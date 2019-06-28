GÜNDEM / 28 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

"Dijital Ekonomi temalı Liderler Yan Etkinliği"ne, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturumlara, çalışma yemeği ile "Yenilik" adlı oturuma katılacak Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Devlet Konukevi'ndeki kültürel program ve liderler yemeğinde yer alacak.

(Osaka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan Üniversitesinde düzenlenecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek.

(Ankara)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mobil Elektrik Santralleri Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezi'nin açılışına, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki üyeleri hakkında açılan davada 94 sanığın yargılanması, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İzmir/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla eski öğretmen 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski asker 3 sanığın yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/15.00)

3- FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

5- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da Avrupa Spor ve Kültür Festivali'nin (ASKFEST) açılışına katılacak.

(Hamm/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2 - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, gruplarda ikinci gün maçlarıyla sürüyor.

C Grubu'nda yer alan Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak.

(Niş/17.00) (Fotoğraflı)

3 - 2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor. (Fotoğraflı)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa ile ABD karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.00) (Fotoğraflı)

6- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda Fas-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Namibya, E Grubu'nda Tunus-Mali maçları oynanacak.

(Kahire/20.00/23.00/Süveyş/17.30)

ÖZEL HABER

1- "Efsane ekspres" seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının efsane treni Ankara Ekspresi, Ankara-Halkalı-Ankara arasında 5 Temmuz'dan itibaren seferlerine yeniden başlıyor"

"Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek"

(Ankara/Arife Yıldız Ünal)

2- Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün:

"TÜFE hesaplamasında emeklililerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum da emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Küresel ekonomik kriz sonrasında Fed'in başarıyla uyguladığı ve piyasa beklentilerinin şekillenmesinde araç olarak kullandığı sözle yönlendirme politikasının başarısı, yatırımcıların birçok kez terse düşmesiyle sorgulanıyor

Sözle yönlendirmedeki başarının sorgulanmasında Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri başrol oynarken, küresel konjonktür ile ABD ekonomik verilerinin beklentilerin altında kalması da etkili oluyor

İlk olarak Temmuz 2018'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal eden Trump'ın bankaya yönelik eleştirileri devam ederken, bu durum piyasa fiyatlamalarına yansıyor

Fed'in faizleri indirmesi ve parasal gevşemesi gerektiğini savunan, Powell'ı görevden almakla tehdit etmekten kaçınmayan Trump karşısında, Fed ise siyasi kararlardan bağımsız olarak faiz oranı konusunda karar vereceğini vurguluyor

Son olarak Trump'ın paylaşımları da dikkate alınarak kamuoyunda oluşan temmuzda 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi, Fed yetkililerinden Bullard'ın açıklamalarının ardından 25 baz puan üzerinde yoğunlaştı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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