GÜNDEM / 3 Haziran 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 3 Haziran 2022

03.06.2022 08:57
GÜNDEM / 3 Haziran 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Çankırı/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Bilim Festivali, Astronomi Kütüphanesi ve 41 tesisin toplu açılış törenlerine katılacak.

(Aksaray/11.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramankazan'da belediye başkanlığını, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TCMB, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İzmit Fevziye Camisi'nde hutbe okuyup cuma namazını kıldıracak, Uluslararası Kurban Sempozyumu'na katılacak.

(Kocaeli/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin tanıtım toplantısına ve Galataport İstanbul'da "Multikültürel Gastronomi Festivali"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da Faroe Adaları ile yapacakları maça ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/14.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve bir milli futbolcu, Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar C Ligi maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; konuk takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Portekizli Jorge Jesus için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesine devam edilecek; Sırbistan- Bulgaristan ve Hollanda- İtalya maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyondaki ikinci maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler yarı final maçları yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2022 Bakan Özer: 'Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu' Bakan Özer: 'Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu'
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Haziran 2022 - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:56:05. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 3 Haziran 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement