Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 31. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.

Süper Lig'de 31. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.

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Ligde hafta Çaykur Rizespor- Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş- Kasımpaşa maçlarıyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ın 3-2'lik skorlarla galip geldiği günde, Gaziantep FK de rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 53 puana ulaşan Beşiktaş ligde 4. sıraya çıkarak Galatasaray'ı geride bıraktı. Çaykur Rizespor düşme hattından çıkarken, Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor küme düşme hattına geriledi.

Medipol Başakşehir farkı açtı

Zirve yarışında ise lider Medipol Başakşehir, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 66'ya çıkardı.

İkinci Trabzonspor da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, Medipol Başakşehir'in kazandığı haftayı 2-2 beraberlikle kapattı. Bu sonuçların ardından turuncu-lacivertlilerle bordo-mavililerin arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Şampiyonluk yarışında geride kalan Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0, Galatasaray ise Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. İki takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, zirveye oturdu.

Uzun süre krallık yarışını en önde götüren ve 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu hafta sessiz kaldı.

Norveçli futbolcunun takipçisi Aytemiz Alanyasporlu Cisse, Galatasaray ağlarını 2 kez havalandırarak gol sayısını 22'ye çıkardı ve yarışta öne geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği- Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe- MKE Ankaragücü: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 4-1

Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: 3-2

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2

Puan durumu

Ligde 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR31 19 9 3 59 27 32 66
2. TRABZONSPOR31 17 11 3 70 35 35 62
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR31 15 9 7 50 34 16 54
4. BEŞİKTAŞ31 16 5 10 53 40 13 53
5. GALATASARAY31 14 10 7 50 33 17 52
6. AYTEMİZ ALANYASPOR31 14 9 8 57 34 23 51
7. FENERBAHÇE31 14 8 9 54 41 13 50
8. GAZİANTEP FK31 10 11 10 45 47 -2 41
9. GÖZTEPE31 10 9 12 39 42 -3 39
10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR31 9 11 11 37 50 -13 38
11. KASIMPAŞA31 10 6 15 46 54 -8 36
12. GENÇLERBİRLİĞİ31 8 9 14 36 50 -14 33
13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR31 8 8 15 44 46 -2 32
14. YUKATEL DENİZLİSPOR31 8 8 15 29 45 -16 32
15. ÇAYKUR RİZESPOR31 9 5 17 34 52 -18 32
16. HES KABLO KAYSERİSPOR31 8 7 16 38 68 -30 31
17. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR31 6 12 13 26 43 -17 30
18. MKE ANKARAGÜCÜ31 5 11 15 29 55 -26 26

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Yarın:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:29 Kaynak: AA

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