Gündem / 14 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



(Ankara/10.00/Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyumun açılışı ile TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılacak.



(TBMM/10.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliğe ziyarette bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Sarar fabrikası ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, engelli ve engelli aileleriyle buluşacak.



(Eskişehir/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriçi'nde incelemelerde bulunacak, Sur ve Kayapınar esnafını ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle buluşacak, seçim irtibat bürosu açacak.



(Diyarbakır/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, seçim irtibat büroları açacak, şehit yakınları, gaziler ve muhtarlarla toplantı yapacak, engelli ve yaşlılarla yemekte bir araya gelecek.



(Ankara/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirmesi toplantısına katılacak, Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile eğitim buluşmasına iştirak edecek.



(Elazığ/09.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"nda konuşacak, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- TBMM'den



Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.



(14.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, seçim bürosu açacak, Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü'nün imza törenine katılacak, besiciler ve çiftçilerle görüşecek.



(Kırşehir/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gümüşhane'de esnafı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediyeyi; Bayburt'ta Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret edecek ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.



(Gümüşhane/09.30-13.45/Bayburt/14.45-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanması, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



SPOR



1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlanacak.



Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'daki Shangri-La Bosphorus Otel'de devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası maçları sürüyor.



Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan maçları yapılacak.



(Ankara/17.30/20.30) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 13. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.



(Sopron/20.00)



5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu ilk maçında Çukurova Basketbol, Polonya temsilcisi Wisla CANPACK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Krakow/20.30)



6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Belçika temsilcisi Knack ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Roeselare/22.30)



7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray, Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak.



(Aalst/22.30)



8- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın son maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- TBMM Başkanı görevinden ayrılıyor



-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat'ta görevinden istifa etmesi bekleniyor



Yıldırım'ın istifasını sunmasının ardından 29. TBMM Başkanını seçmek için süreç başlayacak



Bu süreçte TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak



(Sinan Uslu-Yıldız Aktaş/TBMM)



2- "Türkiye, ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu görecek"



TİM Başkanı İsmail Gülle:



"Serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle, Türkiye gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek"



"ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, Venezuela ile yaptığımız dış ticareti sınırlı düzeyde etkiler"



"Bundan sonraki süreçte buraya (Afrika) yatırım yaparken daha farklı bakmak lazım. Belki bu pazarlarda dışarıdan satarak değil de içeriden üreterek satma gibi bir yöntemi geliştirerek büyütebiliriz"



"Kanada'nın ithalatından hiç pay almadığımızı tespit ettik. Demek ki bu pazara daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor"



(Aysu Biçer/Gaziantep)



3- Kununi ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde



Tarihe damga vuran Osmanlı sultanlarının sevgi ve özlemlerinin en özenli biçimde aktarıldığı mektupları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında saklanıyor



Arşivlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihe damgasını vuran eşi Hürrem Sultan'a ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın da Hatice Sultan'a yazdığı aşk mektupları bulunuyor



Hürrem Sultan'ın Kanuni'ye yazdığı mektuptan:



-"Ömrüm, azizim, sultanım, Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu, size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Artık bir daha ayrılık olmasın."



Sadrazam İbrahim Paşa'nın Hatice Sultan'a yazdığı mektuptan:



"Oğlumuz Mehmet Şah'ın gözlerinden öperim. Sonsuz selamlarımı kabul ediniz. Sizi çok özlediğimi unutmayınız. Özlem dolu aşığınız İbrahim"



(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

TCDD Genel Müdürü Aydın, Umre Dönüşü Görevden Alınacak

Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor