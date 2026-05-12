Gelecek Selçuklu’da Kodlanıyor Teknosel 2026 Teknoloji Festivali Başladı

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde hayata geçirilen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yoğun katılımla başladı. Teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiren festival, ilk günden büyük ilgi gördü.

Anadolu’nun en büyük teknoloji festivali olan TEKNOSEL gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarını ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmelerini hedefleyerek Selçuklu’da adeta teknoloji şöleni yaşatıyor. Festivalin ilk aşaması olan Robot Yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 587 takım ve 1761 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Başkan Pekyatırmacı, “TEKNOSEL; yarışmaların ötesine geçerek gerçek bir festivale dönüştü”

Hayata geçirdikleri ve sürdürdükleri projelerle uluslararası düzeyde başarı kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençliğe verdikleri değerin bir kez daha öne çıktığını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “ Konya olarak gençlik adına çok önemli bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Kadim medeniyetimizin merkezi olan Konyamızın, gençliğin enerjisini teknolojiyle, bilimle, sanatla ve değerlerle buluşturan bir şehir olarak 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesi bizler için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Uluslararası düzeyde böyle anlamlı bir unvan kazanması, Konyamızın gençliğe verdiği değerin, eğitimden bilime, kültürden teknolojiye uzanan vizyonunun çok kıymetli bir göstergesidir. Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak amacıyla; Selçuklu Belediyemiz, KOP Bölge Kalkınma İdaremiz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İnnoPark paydaşlığında başlattığımız TEKNOSEL yolculuğu da işte tam olarak bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Üç yıl önce büyük bir heyecan ve güçlü bir hedefle çıktığımız bu yol, her yıl biraz daha büyüyen, her yıl biraz daha güçlenen ve en önemlisi gençlerimizin enerjisiyle anlam kazanan bir hikâyeye dönüştü. İlk başladığımızda belki daha sade, daha yarışma odaklı bir organizasyondu ama bugün geldiğimiz noktada TEKNOSEL; yarışmaların ötesine geçen, içinde heyecanı, üretimi, eğitimi ve ilhamı barındıran gerçek bir festival kimliği kazanmış durumda” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimizin burada ortaya koyduğu fikirler yarın ülkemize değer katacak”

Geleceğin tüketen değil üreten nesillerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, “İnanıyoruz ki teknoloji sadece kullanılması gereken bir araç değil; geliştirilmesi, yön verilmesi ve hatta yeniden tanımlanması gereken bir güç. Buradaki gençlere baktığımda yarının mühendislerini, bilim insanlarını, yazılımcılarını, girişimcilerini ve hatta dünyaya yön verecek liderlerini görüyorum. Her birinin zihninde filizlenen fikirler, belki bugün küçük bir proje olarak başlıyor ama yarın milyonların hayatını değiştirecek büyük projelere dönüşecek inşallah. İşte TEKNOSEL tam olarak bunun için var. Sadece yarışmak için değil, düşünmek, üretmek, hata yapmak, yeniden denemek ve en önemlisi inanarak her şeyin başarılabileceğini göstermek için. Ben buradaki her bir gencimize yürekten inanıyorum. Biliyorum ki bugün burada ortaya koydukları fikirler, yarın sadece Konyamıza değil, ülkemize, hatta dünyaya değer katacak” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, “16 farklı kategoride dereceye giren katılımcılara toplam 3 milyon 165 bin TL ödül takdim edeceğiz”

Yarışma hakkında da bilgiler veren Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “TEKNOSEL Teknoloji Festivalimizin birinci aşaması olan Robot Yarışmalarımız bugün itibarıyla burada Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonumuzda büyük bir heyecanla başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 587 takım ve 1.761 katılımcı 7 farklı kategoride doyasıya mücadele edecekler. Tabi yarışmalar devam ederken bir taraftan da ışık gösterileri ve bilim gösterileri gibi sahne etkinliklerimiz olacak. Bu gösterilerin de takımlarımızın motivasyonunu artıracağını, katılımcılarımıza eğlenceli dakikalar yaşatacağını umut ediyorum. Buradaki robot yarışmalarımız 14 Mayıs tarihine kadar büyük bir heyecan, azim ve kıyasıya mücadele içerisinde devam edecek. 15-17 Mayıs tarihleri arasında festivalimizin bir diğer önemli aşaması olan Teknoloji Yarışmalarımızı ise Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artıracak, üretim ve inovasyon odaklı bakış açılarını güçlendirecek olan yarışmalarımızda serbest ve özel kategorilerde ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde 120 takım, mBlock kodlama kategorisinde ise ilkokul ve ortaokul seviyelerinde 355 öğrenci finalde yarışma heyecanına sahip olacaklar. Diğer bir yarışma kategorisi ise Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Gazze Temalı Yapay Zeka Destekli Kısa Film Yarışmamız olacak. Bu yarışmamızda da lise ve üniversite düzeyinde 10’ar film final aşamasında değerlendirmeye alınacak. Toplam 6 gün sürecek olan Teknoloji Festivalimizde yarışmalar sayesinde tatlı bir rekabete, güzel bir heyecana tanıklık edeceğiz. Gösteriler, müzikaller, söyleşiler, dijital oyunlar ve atölye etkinlikleri sayesinde ise tüm katılımcılara teknoloji ve eğlence

dolu bir festival yaşatmış olacağız. Yarışmalarımız sonlandığında 17 Mayıs tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde yine hep birlikte ödül törenlerimizi gerçekleştireceğiz. 16 farklı kategoride dereceye giren katılımcılara toplam 3 milyon 165 bin TL ödül takdim edeceğiz inşallah. Tabii burada rakamların ötesinde aslında binlerce hayal, binlerce emek ve sayısız umut var. Her bir takımın arkasında gecesini gündüzüne katan gençlerimiz, onları destekleyen öğretmenlerimiz ve ailelerimiz var. Ben inanıyorum ki burada ortaya konulacak her fikir, geliştirilecek her proje ve üretilecek her teknoloji; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize atılmış çok kıymetli bir adım olacak. Bu vesileyle yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımıza ve genç kardeşlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu anlamlı iş birliğinde emeği olan KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze, İnnoPark’a, öğretmenlerimize, gençlerimize, organizasyon ekibimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimizin yanında olmayı bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz”

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını,“ Selçuklu Belediyesi olarak bizler, gençlerimizin yanında olmayı bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gençlerine yatırım yapmayan bir toplum, geleceğini inşa edemez. Bu yüzden sadece bugün değil, her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni projelerle, yeni fırsatlarla ve yeni platformlarla gençlerimize destek olmaya, onların önünü açmaya gayret göstereceğiz. Sevgili gençler, unutmayın, başarı bir anda gelmez. Bazen bir robot devrilir, bazen bir kod çalışmaz, bazen bir proje istediğiniz gibi sonuçlanmaz. Ama işte bunlar sizi güçlü yapan anlardır. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Sorgulamaktan hiçbir zaman korkmayın. Çünkü bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu dünyanın sizin fikirlerinize ihtiyacı var. Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali’mizin hayırlara vesile olmasını diliyor; katılımlarınızdan ötürü başta kıymetli protokolümüz olmak üzere tüm haziruna teşekkür ediyor, hepinizi tekrar sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum” sözleri ile tamamladı.

Festivalin açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Tuncay Karabulut, KOP Bölge Daire Başkanı Murat Karakoyunlu, İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Ak Parti İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra yarışmaya katılan okulların idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Konuşmaların ardından TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali’nin resmi açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Yarışmaların startını veren heyet daha sonra stantları gezdi.