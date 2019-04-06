Gündem / 6 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye
genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Anadolu Ajansı
(AA) 99 yaşında
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı
başkanlığındaki heyet, Anıtkabir
'i ziyaret edecek.
Heyet, Türkiye Cumhuriyeti
'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Geleceğin Türkiye'si İçin Eğitim Çözümleri" programına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma takip ediliyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
'nin Kuzey Carolina
eyaletinde temaslarda bulunacak ve Türk toplumunun temsilcileriyle görüşecek.
(Kuzey Carolina) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(Cezayir) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Libya
'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter
'in Trablus
'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Trablus)
4- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Demir Grup Sivasspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
, Aytemiz Alanyaspor- Bursaspor
, Galatasaray- Evkur Yeni Malatyaspor
maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Avrupa
Halter Şampiyonası Gürcistan
'ın Batum
kentinde başlayacak.
3- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Boluspor- Kardemir Karabükspor
, Balıkesirspor
Baltok- İstanbulspor
, Osmanlıspor- Eskişehirspor
müsabakalarıyla başlayacak.
(Bolu/14.00/Balıkesir/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Türk Telekom- Pınar Karşıyaka
, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol-TOFAŞ müsabakalarıyla sürecek.
(Ankara/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Gündoğdu Adana
Basketbol- Canik Belediyespor
, OGM Ormanspor- Beşiktaş
, Galatasaray-BOTAŞ, Çukurova
Basketbol- İzmit
Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum- Mersin Büyükşehir Belediyespor
, Bellona
Kayseri Basketbol- Fenerbahçe
karşılaşmalarıyla başlayacak.
(Adana/Ankara/İstanbul/Mersin/Muğla/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet
ile Türk Hava Yolları
, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Karayolları-Halkbank, Aydın
Büyükşehir Belediyespor- Çanakkale Belediyespor
karşı karşıya gelecek.
(Bursa/14.00/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 2 maçla başlayacak.
(Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün
Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı yarın tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı törenle 29 Ekim
2018'de hizmete açılan havalimanına, taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek
İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak
(Arife Yıldız
Ünal/Ankara)
2- ASELSAN geliştirdi, sektör yerlileştiriyor
ASELSAN'ın modern savaş uçakları için geliştirdiği ve ihracat başarısı yakalayan özgün hedefleme sistemi ASELPOD'un kritik alt sistemleri yerlileşiyor
Sistemin performansını etkiyen çevresel iklimlendirme birimini yerli olarak üreten ANOVA ArGe Teknolojileri AŞ, hem yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırdı hem de çok daha ekonomik bir çözüm sundu
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- İstiklal Mücadelesi'nin rotasındaki iller 100 bin fidan ile süslenecek
İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs
1919'un 100. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasında bulunan İstanbul, Samsun
, Amasya
, Erzurum
, Sivas ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin katılımıyla 100 bin fidan dikilecek
MEB ve Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğiyle yürütülecek çalışma ile 6 ilde öğrenciler, "Milli Mücadele'nin 100. yılında 100.000 Fidan" hatıra ormanları oluşturacak
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural:
"Milli Mücadele'mizin 100. yılında milletimizin varlık yokluk savaşı verdiği zor dönemde önemli rol üstlenen illerde gerçekleştirilecek faaliyetle okul pansiyonlarında barınan öğrencilerde Milli Mücadele ruhu ve Atatürk sevgisini güçlendirilecek"
(Selma
Kasap/Ankara)
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