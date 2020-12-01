GÜNDEM / 1 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Aralık 2020

01.12.2020 08:59
GÜNDEM / 1 Aralık 2020, System.String[]

CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

KİT Komisyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "sosyal koruma" istatistikleri ile "kültür ekonomisi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Takım, son çalışmasını antrenman sahasında yapacak.

(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takımdan bir oyuncu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Takım, son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası A, B, C ve D Gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında Rusya'yı konuk edecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Menemenspor- Ankaraspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki B Grubu birinci aşama maçlarının ilkinde Çekya'nın USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Grubun diğer maçında, Fransa'dan ASVEL Feminin ile Polonya'dan Arka Gdynia karşı karşıya gelecek.

Caferağa Spor Salonu'ndaki A Grubu mücadelesinde Rus ekipler Dynamo Kursk ve Nadezhda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/19.00) (Fotoğraflı)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15/20.15) (Fotoğraflı)

8- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın CSKA takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamı için oluşturulan "korumalı iş yerleri"ne, yılın ilk 6 aylık döneminde her bir engelli çalışan için aylık 805 lira, ikinci 6 aylık dönem içinse aylık 851,95 lira ödeme yaptı

Korumalı iş yerleri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların, özel sektör ile iş birliğiyle ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdamına ve uzun süreli iş hayatında kalmalarına olanak tanıyor

Bakanlık, engelli bireylerin işe uyum süreçlerinin takibi, iş hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi amacıyla 51 ildeki 72 birimde uygulanan "Engelli İş Koçluğu"nu da 81 ilde yaygınlaştıracak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- İTO'dan yeni yılda reel sektöre yönelik "Anti-Kovid 2021" önerileri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracatımız için bir dizi anti-Kovid 2021 tedbirlerinin, özel sektörümüzün yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için kıymetli olacağı inancındayız"

"Sosyal izolasyon kuralları gereği kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul'da 20 bin civarında bulunan işletmenin, bu süreç boyunca vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması yararlı olacaktır"

"İşletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen karları tutarında faizsiz kredi desteği verilmesi de adeta bir 'yokuş kalkış desteği' vazifesi görecektir"

"Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemeler kapsamındadır"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Ahşap tutkusunu gençlere de aşılıyor

Ahşap oyma ustası Galip Ağırkaya, tükenmeye yüz tutan meslekler arasında olan sanatının inceliklerini genç nesillere aktarıyor

Doğada gördüğü her şeyi kendine özgü yorumuyla ahşaba yansıtan Ağırkaya, Independenta tanker kazası nedeniyle büyük hasar alan ve kalfalıktan ustalığa geçişine vesile olan Haydarpaşa Garı'nın restorasyonundaki eserleriyle de gurur duyuyor

Galip Ağırkaya:

"Bundan sonra bizim öğrendiklerimizi başka nesillere aktarmamız lazım ki bu ülkede bu meslek devam edebilsin. Ben şu gözle bakıyorum; bir kişiyi yetiştirebilirsem, bu ülkede ahşap oymacılık 30 yıl daha ölmez"

(Merve Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Aralık 2020 - Son Dakika


Son Dakika

Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam 9 ayda 3 kez korona olan 101 yaşındaki kadın taburcu oldu MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü CNN'in ele geçirdiği gizli belgelerde Çin'in yanlış bilgiler paylaştığı iddia edildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar         
09:11
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı         
07:33
Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi         
02:31
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi         
23:33
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı         
22:00
Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti         
21:17
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi         
21:10
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 09:30:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 1 Aralık 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei