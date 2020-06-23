Genç powerlifting sporcusu, Belarus'ta Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Genç powerlifting sporcusu, Belarus'ta Türkiye'yi temsil edecek

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Mert Aykut Kaymak, "powerlifting" adlı güç sporunda başarıları ile takdir topluyor.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Mert Aykut Kaymak, "powerlifting" adlı güç sporunda başarıları ile takdir topluyor. Genç sporcu, eylül ayında Belarus'ta Türkiye'yi temsil edecek.

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Bir ağırlık sporu olan powerlifting şampiyonalarında Avrupa, Asya, Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunan genç sporcu, eylül ayında Belarus'ta düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Kaymak, "Son yarışmamda şampiyon olarak powerlifting sporunun profesyonel düzeyi olan IPF Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Belarus'un Minsk şehrindeki şampiyona için hazırlıklarıma devam ediyorum. Eylül ayında yarışma olacak. Hedefim, bayrağımızı dalgalandırmak ve profesyonel bir yarışmacı olarak ülkemi gururlandırmak." ifadelerini kullandı.


Güç yarışları şampiyonu


2019 Mayıs ayında İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen GPA Avrupa Powerlifting Şampiyonasında 60 kg'da Avrupa şampiyonu olan Kaymak, 2019 Eylül ayınca yine Bayrampaşa'da düzenlenen WRPF Asya Powerlifting Şampiyonasında da 60 kg sıkletinde Asya şampiyonluğu madalyasını boynuna taktı. 2019 Aralık ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen WRPF Dünya Şampiyonasında 60 kg sıkletinde dünya şampiyonluğu ve 3 dünya rekoru elde eden 22 yaşındaki başarılı sporcu, 2020 Şubat ayında Bayrampaşa'da düzenlenen IPF Türkiye Şampiyonasında da spor kariyerine Türkiye şampiyonluğunu ekledi. Kaymak'ın squat (çömelme) 165 kg, bench press (yatarak halter kaldırma) 90 kg ve deadlift (yerden ağırlıkla doğrulma) 200 kg dereceleri bulunuyor.


Powerlifting nedir?


Powerlifting, paralimpik dünya oyunları sporlarından biridir. Çömelme (squat), yatarak halter kaldırma (bench press) ve yerden ağırlıkla doğrulma (deadlift) hareketlerinden oluşan bir güç sporudur. Sporcular bu üç hareket ile en yüksek ağırlığı kaldırmaya çalışır. Her hareketin üç deneme hakkı vardır. Ekipmansız (raw/classic) ve ekipmanlı (equipped) olarak ikiye ayrılan yarışlar, 1984 yılından beri International Powerlifting Federation (IPF) çatısı altında yapılıyor. - İSTANBUL

İstanbul, Belarus, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

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