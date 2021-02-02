Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 21. haftası yarın yapılacak mücadelelerle tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Kocaelispor- Manisa (Kocaeli)
13.00 Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor (12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe- Şanlıurfaspor (15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor- Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu- Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 İnegölspor- Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor- Sarıyer (Zafer)
Kırmızı Grup
12.00 GMG Kastamonuspor-Bodrumspor (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Turgutluspor- Mamak (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Kardemir Karabükspor- Pendikspor (Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Bayburt Özel İdare- Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kırklarelispor-Vanspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdman Yurdu- Pazarspor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor- Sakaryaspor (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Kaynak: AA
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