Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 21. haftası yarın yapılacak mücadelelerle tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

13.00 Kocaelispor- Manisa (Kocaeli)

13.00 Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor (12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)

13.00 Sancaktepe- Şanlıurfaspor (15 Temmuz)

13.00 Ankara Demirspor- Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu- Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 İnegölspor- Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor- Sarıyer (Zafer)

Kırmızı Grup

12.00 GMG Kastamonuspor-Bodrumspor (Gazi)

13.00 Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Turgutluspor- Mamak (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor- Pendikspor (Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Bayburt Özel İdare- Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kırklarelispor-Vanspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu- Pazarspor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor- Sakaryaspor (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)