatırım Menkul Değerlerin, Pusula Finans Holding bünyesindeki şirketleri devralmak için görüşmelere başladığını duyurmasıyla kamuoyunun gündemine geldi. SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında "piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı tespitine yer verildi.

131 FON TASFİYE KARARI

SPK, aralarında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföyün bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını işleme kapattı; 131 fon için tasfiye kararı alındı.

Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlıklarına yönelik tedbir uygulandı. Başsavcılık ayrıca Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin yöneticilerinin para ve malvarlığı hareketlerini dondurdu.

PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.

Tutuklu:

Muhammed YARIZ – PUSULA

Gözaltında:

Abdullah Yusuf YARIZ – PUSULA

Ahmet ÖZCAN – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Ayşe Seher AYDIN – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Berkan GÜLEN – PUSULA

Celal YARIZ – PUSULA

Enes YAZICI – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Feryal KÖKER – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Furkan BAKİ – PUSULA

Gözde HACIOĞLU – PUSULA

Halil İbrahim EGE – PUSULA

Hamza KABLAN – PUSULA

İlhan AYGÜN – PUSULA

İsmail EGE – PUSULA

Lütfi ÇETİNEL – PUSULA

Mehmet ERBEY – PUSULA

Mehmet YILDIRIM – PUSULA

Müjdat EDE – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Murat KEÇECİ – PUSULA

Nilgül SARIÇALI – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Oğuzhan ÖZERKAYA – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Onur GÖĞEBAKAN – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Orçun Berkay KAYA – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Ramazan ERBEY – PUSULA

Salih Can BÜLBÜL – PUSULA

Samet ÇETİNEL – PUSULA

Selçuk KAHYA – PUSULA

Selim DAĞBAŞI – PUSULA

Serdar TURHAN – PUSULA

Sezai BEKGÖZ – GÜNDOĞDU/ PUSULA

Uğur AKKAFA – PUSULA

Hakkında yakalama kararı bulunanlar:

Bilal ÇALIŞKAN – PUSULA/ yurt dışında

Burak GÖKÇE – PUSULA

Büşra ALÇELİK – PUSULA

Enes Furkan ÇETİNKAYA – PUSULA

Mehmet Salih TURHAN – PUSULA

Mustafa BOR – PUSULA

Özdemir UÇAR – PUSULA

Sabahattin Reha ŞEN – PUSULA

Serhat GÜVEN – PUSULA

Sezer GÜMÜŞ – PUSULA

Şerifegül YILDIRIM – PUSULA

Yunus Emre YILDIRIM – PUSULA

Cezaevinde bulunan:

Erdem BEKTAŞ – PUSULA

TERA BAĞLANTILI 15 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

TERA bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklu, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta DESTEK ve ÖZATA GEMİCİLİK bağlantıları da dikkati çekiyor.

Tutuklular:

Aytuç KUMOVA – DESTEK/ TERA

İbrahim BEKÇİ – DESTEK/ TERA

Gözaltında:

Abdülkadir ÖZKAN – TERA

Ali Rıza İNCEKARA – DESTEK/ TERA

Alper ÖZTÜRK – TERA

Bülent UYGUN – TERA

Emre ALKİN – TERA

Emre TEZMEN – TERA

Erkan KİLİMCİ – DESTEK/ TERA

Gökhan ATASEVEN – ÖZATA GEMİCİLİK/ TERA

Haldun Saffet İNAL – DESTEK/ TERA

Kerem ALKİN – TERA

Nihat KIRMIZI – TERA

Özdemir ATASEVEN – ÖZATA GEMİCİLİK/ TERA

Hakkında yakalama kararı bulunan:

Cengiz AVCI – TERA/ yurt dışında

HEDEF-INFO BAĞLANTILI 4 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

HEDEF ve INFO bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklu, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

Tutuklu:

Namık Kemal GÖKALP – INFO/ HEDEF

Gözaltında:

Mehmet Ziya GÖKALP – INFO/ HEDEF

Sibel GÖKALP – INFO/ HEDEF

Hakkında yakalama kararı bulunan:

Tamer AKBAL – INFO/ HEDEF/ yurt dışında

SORUŞTURMANIN GÜNCEL TABLOSU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mevcut dağılım şöyle:

PUSULA

1 tutuklu

30 gözaltı

12 firari

1 cezaevinde

Toplam: 44 kişi

TERA

2 tutuklu

12 gözaltı

1 firari

Toplam: 15 kişi

HEDEF/ INFO

1 tutuklu

2 gözaltı

1 firari

Toplam: 4 kişi

GENEL TOPLAM: 63 KİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSermaye Piyasası KuruluAkın GürlekFinansTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında tablo netleşti: 63 kişi adli süreçte! İşte isim isim tam liste - Son Dakika
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