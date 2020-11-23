Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Kupada 4. turun programı şöyle:
Yarın:
13.00 Gençlerbirliği- Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor- Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
14.30 Giresunspor- Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor- Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük- Esenler Erokspor (Vefa)
19.00 Adanaspor- Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe- Sivas Belediyespor (Ülker)
25 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor- Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 Ankara Keçiörengücü- Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor- Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu- Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
15.00 Atakaş Hatayspor- Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Pendikspor (Antalya)
21.00 Çaykur Rizespor- Uşakspor (Çaykur Didi)
26 Kasım Perşembe:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Hes Kablo Kayserispor- Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Göztepe- Kırklarelispor (Gürsel Aksel)
- Kaynak: AA
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